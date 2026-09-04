בחור ישיבה בן 18, הלומד בישיבת חיים עוזר בבני ברק, נפצע הלילה (שישי) באורח קשה לאחר שנפל מגובה של כארבעה מטרים במהלך ניסיון לפרק מזגן בתוך הישיבה ברחוב שלמה המלך בעיר.

האירוע התרחש סמוך לשעה 03:00 לפנות בוקר, כאשר הבחור עסק בפירוק מזגן בתוך מבנה הישיבה. במהלך הפעולה נפל מגובה ניכר וסבל מחבלה רב מערכתית קשה.

כוחות מד"א הוזעקו למקום והעניקו לבחור טיפול רפואי ראשוני מציל חיים. פרמדיק מד"א בנימין פרקר וחובש רפואת חירום במד"א ישראל פינטו תיארו את הזירה: "כשהגענו הובילו אותנו לנער שסבל מחבלה רב מערכתית לאחר שנפל מגובה של כ־4 מטרים. הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני במקום שכלל הרדמה ומתן תרופות".

הבחור פונה בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים שיבא בתל השומר, כשמצבו מוגדר קשה ויציב. צוותי בית החולים המשיכו בטיפול הרפואי המתקדם.

קריאה להתפלל

הציבור נקרא להתפלל לרפואתו השלמה של שמעון יוסף בן בת שבע, לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל.

האירוע מצטרף לשורה של תאונות שאירעו לאחרונה בבני ברק, ומדגיש את החשיבות בשמירה על כללי בטיחות בעת ביצוע עבודות תחזוקה במוסדות חינוך. במקרה זה, הפעולה בוצעה בשעות הלילה המאוחרות, דבר שעשוי להעלות שאלות בנוגע לנסיבות האירוע.