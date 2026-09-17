המלחמה שפרצה בין החות'ים לסעודיה מביאה לבריחתם של אלפי אזרחים מתימן בסירות רעועות, בעוד הלחימה מתפשטת ברחבי המזרח התיכון ומאיימת על אספקת הנפט העולמית.

ארגון האו"ם מדווח כי יותר ממאה אלף תושבים נעקרו מבתיהם בעקבות גל העימותים האחרון בין המחבלים החות'ים לבין הכוחות הנתמכים בידי סעודיה. פליטים המגיעים בסירות צפופות לאפריקה מעבר לים סוף מתארים תנאים קשים מאוד במהלך המסע הימי המפרך.

אחמד חסן בן ה-70, שנמלט מכפרו יחד עם משפחתו, סיפר על הקשיים העצומים והמחלות שתקפו את הילדים בדרך. "הים היה גלי. הילדים החלו לחלות; כולם... לא רגילים לים", אמר בריאיון לארגון ההגירה הבינלאומי לאחר שהצליח להגיע ליעדו בבטחה.

הוא הוסיף ותיאר את המצב הקשה ששרר באזור מגוריו קודם לבריחתו האילוצת מול ההפצצות והקרבות הקשים. "ככל שנשארנו זמן רב יותר, כך המצב החמיר, החנויות נסגרו ולא היה עוד אוכל לקנות", סיפר בתיאור מצמרר.

במקביל להתפתחויות הקשות בשטח, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס למצב הביטחוני והמדיני באזור והביע תקווה באשר להמשך הדרך. "ובכן, בתקווה שאנחנו לקראת סוף המלחמה", אמר הנשיא האמריקאי בריאיון לתקשורת.

טראמפ ציין עוד בהתייחסו לגורמים האיראניים כי הם "רוצים לעשות עסקה. נראה איך זה יעבוד", וזאת על רקע הניסיונות הבינלאומיים לבלום את ההסלמה ולפתוח את נתיבי השיט המרכזיים.

בתוך כך, רשת הטלוויזיה שבשליטת החות'ים דיווחה על תקיפות אוויריות נרחבות של סעודיה באזורים שונים בתימן, סמוך לגבול ולמרחב הימי. לטענת החות'ים, הם הצליחו להפיל מטוס קרב סעודי מדגם F-15 ופרסמו סרטון שבו נראים לוחמים חוגגים לצד הריסות המטוס.

התפשטות הלחימה והפגיעה בנתיבי התחבורה והאנרגיה המרכזיים הביאו לזינוק חד במחירי הדלק והנפט בעולם, כאשר מחירה של חבית חולף על סכומים גבוהים המעיבים על הכלכלה העולמית כולה.