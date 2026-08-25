נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם היום (שלישי) האשמות חריפות נגד המשטר האיראני, כשהוא טוען כי טהראן מבצעת הוצאות להורג המוניות של מפגינים בהיקף חסר תקדים. בפוסט שפרסם ברשת Truth Social שבבעלותו, מסר הנשיא האמריקני: "איראן הורגת מפגינים, אפילו בזמן שהם לא מוחים, בהיקף חסר תקדים".

"זה משבר הומניטרי עצום שחייב להיפסק - עכשיו", הוסיף טראמפ בהודעתו. הנשיא האמריקני לא פירט את מקורות המידע או את היקף ההוצאות להורג הנטענות, אך הדברים מגיעים על רקע הלחץ הכלכלי והצבאי המוגבר שמפעיל ממשלו נגד המשטר בטהראן.

"הרפובליקה האיסלאמית לא משלמת לצבא"

במסגרת ההאשמות, הוסיף טראמפ טענה נוספת על המצב הכלכלי הקשה במשטר: "הרפובליקה האיסלאמית הכושלת לא משלמת לחלקים בצבא שלה". האמירה מצטרפת לשורה של דיווחים על משבר כלכלי עמוק באיראן, הכולל מחסור חמור בדלק שמשבית תחנות תדלוק ברחבי המדינה.

כידוע, ממשל טראמפ הכריז לאחרונה על מה שכונה "D-Day הכלכלי" נגד איראן - מערכת סנקציות חסרת תקדים שמכוונת לחנוק את המשטר בטהראן. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט פירט כי הסנקציות מתמקדות בחמישה סקטורים מרכזיים: נכסים דיגיטליים, טכנולוגיה, זהב, תעופה וספנות.

המשטר בטהראן מכחיש

מנגד, בכירים איראניים ממשיכים להכחיש את משמעות הלחץ האמריקני. יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, טען כי "אף אחד לא מאמין להתרברבויות" של האמריקנים, וכי ארצות הברית "אינה נמצאת במצב כלכלי שמאפשר לה לצמצם עוד יותר את יחסיה עם מדינות אחרות".

עם זאת, הראיות בשטח מצביעות על משבר מתעצם. דיווחים מטהראן ומערים נוספות מתארים תורים של קילומטרים בתחנות דלק, כאשר נהגים ממתינים שעות ארוכות רק כדי לגלות שהמלאי אזל. המחסור בבנזין, המשקף את הפער בין כושר הייצור של איראן לבין הצריכה הציבורית, הפך לסמל למצוקה הכלכלית העמוקה של המשטר.

ההאשמות של טראמפ על הריגת מפגינים מצטרפות לתמונה מורכבת של משטר הנמצא תחת לחץ כבד - הן מבחוץ, עם הסנקציות האמריקניות המחמירות, והן מבפנים, עם אתגרים כלכליים וחברתיים הולכים ומתעצמים.