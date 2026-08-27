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תיעוד היסטורי

סליחות מרטיטות בבעלזא: הראשון לציון הגר"י יוסף לצד הגר"י גרוסמן

בשעות הלילה המאוחרות והמרגשות של מעמד אמירת הסליחות המרכזיים, התקבצו בבית המדרש הגדול של חסידות בעלזא מנהיגי עולם התורה הראשון לציון הגר״י יוסף לצד הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן (חרדים)

6תגובות
אמירת סליחות מרגשת בבעלז
אמירת סליחות מרגשת בבעלז (צילום: מתוך חשבון טוויטר של העיתונאי ישראל כהן)

מעמד רוחני יוצא דופן התקיים אמש בהיכל הענק של חסידות בעלזא, כאשר הראשון לציון הגאון רבי והגאון הרב יצחק דוד גרוסמן, נשיא מוסדות "מגדל אור" ורבה של מגדל העמק, התייצבו כתף אל כתף במעמד סליחות מיוחד בנוסח עדות המזרח.

אלפי חסידים גדשו כל פינה בהיכל העצום של בעלזא, כשהם מתכנסים לקראת ימי הרחמים והסליחות. הנוכחות המשותפת של שני גדולי ישראל מעדות שונות - הראש"ל מעדות המזרח והגר"י גרוסמן מעולם הישיבות - יצרה אווירה מיוחדת של אחדות ואש קודש.
הרב יצחק יוסףהראשון לציוןסליחותהרב יצחק דוד גרוסמןחודש אלולעדות המזרחבעלז

6 תגובות

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6
הרב עובדיה מאוד אהב את האדמור מבעלזא
מיכאל אוחנה
5
האדמור מבעלז זה משהו מיוחד ושונה מכולם אשריו
מני
4
בבעלז אומרים סליחות מראש חודש אלול?
אבי

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