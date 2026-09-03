להרבות באהבת ישראל רגע לפני הימים הנוראים; המשגיח הצדיק ממיר הגיע לרכסים הגה"צ רבי בנימין פינקל, משגיח ישיבת מיר, מסר שיחת התעוררות בהיכל הישיבה ברכסים | בדבריו עורר על הכנה לימים הנוראים, עבודת המידות וזהירות בכבוד אחרים (עולם הישיבות)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 08:59