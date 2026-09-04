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בלי הקלטות

בזמן שהרבי אצל טראמפ - ראש הישיבה מסר שיעור כללי בישיבתו הרמה

רוממות של תורה: בעוד כולם עסוקים בביקור ההיסטורי של האדמו"רים והרבנים בבית הבית הלבן, ראש הישיבה הגאון רבי איתמר גרבוז, הגיע למסור שיעור כללי בהיכל ישיבת באבוב המעטירה • המחזה המפעים בהיכל, והעובדה שבחורי הישיבה סירבו להקליט • שוקי לרר מגיש תיעוד (עולם הישיבות)

2תגובות
הגר"א גרבוז בישיבת 'עץ חיים' באבוב
הגר"א גרבוז בישיבת 'עץ חיים' באבוב (צילום: שוקי לרר)

בעוד עיני העולם החרדי כולו היו נשואות לוושינגטון הבירה, בעקבות הפגישה ההיסטורית של האדמו"רים הגדולים של ארה"ב, ובניהם האדמו"ר מבאבוב עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בבית הבית הלבן, בהיכל ישיבת באבוב המעטירה בעיר נרשם מעמד תורני מרומם ומיוחד במינו.

אל היכל הישיבה הופיע הגאון רבי איתמר גרבוז, ראש ישיבת 'ארחות תורה', אשר הגיע למסור שיעור כללי מקיף ועמוק בפני מאות בני הישיבה. השיעור עסק בסוגיה הסבוכה של 'אי חליפין מדין כסף', וראש הישיבה ריתק את הבחורים במשך שעה ארוכה בחידושי תורה שקלחו מפיו.

מחזה מפעים ויוצא דופן נרשם לאורך כל השיעור: בחורי החמד בחרו שלא להסתפק בהקלטת הדברים כמקובל, אלא ישבו וכתבו בעצמם עלי דף את חידושי התורה והפלפולים שנאמרו מפי ראש הישיבה, מתוך עמקות ועמל התורה.

בתום השיעור הכללי נרשמו רגעים מרוממים כאשר הבחורים המשיכו לפלפל בדברי התורה עם ראש הישיבה במשך זמן רב.

הגר"א גרבוז בישיבת 'עץ חיים' באבוב (צילום: שוקי לרר)
הגר"א גרבוז בישיבת 'עץ חיים' באבוב (צילום: שוקי לרר)
הגר"א גרבוז בישיבת 'עץ חיים' באבוב (צילום: שוקי לרר)
הגר"א גרבוז בישיבת 'עץ חיים' באבוב (צילום: שוקי לרר)
הגר"א גרבוז בישיבת 'עץ חיים' באבוב (צילום: שוקי לרר)
הגר"א גרבוז בישיבת 'עץ חיים' באבוב (צילום: שוקי לרר)
הגר"א גרבוז בישיבת 'עץ חיים' באבוב (צילום: שוקי לרר)
הגר"א גרבוז בישיבת 'עץ חיים' באבוב (צילום: שוקי לרר)
הגר"א גרבוז בישיבת 'עץ חיים' באבוב (צילום: שוקי לרר)
הגר"א גרבוז בישיבת 'עץ חיים' באבוב (צילום: שוקי לרר)
הגר"א גרבוז בישיבת 'עץ חיים' באבוב (צילום: שוקי לרר)
הגר"א גרבוז בישיבת 'עץ חיים' באבוב (צילום: שוקי לרר)
הגר"א גרבוז בישיבת 'עץ חיים' באבוב (צילום: שוקי לרר)
הגר"א גרבוז בישיבת 'עץ חיים' באבוב (צילום: שוקי לרר)
הגר"א גרבוז בישיבת 'עץ חיים' באבוב (צילום: שוקי לרר)
הגר"א גרבוז בישיבת 'עץ חיים' באבוב (צילום: שוקי לרר)
הגר"א גרבוז בישיבת 'עץ חיים' באבוב (צילום: שוקי לרר)
הגר"א גרבוז בישיבת 'עץ חיים' באבוב (צילום: שוקי לרר)
הגר"א גרבוז בישיבת 'עץ חיים' באבוב (צילום: שוקי לרר)
הגר"א גרבוז בישיבת 'עץ חיים' באבוב (צילום: שוקי לרר)
הגר"א גרבוז בישיבת 'עץ חיים' באבוב (צילום: שוקי לרר)
הגר"א גרבוז בישיבת 'עץ חיים' באבוב (צילום: שוקי לרר)
הגר"א גרבוז בישיבת 'עץ חיים' באבוב (צילום: שוקי לרר)
הגר"א גרבוז בישיבת 'עץ חיים' באבוב (צילום: שוקי לרר)
הגר"א גרבוז בישיבת 'עץ חיים' באבוב (צילום: שוקי לרר)
הגר"א גרבוז בישיבת 'עץ חיים' באבוב (צילום: שוקי לרר)
הגר"א גרבוז בישיבת 'עץ חיים' באבוב (צילום: שוקי לרר)
הגר"א גרבוז בישיבת 'עץ חיים' באבוב (צילום: שוקי לרר)
הגר"א גרבוז בישיבת 'עץ חיים' באבוב (צילום: שוקי לרר)
הגר"א גרבוז בישיבת 'עץ חיים' באבוב (צילום: שוקי לרר)
הגר"א גרבוז בישיבת 'עץ חיים' באבוב (צילום: שוקי לרר)
הגר"א גרבוז בישיבת 'עץ חיים' באבוב (צילום: שוקי לרר)
הגר"א גרבוז בישיבת 'עץ חיים' באבוב (צילום: שוקי לרר)
הגר"א גרבוז בישיבת 'עץ חיים' באבוב (צילום: שוקי לרר)
הגר"א גרבוז בישיבת 'עץ חיים' באבוב (צילום: שוקי לרר)
הגר"א גרבוז בישיבת 'עץ חיים' באבוב (צילום: שוקי לרר)

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בני ברקדונלד טראמפשיעור כלליהרב איתמר גרבוזישיבת עץ חייםישיבת באבוב

2 תגובות

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