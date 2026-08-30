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"הכל מתנהל על פי ההלכה"

הפגנות בחוץ, סטריליות בפנים: הצצה ליום הגיוס של חטיבת החשמונאים

רס"ר משה ברוכים, ראש מדור גיוסים בחטיבת החשמונאים, מספק הצצה מיוחדת ליום הגיוס המתוח בלשכת הגיוס תל השומר | בין הלחצים שמפעילים המפגינים מחוץ לשערים לבין ההבטחה לסביבה צבאית המותאמת בקפידה להלכה - כך צה"ל קולט את הלוחמים החרדים החדשים | צפו (צבא)

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הפגנות בחוץ, סטריליות בפנים: הצצה ליום הגיוס של חטיבת החשמונאים
הפגנות בחוץ, סטריליות בפנים: הצצה ליום הגיוס של חטיבת החשמונאים

יום הגיוס למסלולי הלחימה ב, ובמרכזו הקליטה לחטיבת החשמונאים החרדית, מספק תמונת מצב מורכבת של המציאות הישראלית הנוכחית. מחוץ לשערי הבקו"ם בתל השומר מתקיימות הפגנות סוערות; לחצים פיזיים ומילוליים מופעלים על המתגייסים הצעירים במטרה להניאם מהכניסה למתחם. אולם, בתוך כותלי הבסיס, שואפת המערכת הצבאית לייצר "בועה" המבטיחה מעטפת הלכתית חסרת פשרות עבור המתגייס החרדי.

בראיון שנערך מעמדת הקליטה בבקו"ם, מתאר רס"ר משה ברוכים, ראש מדור בחטיבת החשמונאים, את הפער הדרמטי בין ההתרחשות ברחוב לזו שבתוך הבסיס. המתגייסים, שמגיעים מכל לשכות הגיוס בארץ, נתקלים לא פעם בקונפליקט מיד עם הגעתם. "הם נתקלים בלחצים מצד מפגינים שאומרים להם 'אל תיכנס'", מסביר ברוכים. לדבריו, צוות המדור מתמקד בהסברה פרטנית ובהרגעת החששות הטבעיים של צעירים שאינם מכירים את המערכת הצבאית, תוך דגש על מהות השירות בחטיבה: שילוב הדוק של לחימה לצד שיעורי תורה ותפילות כסדרן.

"אירוע סטרילי לחלוטין – הכול לפי הספר"

סוגיית ההפרדה והשמירה על אורח החיים מהווה את נקודת התורפה המרכזית בדיון על גיוס חרדים. על כך, רס"ר ברוכים משיב בנחרצות ומבהיר כי המסלול תוכנן בקפידה כדי למנוע חיכוך. "מרגע שהמתגייס החרדי נכנס לבקו"ם, האירוע הוא סטרילי לחלוטין", הוא מצהיר. "אין בנות, הכל מתנהל על פי ההלכה וביראת שמיים הדרושה".

הסטריליות אינה מסתיימת בשרשרת החיול. לאחר קבלת המדים והציוד האישי, המתגייסים עוזבים את לשכת הגיוס וממשיכים ישירות לבסיס ההדרכה (הבה"ד) של חטיבת החשמונאים, שגם הוא מוגדר כמרחב סטרילי לחלוטין. שם הם יחלו את מסלול ההכשרה הכולל טירונות, אימון מתקדם, ולבסוף עלייה לשירות מבצעי בגדוד.

מגמת צמיחה בצל המתיחות הציבורית

על אף האווירה הציבורית הנפיצה והנוכחות הדלילה של פוליטיקאים שבאו "לגזור קופון" ביום הגיוס, רס"ר ברוכים משדר אופטימיות באשר לעתיד היחידה. אף שסירב לנקוב במספרים מדויקים בשלב זה, הוא מעיד על עלייה בהיקף המתגייסים ועל צמיחה של החטיבה.

יום גיוס זה הוא הראשון בסדרה, ובעוד כשבועיים עתיד להתקיים יום מרוכז נוסף למתגייסים שלא הספיקו להשלים את ההליכים. המהלך הנוכחי משקף את המאמץ הממסדי לבסס נתיב שירות המאפשר שילוב במאמץ המלחמתי מבלי לדרוש מהחייל החרדי להתפשר על עקרונותיו הרוחניים וההלכתיים.
צה"לגיוס חרדיםלשכת הגיוסחשמונאיםחטיבת חשמונאיםיוסי סרגובסקי

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