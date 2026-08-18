המחזה המוכר בלאגן במלתחות ושיחה מרגשת | כך פתחה ישיבת 'בית מדרש עליון' את 'זמן אלול ישיבת 'בית מדרש עליון' בבני ברק פתחה את זמן אלול בשיחת חיזוק מפי ראש הישיבה, הגאון רבי ירחמיאל אונגרישר | בכניסה לבית המדרש נרשם המחזה המוכר, כשמאות הבחורים עומדים במלתחות בחיפוש אחר הכובעים והחליפות לקראת תפילת מנחה (עולם הישיבות)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 17:52