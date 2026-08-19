 דלג לתוכן הראשי
צפו בגלריה

בתנופה אדירה: מאות בחורי 'מגדל עוז' פתחו את אלול – וחגגו חנוכת הבית

ישיבת 'מגדל עוז' שבקריית הישיבה בגבעת זאב, בראשות הגאון רבי יחזקאל אתרוג, פתחה את 'זמן אלול' בתנופה אדירה ובאווירה מרוממת | מאות הבחורים צללו אל ים התורה מתוך חשק והתמדה עצומה | לאחר סדר הלימוד חגגו את חנוכת מבני הפנימייה החדשים וחדר האוכל | צפו בתיעוד (עולם הישיבות)

פתיחת הזמן בישיבת 'מגדל עוז'
פתיחת הזמן בישיבת 'מגדל עוז' (צילום: שמוליק קורלנסקי)
פתיחת הזמן בישיבת 'מגדל עוז' (צילום: שמוליק קורלנסקי)
פתיחת הזמן בישיבת 'מגדל עוז' (צילום: שמוליק קורלנסקי)
פתיחת הזמן בישיבת 'מגדל עוז' (צילום: שמוליק קורלנסקי)
פתיחת הזמן בישיבת 'מגדל עוז' (צילום: שמוליק קורלנסקי)
פתיחת הזמן בישיבת 'מגדל עוז' (צילום: שמוליק קורלנסקי)
פתיחת הזמן בישיבת 'מגדל עוז' (צילום: שמוליק קורלנסקי)
פתיחת הזמן בישיבת 'מגדל עוז' (צילום: שמוליק קורלנסקי)
פתיחת הזמן בישיבת 'מגדל עוז' (צילום: שמוליק קורלנסקי)
פתיחת הזמן בישיבת 'מגדל עוז' (צילום: שמוליק קורלנסקי)
פתיחת הזמן בישיבת 'מגדל עוז' (צילום: שמוליק קורלנסקי)
פתיחת הזמן בישיבת 'מגדל עוז' (צילום: שמוליק קורלנסקי)
פתיחת הזמן בישיבת 'מגדל עוז' (צילום: שמוליק קורלנסקי)
פתיחת הזמן בישיבת 'מגדל עוז' (צילום: שמוליק קורלנסקי)
פתיחת הזמן בישיבת 'מגדל עוז' (צילום: שמוליק קורלנסקי)
פתיחת הזמן בישיבת 'מגדל עוז' (צילום: שמוליק קורלנסקי)
פתיחת הזמן בישיבת 'מגדל עוז' (צילום: שמוליק קורלנסקי)
פתיחת הזמן בישיבת 'מגדל עוז' (צילום: שמוליק קורלנסקי)
פתיחת הזמן בישיבת 'מגדל עוז' (צילום: שמוליק קורלנסקי)
פתיחת הזמן בישיבת 'מגדל עוז' (צילום: שמוליק קורלנסקי)
פתיחת הזמן בישיבת 'מגדל עוז' (צילום: שמוליק קורלנסקי)
פתיחת הזמן בישיבת 'מגדל עוז' (צילום: שמוליק קורלנסקי)
פתיחת הזמן בישיבת 'מגדל עוז' (צילום: שמוליק קורלנסקי)
פתיחת הזמן בישיבת 'מגדל עוז' (צילום: שמוליק קורלנסקי)
פתיחת הזמן בישיבת 'מגדל עוז' (צילום: שמוליק קורלנסקי)
פתיחת הזמן בישיבת 'מגדל עוז' (צילום: שמוליק קורלנסקי)
פתיחת הזמן בישיבת 'מגדל עוז' (צילום: שמוליק קורלנסקי)
פתיחת הזמן בישיבת 'מגדל עוז' (צילום: שמוליק קורלנסקי)
פתיחת הזמן בישיבת 'מגדל עוז' (צילום: שמוליק קורלנסקי)
פתיחת הזמן בישיבת 'מגדל עוז' (צילום: שמוליק קורלנסקי)
פתיחת הזמן בישיבת 'מגדל עוז' (צילום: שמוליק קורלנסקי)
פתיחת הזמן בישיבת 'מגדל עוז' (צילום: שמוליק קורלנסקי)
פתיחת הזמן בישיבת 'מגדל עוז' (צילום: שמוליק קורלנסקי)
פתיחת הזמן בישיבת 'מגדל עוז' (צילום: שמוליק קורלנסקי)
פתיחת הזמן בישיבת 'מגדל עוז' (צילום: שמוליק קורלנסקי)
פתיחת הזמן בישיבת 'מגדל עוז' (צילום: שמוליק קורלנסקי)
פתיחת הזמן בישיבת 'מגדל עוז' (צילום: שמוליק קורלנסקי)
פתיחת הזמן בישיבת 'מגדל עוז' (צילום: שמוליק קורלנסקי)
פתיחת הזמן בישיבת 'מגדל עוז' (צילום: שמוליק קורלנסקי)
פתיחת הזמן בישיבת 'מגדל עוז' (צילום: שמוליק קורלנסקי)
פתיחת הזמן בישיבת 'מגדל עוז' (צילום: שמוליק קורלנסקי)
פתיחת הזמן בישיבת 'מגדל עוז' (צילום: שמוליק קורלנסקי)
פתיחת הזמן בישיבת 'מגדל עוז' (צילום: שמוליק קורלנסקי)
פתיחת הזמן בישיבת 'מגדל עוז' (צילום: שמוליק קורלנסקי)
פתיחת הזמן בישיבת 'מגדל עוז' (צילום: שמוליק קורלנסקי)
פתיחת הזמן בישיבת 'מגדל עוז' (צילום: שמוליק קורלנסקי)
פתיחת הזמן בישיבת 'מגדל עוז' (צילום: שמוליק קורלנסקי)
פתיחת הזמן בישיבת 'מגדל עוז' (צילום: שמוליק קורלנסקי)
פתיחת הזמן בישיבת 'מגדל עוז' (צילום: שמוליק קורלנסקי)
פתיחת הזמן בישיבת 'מגדל עוז' (צילום: שמוליק קורלנסקי)
פתיחת הזמן בישיבת 'מגדל עוז' (צילום: שמוליק קורלנסקי)
פתיחת הזמן בישיבת 'מגדל עוז' (צילום: שמוליק קורלנסקי)
פתיחת הזמן בישיבת 'מגדל עוז' (צילום: שמוליק קורלנסקי)
פתיחת הזמן בישיבת 'מגדל עוז' (צילום: שמוליק קורלנסקי)
פתיחת הזמן בישיבת 'מגדל עוז' (צילום: שמוליק קורלנסקי)
פתיחת הזמן בישיבת 'מגדל עוז' (צילום: שמוליק קורלנסקי)
פתיחת הזמן בישיבת 'מגדל עוז' (צילום: שמוליק קורלנסקי)
פתיחת הזמן בישיבת 'מגדל עוז' (צילום: שמוליק קורלנסקי)
פתיחת הזמן בישיבת 'מגדל עוז' (צילום: שמוליק קורלנסקי)
פתיחת הזמן בישיבת 'מגדל עוז' (צילום: שמוליק קורלנסקי)
פתיחת הזמן בישיבת 'מגדל עוז' (צילום: שמוליק קורלנסקי)
פתיחת הזמן בישיבת 'מגדל עוז' (צילום: שמוליק קורלנסקי)
פתיחת הזמן בישיבת 'מגדל עוז' (צילום: שמוליק קורלנסקי)
פתיחת הזמן בישיבת 'מגדל עוז' (צילום: שמוליק קורלנסקי)
פתיחת הזמן בישיבת 'מגדל עוז' (צילום: שמוליק קורלנסקי)
פתיחת הזמן בישיבת 'מגדל עוז' (צילום: שמוליק קורלנסקי)
פתיחת הזמן בישיבת 'מגדל עוז' (צילום: שמוליק קורלנסקי)
פתיחת הזמן בישיבת 'מגדל עוז' (צילום: שמוליק קורלנסקי)
פתיחת הזמן בישיבת 'מגדל עוז' (צילום: שמוליק קורלנסקי)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

פתיחת הזמןהרב יחזקאל אתרוגישיבת מגדל עוז

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בעולם הישיבות

ממלכת התורה הספרדית

|

במטרה להמריץ את הבחורים

|

חזו בני חביבי

|

המחזה המוכר

||
1

"להחזיר במצב תקין"

|

קלסר היסטורי | תיעוד מיוחד

||
1

במעמד לכבוד התורה

||
2

המפה המלאה

|
ש

לקראת שנת הלימודים

נחמן שטרנהרץ|מקודם

התחלה מרוממת

|

עוֹשֶׂה נַחַת רוּחַ לְיוֹצְרוֹ | תיעוד

||
8

שוב דרמה באם הישיבות

||
21

שיעור פתיחה וקביעת מזוזה

||
5

התרגשות דקדושה

||
1

הדרמה בישיבה

||
4
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

דרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר