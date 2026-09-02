במערכת הביטחון מגבירים את הדריכות לנוכח ההסלמה המחודשת בין ארצות הברית לאיראן, מחשש שחילופי מהלומות בין הצדדים יתפתחו לעימות רחב ויובילו גם לירי לעבר ישראל.

באגף המודיעין ובחיל האוויר השלימו היערכות למספר תרחישים, הן במערכי ההגנה והן בתוכניות התקיפה.

במקביל, בצה"ל גיבשו בחודשים האחרונים בנק מטרות מעודכן באיראן ושיפרו את שיטות הפעולה בהתאם ללקחים מהעימות הקודם, במטרה להיות ערוכים לתגובה מהירה ומשמעותית במקרה של הסלמה. ב'מאקו' פורסם בשם בכיר ישראלי כי היעד יהיה תשתיות האנרגיה במדינה.

שר הביטחון ישראל כ"ץ התייחס מוקדם יותר היום לאפשרות שאיראן תבחר לתקוף דווקא בתקופת החגים. "ככל שהלחץ של ארה"ב על איראן גובר והחיכוך והמחנק הכלכלי על איראן גובר, יש סבירות שהם כן יתקפו. אנחנו מוכנים לזה בהגנה", אמר. לדבריו, "אנחנו ערוכים בהגנה ובהתקפה בתיאום ארה"ב".

במערכת הביטחון מעריכים כי הלחץ הכלכלי האמריקני הכבד על טהרן עלול גם לדחוק את האיראנים לצעדים חריפים יותר. על רקע המתיחות באיראן וההסלמה בזירות נוספות, צה"ל מקיים תרגולות ונערך לאפשרות של התלקחות במהלך תקופת החגים.