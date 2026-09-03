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להרבות באהבת ישראל

רגע לפני הימים הנוראים; המשגיח הצדיק ממיר הגיע לרכסים

הגה"צ רבי בנימין פינקל, משגיח ישיבת מיר, מסר שיחת התעוררות בהיכל הישיבה ברכסים | בדבריו עורר על הכנה לימים הנוראים, עבודת המידות וזהירות בכבוד אחרים (עולם הישיבות)

הגר"ב פינקל ברכסים (צילום: דוד קשת)

לקראת ימי הרחמים והסליחות הגיע הגה"צ רבי בנימין פינקל, משגיח ישיבת מיר, למסור שיחת חיזוק בהיכל ישיבת רכסים.

במשך שעה ארוכה האזינו בני הישיבה לדברי המשגיח, שעורר על גודל מעלתם של ימי אלול, על חובת ההכנה לקראת ראש השנה ויום הכיפורים ועל הצורך להיכנס לימים הקדושים מתוך התעוררות, חשבון הנפש וקבלה לעתיד.

בדבריו עורר המשגיח במיוחד על עבודת המידות ועל ענייני בין אדם לחברו, להתחזק בכבוד הזולת, להיזהר בפגיעה בחבר ולהרבות באהבת ישראל ובשלום.

השיחה התקיימה בהשתתפות צוות הר"מים, בעוד ראש הישיבה, הגאון רבי יצחק סופר, שוהה בימים אלו בחו"ל במסגרת מסע גיוס כספים לטובת החזקת הישיבה וביסוסה.

הגר"ב פינקל ברכסים (צילום: דוד קשת)
הגר"ב פינקל ברכסים (צילום: דוד קשת)
הגר"ב פינקל ברכסים (צילום: דוד קשת)
הגר"ב פינקל ברכסים (צילום: דוד קשת)
הגר"ב פינקל ברכסים (צילום: דוד קשת)
הגר"ב פינקל ברכסים (צילום: דוד קשת)

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אלולהרב בנימין פינקלישיבת רכסים

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