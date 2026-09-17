מעמד מרומם של חיזוק והתעוררות התקיים בהיכל ישיבת ״אבני נזר״, בראשות הגאון רבי זמיר כהן, עם בואו של המשגיח הגאון הצדיק רבי בנימין פינקל לשאת שיחת חיזוק מיוחדת בפני בני הישיבה לקראת יום הכיפורים.

בדבריו נשא המשגיח דברי מוסר והתעוררות בענייני הימים הנוראים, כאשר במרכז דבריו עמד על מעמדו המיוחד של בן הישיבה בימים אלו, על האחריות המוטלת עליו ועל הזכות הגדולה הניתנת למי שזוכה להימצא בין כותלי בית המדרש ולהקדיש את ימיו לעמל התורה ולעבודת ה'.

המשגיח עורר את הבחורים לנצל את הימים הנשגבים לקראת יום הכיפורים להתעלות נוספת בתורה, בתפילה ובעבודת המידות, ולהיכנס ליום הקדוש מתוך חשבון הנפש, קבלות טובות ושאיפה אמיתית לעלות ולהתקרב. הדברים שנאמרו בחום ובהתרגשות הותירו רושם רב על בני הישיבה, שהאזינו לשיחה בקשב רב.

עם סיום השיחה ניגש ראש הישיבה הגאון רבי זמיר כהן אל המשגיח והודה לו בחום על דברי החיזוק. לאחר מכן ליווה ראש הישיבה את המשגיח עד לרכבו, כאשר אליו מצטרפים רבים מבני הישיבה, שביקשו אף הם להודות למשגיח על הדברים המרוממים ועל החיזוק הגדול שהעניק להם ערב היום הקדוש.