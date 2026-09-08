התרגשות רבה ורושם כביר נרשמו בישיבת "אור התלמוד" בראשות ראש הישיבה המרא דאתרא הספרדי של העיר בני ברק, הגאון רבי מסעוד בן שמעון, עם בואו של המשפיע החסידי הנודע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן, לשיחת חיזוק מעוררת לבבות לקראת ימי הדין והרחמים.

רגע השיא נרשם כאשר המשפיע פצח יחד עם בני הישיבה בשירת "אוחילה לאל" ברתת ובכיסופים, שסחפה את ההיכל והכניסה את התלמידים לאווירת ימי הרחמים והסליחות.

במהלך דרשתו עורר הגר"א בידרמן את הבחורים והדגיש בדבריו את גודל מעלת חיזוק אמירת ספרי תהילים במהלך ימי ראש השנה. המשפיע הביא מדברי הספרים הקדושים כי ימים אלו מסוגלים באופן מיוחד לפעול ישועות, ובפרט לעניין הזיווגים והקמת בתים נאמנים בישראל.

הדברים, שנאמרו כדרכו בלהט דקדושה ובחום חסידי, הותירו רושם עמוק על מאות תלמידי הישיבה.