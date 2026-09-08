 דלג לתוכן הראשי
בלהט אש קודש

כשהמשפיע החסידי פצח בשירת "אוחילה לאל" בישיבה הספרדית | תיעוד וסיקור

אווירת אלול מרוממת בישיבת "אור התלמוד": המשפיע החסידי הנודע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן הגיע לשיחת התעוררות מיוחדת • במהלך הדרשה פצח בשירת "אוחילה לאל" נרגשת עם מאות הבחורים ועורר על סגולת אמירת התהילים בראש השנה לזיווגים וישועות (עולם הישיבות)

הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בישיבת 'אור התלמוד' (צילום: באדיבות המצלם)

התרגשות רבה ורושם כביר נרשמו בישיבת "אור התלמוד" בראשות ראש הישיבה המרא דאתרא הספרדי של העיר בני ברק, הגאון רבי מסעוד בן שמעון, עם בואו של המשפיע החסידי הנודע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן, לשיחת חיזוק מעוררת לבבות לקראת ימי הדין והרחמים.

רגע השיא נרשם כאשר המשפיע פצח יחד עם בני הישיבה בשירת "אוחילה לאל" ברתת ובכיסופים, שסחפה את ההיכל והכניסה את התלמידים לאווירת ימי הרחמים והסליחות.

במהלך דרשתו עורר הגר"א בידרמן את הבחורים והדגיש בדבריו את גודל מעלת חיזוק אמירת ספרי תהילים במהלך ימי ראש השנה. המשפיע הביא מדברי הספרים הקדושים כי ימים אלו מסוגלים באופן מיוחד לפעול ישועות, ובפרט לעניין הזיווגים והקמת בתים נאמנים בישראל.

הדברים, שנאמרו כדרכו בלהט דקדושה ובחום חסידי, הותירו רושם עמוק על מאות תלמידי הישיבה.

הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בישיבת 'אור התלמוד' (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בישיבת 'אור התלמוד' (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בישיבת 'אור התלמוד' (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בישיבת 'אור התלמוד' (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בישיבת 'אור התלמוד' (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בישיבת 'אור התלמוד' (צילום: באדיבות המצלם)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (84%)

לא (16%)

חודש אלולהרב אלימלך בידרמןישיבת 'אור התלמוד'

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בעולם הישיבות

כוחו של בן תורה

|

בלי הקלטות

||
2

מספסל השידוכים

||
15

בלי גבאים ומשמשים

||
3

רועה נאמן לעדתו

|

הכנה לימי הדין

||
1

מספסל השידוכים

||
17

התמלול המלא

|

תיעוד מתוך ההיכל

||
9

הדד-ליין מתקרב

||
30

היסטוריה בלייקווד

||
8

בבית וגן

||
7

חַיִּים שֶׁתְּהֵא בָנוּ אַהֲבַת תּוֹרָה

|

צפו בגלריה

||
1

החוב שלא נשכח והמנהלת שנבהלה

||
3

מספסל השידוכים

||
15
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר