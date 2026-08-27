אמירת סליחות מרגשת בבעלז (צילום: מתוך חשבון טוויטר של העיתונאי ישראל כהן)
מעמד רוחני יוצא דופן התקיים אמש בהיכל הענק של חסידות בעלזא, כאשר הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף והגאון הרב יצחק דוד גרוסמן, נשיא מוסדות "מגדל אור" ורבה של מגדל העמק, התייצבו כתף אל כתף במעמד סליחות מיוחד בנוסח עדות המזרח.
אלפי חסידים גדשו כל פינה בהיכל העצום של בעלזא, כשהם מתכנסים לקראת ימי הרחמים והסליחות. הנוכחות המשותפת של שני גדולי ישראל מעדות שונות - הראש"ל מעדות המזרח והגר"י גרוסמן מעולם הישיבות - יצרה אווירה מיוחדת של אחדות ואש קודש.
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