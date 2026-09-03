רגע לפני הימים הנוראים; המשגיח הצדיק ממיר הגיע לרכסים

לקראת ימי הרחמים והסליחות הגיע הגה"צ רבי בנימין פינקל, משגיח ישיבת מיר, למסור שיחת חיזוק בהיכל ישיבת רכסים.
במשך שעה ארוכה האזינו בני הישיבה לדברי המשגיח, שעורר על גודל מעלתם של ימי אלול, על חובת ההכנה לקראת ראש השנה ויום הכיפורים ועל הצורך להיכנס לימים הקדושים מתוך התעוררות, חשבון הנפש וקבלה לעתיד.
בדבריו עורר המשגיח במיוחד על עבודת המידות ועל ענייני בין אדם לחברו, להתחזק בכבוד הזולת, להיזהר בפגיעה בחבר ולהרבות באהבת ישראל ובשלום.
השיחה התקיימה בהשתתפות צוות הר"מים, בעוד ראש הישיבה, הגאון רבי יצחק סופר, שוהה בימים אלו בחו"ל במסגרת מסע גיוס כספים לטובת החזקת הישיבה וביסוסה.
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