 דלג לתוכן הראשי
המחזה המוכר

בלאגן במלתחות ושיחה מרגשת | כך פתחה ישיבת 'בית מדרש עליון' את 'זמן אלול

ישיבת 'בית מדרש עליון' בבני ברק פתחה את זמן אלול בשיחת חיזוק מפי ראש הישיבה, הגאון רבי ירחמיאל אונגרישר | בכניסה לבית המדרש נרשם המחזה המוכר, כשמאות הבחורים עומדים במלתחות בחיפוש אחר הכובעים והחליפות לקראת תפילת מנחה (עולם הישיבות)

פתיחת הזמן בבית מדרש עליון
פתיחת הזמן בבית מדרש עליון| צילום: צילום: שוקי לרר
פתיחת הזמן בבית מדרש עליון (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בבית מדרש עליון (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בבית מדרש עליון (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בבית מדרש עליון (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בבית מדרש עליון (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בבית מדרש עליון (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בבית מדרש עליון (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בבית מדרש עליון (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בבית מדרש עליון (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בבית מדרש עליון (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בבית מדרש עליון (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בבית מדרש עליון (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בבית מדרש עליון (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בבית מדרש עליון (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בבית מדרש עליון (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בבית מדרש עליון (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בבית מדרש עליון (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בבית מדרש עליון (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בבית מדרש עליון (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בבית מדרש עליון (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בבית מדרש עליון (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בבית מדרש עליון (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בבית מדרש עליון (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בבית מדרש עליון (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בבית מדרש עליון (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בבית מדרש עליון (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בבית מדרש עליון (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בבית מדרש עליון (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בבית מדרש עליון (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בבית מדרש עליון (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בבית מדרש עליון (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בבית מדרש עליון (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בבית מדרש עליון (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בבית מדרש עליון (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בבית מדרש עליון (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בבית מדרש עליון (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בבית מדרש עליון (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בבית מדרש עליון (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בבית מדרש עליון (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בבית מדרש עליון (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בבית מדרש עליון (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בבית מדרש עליון (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בבית מדרש עליון (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בבית מדרש עליון (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בבית מדרש עליון (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בבית מדרש עליון (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בבית מדרש עליון (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בבית מדרש עליון (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בבית מדרש עליון (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בבית מדרש עליון (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בבית מדרש עליון (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בבית מדרש עליון (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בבית מדרש עליון (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בבית מדרש עליון (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בבית מדרש עליון (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בבית מדרש עליון (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בבית מדרש עליון (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בבית מדרש עליון (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בבית מדרש עליון (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בבית מדרש עליון (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בבית מדרש עליון (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בבית מדרש עליון (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בבית מדרש עליון (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בבית מדרש עליון (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בבית מדרש עליון (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בבית מדרש עליון (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בבית מדרש עליון (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בבית מדרש עליון (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בבית מדרש עליון (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בבית מדרש עליון (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בבית מדרש עליון (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בבית מדרש עליון (צילום: שוקי לרר)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

פתיחת הזמןישיבת בית מדרש עליוןרבי ירחמיאל אונגרישר

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בעולם הישיבות

"להחזיר במצב תקין"

|

קלסר היסטורי | תיעוד מיוחד

||
1

במעמד לכבוד התורה

||
2

המפה המלאה

|
ש

לקראת שנת הלימודים

נחמן שטרנהרץ|מקודם

התחלה מרוממת

|

עוֹשֶׂה נַחַת רוּחַ לְיוֹצְרוֹ | תיעוד

||
8

שוב דרמה באם הישיבות

||
21

שיעור פתיחה וקביעת מזוזה

||
5

התרגשות דקדושה

||
1

הדרמה בישיבה

||
4

ר"מ חדש לשיעור ב'

|

התיעוד השנתי

||
8

גם אני הייתי שם

||
10

שמע בִּינִי

||
9

מגזין כיכר

||
6
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

דרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר