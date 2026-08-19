צפו בגלריה בתנופה אדירה: מאות בחורי 'מגדל עוז' פתחו את אלול – וחגגו חנוכת הבית ישיבת 'מגדל עוז' שבקריית הישיבה בגבעת זאב, בראשות הגאון רבי יחזקאל אתרוג, פתחה את 'זמן אלול' בתנופה אדירה ובאווירה מרוממת | מאות הבחורים צללו אל ים התורה מתוך חשק והתמדה עצומה | לאחר סדר הלימוד חגגו את חנוכת מבני הפנימייה החדשים וחדר האוכל | צפו בתיעוד (עולם הישיבות)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 18:14