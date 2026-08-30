לקראת ימי הדין הממשמשים ובאים, זכתה ישיבת "להבת התורה" בביתר עילית לביקור מיוחד ומרומם של האדמו"ר מזוועהיל, אשר הגיע להיכל הישיבה כדי למסור לתלמידים שיחת חיזוק והתעוררות לקראת השנה החדשה והותיר רושם עז על המשתתפים.

את פני האדמו"ר קיבל בכבוד רב ראש הישיבה, הרה"ג רבי דוד אייזנשטיין. במהלך הביקור שמע האדמו"ר סקירה מפורטת מהצוות הרוחני על סדרי הלימוד והחומר הנלמד בימים אלו. האדמו"ר התעניין באורח אישי בהתקדמות הבחורים, בעמל התורה ובמוכנות הרוחנית של תלמידי הישיבה לקראת הימים הנוראים. בהמשך הציג מייסד הישיבה, הרב אריה וינבאך, את תנופת ההתפתחות והתרחבות המוסד, אשר מונה כיום כ-130 בחורים השוקדים על תלמודם. בשיחת החיזוק שנשא בפני כלל הבחורים, קרא האדמו"ר להתחזק ביראת שמים, בעמל התורה ובמהפך המידות לקראת ימי הדין הקרבים. בסיום הביקור בירך האדמו"ר את בחורי הישיבה וצוותה, ואיחל שימשיכו להגדיל תורה ולהאדירה.