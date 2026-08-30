מול אירופה: קבר אחים תת-ימי משגע את החוקרים

שתי צוללות גרמניות, U-583 ו־U-649, אותרו באזור הפולני של הים הבלטי, הצוללות שקעו במהלך הפלגות אימון לאחר התנגשויות עם כלי שיט גרמניים אחרים, ובשני המקרים הסתיימו התאונות באסון כבד.

U-583 אותרה ב־15 ביולי, ממזרח לאי בורנהולם ובסמוך לשולי האזור הכלכלי הפולני. הצוללת נמצאת בעומק של כ־65 מטרים ונחשבת לשמורה יחסית, אף שחלקים ממנה מכוסים ברשתות דיג. כל 45 אנשי הצוות שהיו עליה נספו בטביעה. גם U-649 אותרה בקרקעית הים. במקרה שלה נהרגו 35 אנשי צוות, בעוד ש־11 נוספים הצליחו להינצל. שתי הצוללות נחשבות כיום קברי מלחמה ימיים, בשל מספר ההרוגים שנותרו במקום. כריסטיאן ליבקה מהארגון הגרמני המטפל בקברי מלחמה הזהיר כי אתרי טביעה שבהם נמצאים שרידי חיילים עלולים להפוך למטרה עבור צוללנים המבקשים לקחת חפצים מההריסות. בגרמניה אף נשקלת האפשרות לבקש יצירת אזורי הגבלה סביב האתרים כדי למנוע צלילות בלתי מורשות.

צוללת גרמנית UB 14

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במקביל לתגלית בים הבלטי, חוקרים וצוללנים איתרו בים היוני, מול חופי יוון, כלי שיט גרמני נדיר במיוחד: LS 6, ספינת תקיפה מהירה באורך של כ־15 מטרים, שטבעה בשנת 1943.

הספינה נמצאה בעומק של 96 מטרים, מול אזור פרבזה, לאחר שנים של מחקר וחיפושים. לפי החוקרים, מדובר בדוגמה היחידה הידועה כיום ששרדה מסוגה, והיא השתמרה במצב יוצא דופן.

ה־LS 6 הייתה עשויה מאלומיניום ונבנתה ככלי מהיר וקל משקל. בספטמבר 1943 היא נפגעה במהלך תקיפה, ולאחר מכן טבעה בעת שנגררה לצורך תיקונים. במשך יותר משמונה עשורים היא נותרה מתחת למים, עד שהצליחה קבוצת צוללנים לאתר ולזהות אותה.