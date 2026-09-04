בעוד עיני העולם החרדי כולו היו נשואות לוושינגטון הבירה, בעקבות הפגישה ההיסטורית של האדמו"רים הגדולים של ארה"ב, ובניהם האדמו"ר מבאבוב עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בבית הבית הלבן, בהיכל ישיבת באבוב המעטירה בעיר בני ברק נרשם מעמד תורני מרומם ומיוחד במינו.

אל היכל הישיבה הופיע הגאון רבי איתמר גרבוז, ראש ישיבת 'ארחות תורה', אשר הגיע למסור שיעור כללי מקיף ועמוק בפני מאות בני הישיבה. השיעור עסק בסוגיה הסבוכה של 'אי חליפין מדין כסף', וראש הישיבה ריתק את הבחורים במשך שעה ארוכה בחידושי תורה שקלחו מפיו.

מחזה מפעים ויוצא דופן נרשם לאורך כל השיעור: בחורי החמד בחרו שלא להסתפק בהקלטת הדברים כמקובל, אלא ישבו וכתבו בעצמם עלי דף את חידושי התורה והפלפולים שנאמרו מפי ראש הישיבה, מתוך עמקות ועמל התורה.

בתום השיעור הכללי נרשמו רגעים מרוממים כאשר הבחורים המשיכו לפלפל בדברי התורה עם ראש הישיבה במשך זמן רב.