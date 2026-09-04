מחבל ניסה לדקור לוחם משמר הגבול בשער שכם - ונוטרל במקום

( צילום: דוברות המשטרה )

לוחמי משמר הגבול סיכלו הלילה ניסיון פיגוע דקירה באזור שער שכם בעיר העתיקה בירושלים. מחבל בן 33 מזרח ירושלים ניסה לתקוף את הלוחמים באמצעות סכין, אך הם הגיבו במהירות ונטרלו אותו במקום. מותו נקבע בזירה. על פי הנמסר, סמוך לשעה 3:45 הבחינו הלוחמים שפעלו באזור במחבל שניסה לפגוע בהם באמצעות סכין. הכוחות פעלו בנחישות ובמהירות, ובכך מנעו פגיעה באזרחים או בכוחות הביטחון. בעקבות האירוע נפצע גבר כבן 30 באורח קל ופונה לבית החולים שערי צדק.

- צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:57 ( צילום: דוברות המשטרה )

מפקד מחוז ירושלים ניצב אבשלום פלד הגיע לזירה וקיים הערכת מצב מיוחדת. במהלכה שמע מפי הלוחמים על שאירע, ושיבח אותם על התגובה המהירה והנחושה שהובילה לנטרול המהיר. ממפקדות מחוז ירושלים מסרו כי "העיר ירושלים בטוחה מתמיד".

חובשי איחוד הצלה ארי וייס, יוסי ויכלדר ויוסף חיים אידה שהגיעו לזירה מסרו: "הגענו בזריזות לזירת האירוע. הענקנו סיוע רפואי ראשוני בזירה לגבר כבן 30 שנפצע באורח קל ולאחר מכן הוא פונה באמבולנס של איחוד הצלה לבית החולים שערי צדק בירושלים כשמצבו מוגדר קל". האירוע מצטרף לשורה של ניסיונות פיגוע שסוכלו בירושלים בתקופה האחרונה, כאשר כוחות הביטחון ממשיכים בפעילות מוגברת במרחב העיר העתיקה.