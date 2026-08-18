בלאגן במלתחות ושיחה מרגשת | כך פתחה ישיבת 'בית מדרש עליון' את 'זמן אלול
ישיבת 'בית מדרש עליון' בבני ברק פתחה את זמן אלול בשיחת חיזוק מפי ראש הישיבה, הגאון רבי ירחמיאל אונגרישר | בכניסה לבית המדרש נרשם המחזה המוכר, כשמאות הבחורים עומדים במלתחות בחיפוש אחר הכובעים והחליפות לקראת תפילת מנחה (עולם הישיבות)
את המכתב שלחו עורכי הדין המייצגים את ישיבת פוניבז'. הנמענים: עורכי הדין של מסורת התורה ו"אם הישיבות" | המכתב, קצר ומתומצת פונה בדרישה למימוש מיידי של הפסק: "לפנות את מקרקעי ישיבת פוניבז'" (עולם הישיבות)
במלאת 11 חודשים להסתלקותו של ראש ישיבת 'לב אליהו' הגר"י זכריה זצ"ל, התכנסו תלמידי הישיבה לחגוג סיום הש"ס שלמד אחד הבחורים | את המעמד פיאר בהופעתו הכבודה ראש הישיבה הגאון רבי משה צדקה, אשר בדבריו זעק נגד גזירת הגיוס: "הטיפשים אומרים שמי שבישיבה צריך ללכת לכלא? להפך, הייתם צריכים לחייב את כולם ללמוד תורה" | צפו בתיעוד (עולם הישיבות)
גבעת ישיבת פוניבז' ידעה אלימות קשה לאורך השנים. מאבקי השליטה בהיכל המרכזי, חדר האוכל והפנימיות גבו מחירים קשים, שורות מעצרים וצווי הרחקה לתלמידים אלימים. בכתבה הבאה תוכלו לקרוא על מפת השליטה המלאה בגבעה (עולם הישיבות)
מרחבי לימוד מרווחים, צוות מתוגבר, תוכנית לימודים מעצימה ומגוון עשיר של סדנאות חווייתיות: במוסד החינוכי 'נתיבי נועם' בירושלים מציעים לבני נוער מעטפת אישית, רגשית ותורנית מדויקת – עם חום של בית ובמסגרת יומית ללא פנימייה. מספר המקומות לשנה הקרובה מוגבל
בחורי פינסק קרלין, שפתחו בשבוע שעבר את הזמן החדש בהיכל הישיבה הגדולה בבני ברק, זכו להופעתו של האדמו"ר כבר ביום הראשון | תחילה התפלל האדמו"ר עמם תפילת יום כיפור קטן לרגל ערב ראש חודש, ולאחר תפילות מנחה וערבית ערך טיש לחיים לרגל ראש חודש אלול ונשא מדבריו לפני התלמידים לקראת הזמן החדש | צפו (עולם הישיבות)
סגנית בית המשפט המחוזי אישרה את פסק הבוררות של השופט חשין • תלמידי 'מסורת התורה' יאלצו לעזוב עד סוף ספטמבר - אחרי החגים | השופטת דחתה את הטענות נגד הבוררות וקבעה: 'מעשים בזויים העולים כדי חילול השם' | בפלג המחבלים של הרב מרקוביץ' מתכוונים להגיש ערעור ל'עליון' (עולם הישיבות)
מאות תלמידי ישיבת "בית מתתיהו", פתחו את 'זמן אלול' ביום רביעי ערב ראש חודש אלול | כמסורת אביו ראש הישיבה זצוק"ל, הזמן מתחיל ב'שיעור פתיחה' על המסכת הנלמדת בזמן, מסכת 'בבא קמא', שנמסר על ידי ראש הישיבה הגאון רבי צבי ויסבקר | בנוסף נערך מעמד קביעת מזוזה לאגף הפנימיה וחדרי השיעורים • צפו (עולם הישיבות)
14 שנים לאחר שהאדמו"ר מצאנז יסד את הקריה בטבריה – התרגשות עצומה עם תחילת הלימודים בגרעין המייסד של ישיבת צאנז בעיר | עשרות בחורים החלו את זמן אלול | המרא דאתרא הגה"צ רבי אברהם הלברשטאם נשא דברי חיזוק, והמנהל הרוחני הרה"ג ר' יצחק אייזיק פרנקל פתח את הזמן בעוז (עולם הישיבות)
הפלונטר סביב פתיחת זמן אלול בישיבת נר זרח שבמושב עוצם נמשך • למרות השיפוצים שבוצעו במתחם, כבאות והצלה טרם נתנו אישור לחזרת הבחורים ואף הבהירו כי אין להגיע למקום בשלב זה • ניסיונות שנעשו בימים האחרונים לשנות את ההחלטה לא צלחו • למרות זאת, המשגיח הגר״א קוזוקין הורה להיערך לפתיחת הזמן ביום ראשון בעוצם • הערב: מפגש פתיחה לבחורי שיעור א׳ בבני ברק (עולם הישיבות)
כמיטב המסורת, הצלם אלעזר פיינשטיין יצא לרחובותיה השוקקים של עיר התורה והחסידות בני ברק ביומו הראשון של 'זמן אלול' • צפו במראות הקודש והטהרה, הבחורים הממהרים להיכלי הישיבות, האחים הקטנים שמביטים בהערצה וההורים שנפרדים בדמעות של התרגשות • קליפ מרגש שאסור לפספס (עולם הישיבות)
בכל שנה מחדש, ראש חודש אלול הוא זמן מרגש של התחדשות והתחלה | אבל לא אצל כולם היום הזה הוא חגיגה, ישנם מאות ואלפי בחורים מבוגרים שחצו את השנה השישית ומעלה בישיבה, הם מרגישים זרים בנחלתם, בודדים בחברתם ואינם מבינים למה נגזר עליהם העינוי הזה | כמי שהיה שם והתחתן בגיל מבוגר - יש לי כמה מילים לומר לכם | טור לתחילת זמן אלול (עולם הישיבות)
הוא ה-זמר של נוער הגבעות, עם לוקיישן של מתנחל קלאסי - "גוזמבות" משני צדדי הראש וכובע נשים גדול מעטר את ראשו, ובכל זאת כמות האוהדים שלו בעולם הישיבות החרדי רק הולכת וגדלה | השתתפתי בשבוע שעבר במופע של ביני לנדאו לבחורי ישיבות בהיכל התרבות ברמות, כדי להביא לכם את הקולות, המראות והרשמים (מגזין כיכר)
בשבוע שעבר, קראתי בשקיקה את דבריו של המטפל החשוב מרדכי רוט. המגזין המרתק עסק בתופעה כואבת אך מצויה למדי: בחורי ישיבה הקמים בשעות מאוחרות לתפילה בימי בין הזמנים | להלן נקודת מבט מעט שונה על התופעה, ומדוע קריאת שמע פחות חשובה מלאכול "רק מהדרין" או ללבוש ציצית (מגזין כיכר, דעה)
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