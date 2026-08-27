אמירת סליחות מרגשת בבעלז - צילום: מתוך חשבון טוויטר של העיתונאי ישראל כהן 10 10 0:00 / 0:12 אמירת סליחות מרגשת בבעלז ( צילום: מתוך חשבון טוויטר של העיתונאי ישראל כהן )

מעמד רוחני יוצא דופן התקיים אמש בהיכל הענק של חסידות בעלזא, כאשר הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף והגאון הרב יצחק דוד גרוסמן, נשיא מוסדות "מגדל אור" ורבה של מגדל העמק, התייצבו כתף אל כתף במעמד סליחות מיוחד בנוסח עדות המזרח.