בפתח ימי הרחמים והרצון הגיע ראש ישיבת מיר, הגאון רבי יצחק אזרחי, למסור שיחת חיזוק בהיכל ישיבת 'זכרון מאיר' בירושלים, בראשות הגאון רבי איסר יהודה מלין.

להלן תמלול מלא ומדוייק משיחת ראש הישיבה:

"וקרבתנו לשמך הגדול סלה באמת להודות לך ולייחדך באהבה. מה הפשט. אנו אומרים, נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום. נו, אז איך מקדישים בשמי מרום? קדוש, קדוש, קדוש, השם צבקות. זאת אומרת שהמלאכים צריכים הקדמה של שלוש מילים, בלי זה אינם יכולים לקדש. והנה ישראל, אנחנו, הקדוש ברוך הוא מקרב אותנו יותר מאשר המלאכים. אנחנו איננו צריכים דווקא שלוש מילים, אלא מיד לאחר שני מילים אנחנו כבר יכולים להזכיר את שם השם.

"איפה? וקרבתנו לשמך הגדול, איפה? להודות לך, ברוך אתה, השם. שמע ישראל, השם. רק מספיק שתי מילים, הקדוש ברוך הוא מקרב אותנו יותר מאשר את המלאכים. אנחנו אומרים, נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו. אז אנחנו ראויים יותר ממלאכים? לא. הקדוש ברוך הוא אומר שאני מקרב אתכם יותר מאשר מלאכים. אם אתם מתנהגים באופן מיוחד, בעיקר ביראת שמיים, אני מקרב אתכם הרבה יותר, כעבור שתי מילים.

"מפני שאתם יראים אותי. ויראת שמיים זה הכל. והיראה, כמו שכתוב, אינה מושגת, רבנו יונה אומר, ועוד, אלא שאדם צריך ללמוד וללמוד. אבל כל זמן שהוא אינו לומד בצורה כל כך מיוחדת שבורא עולם רואה שמה הוא מחפש ומחפש? יראת שמיים, אז הקדוש ברוך הוא משנה את כל היחס אליו.

"הגמרא במסכת שבת מספרת שאמא של רב נחמן בר יצחק, אמרו לה כלדאי - החוזים בכוכבים, הבן שלך יהיה גנב. מה עשתה? מיד אמרה לו, תכסה את ראשך כדי שתהיה עליך יראת שמיים, שלא תשאיר אף פעם את הראש שלך גלוי. אם אמא היתה אומרת לך היית מבין מה אימא רוצה, לא! והוסיפה עוד משהו, שהראש שלך לא יהיה גלוי אף פעם, ותבקש רחמים מהקדוש ברוך הוא. תשמעו לי היטב, יום אחד הוה יתיב וגריס, הוא ישב ולמד, והוא לא הרגיש שכיסוי הראש נופל ממנו.

"בגמרא מסכת שבת כתוב: יום אחד הוה יתיב וגריס, ישב ולמד, הוא לא הרגיש שהכיסוי נפל ממנו. מיד, כיוון שהוא ישב מתחת דקל, מיד הוא הרים את הידיים, אבל בידיים הוא לא קטף. הרים את הראש וקטף בשיניו, הוא לא יכול לחכות, ורש"י, והדקל לא שלו היה. אז פה רואים? שתורה לבד בלי יראת שמיים זה לא כלום, יתיב וגריס - יושב ולומד, וזה רב נחמן בר יצחק.

"בלי יראת שמיים, מה יעשה אדם ויחכם? אומרת הגמרא, ירבה בישיבה. הרבה עשו כן ולא עלתה בידם, אלא יתפלל למי שהחכמה שלו, שנאמר, כי השם יתן חכמה, מפיו. ובאים אלי לפעמים בחורים, מבקשים ברכה. ואני אומר, מה אתה, מה אתה חושב, אוי, אלמד בהתמדה. זה מספיק? אלא אני אעמיק גם כן. זה מספיק?

"הוא מספר לי סיפורים. מה הוא יעשה? אתה יכול להישאר עם הארץ. אתה תעמיק ותהיה עם הארץ כל ימי חייך. הגמרא שואלת מאי קא משמע לן? דהא בלא הא אי אפשר. אדם יתפלל כל היום ולא ילמד, יישאר עם הארץ. אדם ילמד כל היום ולא יתפלל, יישאר עם הארץ. הא בלא הא אי אפשר.

"ומה אנחנו רואים כאן? תראו דבר מאוד מעניין. הגמרא אומרת שרב נחמן בר יצחק שמע שמישהו אומר "היום אין יראת שמיים, די זה נגמר אין פה יראת שמיים". אמר רב נחמן בר יצחק "אין יראת שמיים אבל אני ישנו, אחרי כל מה שקרה לו, הוא כל כך עבד על יראת שמיים שהוא היה גדול יראת שמים בדור. שומעים? אל תאמר שאין יראת שמים, אני נמצא.

"כשאדם שומע שזה חסר לו, והוא מבין מה חסר לו, אז הוא מקדיש את כל כולו לדבר. מבינים? ואותו רב נחמן בר יצחק שרחמנא ליצלן נכשל, עבד מיד על יראת שמים עד שהוא נהיה גדול יראי שמים בעולם. אז אם מישהו מרגיש שחסר לו יראת שמים, מה צריך לעשות? לעבוד על יראת שמים. תראו את רבנו יונה במקום.

"דבר מבהיל. תורה לבד אינה מבטיחה יראת שמים. בשביל יראת שמים צריכים לעבוד. ורואים שאם עובדים אז תראו מה נהיה. אם אדם מבין את הענין, לא להגיד, מה בסדר? אני נורא מצטער, אבל מה אני יכול לעשות?, מה אתה יכול לעשות? תעבוד על יראת שמיים! בלי עבודה אין יראת שמים בכלל. זה צריכים לדעת.

"ועכשיו אני אומר לכם משהו, לא דבר שלי, כתוב בחז"ל: אמר רבי שמעון בר יוחאי, כך אמרה תורה: "הוו מכבדים את המצוות, שהמצוות הן שלוחיי. אם אתם מכבדים, כיבדתם אותי, אם אין אתם מכבדים, ביזיתם אותי". אין דבר פרווה, אין דבר באמצע, או לכבד או חלילה לבזות.

"וזה בין אדם למקום ובין אדם לחברו. בכל דבר. אדם צריך לקום מוקדם, או באיזו שעה מסוימת, והוא פתח את העיניים והסתובב, אז מה קרה לו? מבזה את הקדוש ברוך הוא. כנראה שבכל מקום יש בחורים כאלה שקשה להם לקום... נכון? מה אני יכול לעשות? אני עייף, אני רעב. אבל אם הוא היה יודע שעם כך אז הוא מבזה את בורא עולם!

"ההוא פגע בי, נדמה לו שהוא נתן לו, אז הוא החזיר לו, אז הוא מבזה. ואהבת לרעך כמוך, אז הוא מכבד או מבזה? הרב'ה אמר "אני שולח אותך לעשות כך וכך", "בטח אני אעשה", הוא חוזר כבר שלוש שעות. הוא מבזה חלילה, או מכבד? כך אמרה תורה: אין באמצע שום דבר אחר.

"על כל דבר שאתה הולך לעשות, אתה צריך לעשות חשבון: מה אני הולך לעשות? אני הולך לכבד את בורא עולם או חלילה להפך. זה לא שצריך לבוא ולהגיד "צריך לקום? זה נורא קשה, אוי ואבוי, מסכן". ברור לכם? אני רואה. אתם מפחדים מזה, אתם צודקים. כך אמרה תורה, אמר רבי שמעון בר יוחאי: כך אמרה תורה, הוו מכבדים את המצוות, שהמצוות הן שלוחיי, ושלוחו של אדם כמותו.

"אם אתם מכבדים, כיבדתם את הקדוש ברוך הוא, אם אתם לא מכבדים את המצוות, חלילה ביזיתם אותי. זה צריכים לחשוב כל הזמן ותמיד. ויש לך הזדמנות שאתה נקרא מכבד את הקדוש ברוך הוא. אתם צריכים לדעת, וכל אחד לעשות חשבון, לא לרוץ סתם. מה אני הולך עכשיו לעשות?

"אמא ביקשה שאני ילך. בטח אני אעשה, הוא יעשה עוד שלוש שעות. הוא מכבד או מבזה? לא מדבר על אמא, את הקדוש ברוך הוא!!, זה צריכים לדעת. אז רב נחמן בר יצחק הבין מה אמא רצתה. מה פתאום את אומרת לי שאני צריך כיסוי ראש? מה פתאום אני צריך להתפלל? ". הוא לא הבין מה היא רוצה ממנו. אבל אחר כך הוא כבר הבין היטב. וברגע שהוא הבין אז הוא הקדיש את כל חייו ליראת שמים.

"כשאנחנו מבינים, בסדר אנחנו מבינים, צריך להשתדל, אומרים כן בסדר. אבל להרגיש זה לקנות מבט של יראת שמים. עד שרבי נחמן בן יצחק שומע אוי היום אין יראת שמיים, אל תגיד ככה, אני ישנו. זה צריכים לדעת. בלי זה, זה לא שווה כלום.

"נתון תיתן לו ולא ירע לבבך בתתך לו", אומר רבנו יונה: כתוב כבר "תיתן", "נתון תיתן", והרי אנחנו יודעים שעל ידי הפעולות יושפעו הלבבות, ועל ידי המעשים אנו נפעלים. אומר רבנו יונה, שפה כתוב יסוד מהותי. "נתון תיתן", על ידי הפעולות יושפעו הלבבות. אבל כל זמן שלא יעבוד על הלב שלו, שהלב שלו ירצה, זה לא יועיל שום דבר, רבנו יונה אומר פה למדנות שאין כמותה.

"נתון תיתן", הרי על ידי המעשים אנו נפעלים, על ידי הפעולות יושפעו הלבבות. לא, אומר רבנו יונה. "ולא ירע לבבך", מה זה "ולא ירע לבבך, אומר רבנו יונה, הוא צריך לעבוד במיוחד להפעיל את הלב שלו לרצות את הנתינה. כל זמן שלא יפעיל, אז ה"נתון תיתן לו" זה כלום. ואנחנו עוד פעם רואים דברים מבהילים, זה הלמדנות של רבנו יונה.

ואני אתן לכם משל בסוף משפטים. "ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו, ויחזו את האלוקים ויאכלו וישתו". תקשיבו טוב. בא תרגום יונתן במקום ואומר כך: משעה שעבדו בטיט ובלבנים בשעבוד מצרים, היו גם נשים עובדות כמו גברים.

והייתה שם נערה מפונקת, עדינה, מעוברת, והפילה את העובר שלה והוא התערב עם הטיט. אמר הקדוש ברוך הוא לגבריאל המלאך: רד ותעשה מזה לבנה יחד ותביא אליי שאני אראה את זה. מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא צריך את זה לעצמו? מלמד אותנו, לפעמים אנחנו שומעים שמישהו קשה לו, כואב לו, הוא חולה, הוא בוכה. זה נשמע לנו כמו מוזיקה, מה הוא מבלבל את הראש, מה הוא צועק?

כתוב כאן ברבנו יונה שאדם צריך מיד לחשוב על המקרים הכי נוראים. החזון איש כותב במפורש, החזון איש כותב: חסר לך ההשתתפות בצער של חברו. וזה על ידי שכשאתה שומע שחסר לו משהו, מיד תרוץ לעזור לו. ואם אינך יכול לעזור לו, תתפלל עליו אפילו אם הוא הדיוט והמוני ופשוט.

שמעתם? מי כותב את זה? החזון איש. תתפלל עליו אפילו אם הוא הדיוט, המוני ופשוט. ואם אתה לא עושה, חסר לך השתתפות בכלל. וזו הדוגמה שתרגום יונתן מביא. מה הוא מביא? שהקדוש ברוך הוא ישים כאן את הלבנה הזאת? עד הקדוש ברוך הוא יגיע חלילה? זה בא ללמד כל אחד מאיתנו, זה בא ללמד. ואין דברים אמצעיים, זה מה שכתוב כאן.

ואני מאחל לכולכם הצלחה, וגם לצוות. שהקדוש ברוך הוא יסייע ביד כל אחד. תדעו לכם, גם בשביל סיעתא דשמיא צריך סיעתא דשמיא, זה לא פשוט. שתבינו ותדעו ותרגישו, אז תרגישו שאתם מצליחים. כל אחד ואחד ישמח בהצלחת חברו. כתיבה וחתימה טובה".