תוכנית האקטואליה של 'כיכר השבת' - "כיפות שחורות": התוכנית ששמה את הנושאים הנפיצים והבוערים ביותר על השולחן בפרק חדש ב'אולפני כיכר' בהנחיית יוסי סרגובסקי, ערב ראש השנה ושעות ספורות לנעילת הרשימות לכנסת.

השבוע התארחו בפאנל:

שמעון טובול - מקום 2 ברשימת 'נעם לישראל' (נציג ציבור לשעבר מ'דגל התורה' ולוחם מילואים), שהגן על פועלם ההיסטורי של גפני ומקלב ותקף את התנהלות נתניהו מול החרדים.

- מקום 2 ברשימת 'נעם לישראל' (נציג ציבור לשעבר מ'דגל התורה' ולוחם מילואים), שהגן על פועלם ההיסטורי של גפני ומקלב ותקף את התנהלות נתניהו מול החרדים. עו"ד אלי נכט - סגן ראש עיריית אשדוד, שביקר את ההיררכיה הנוקשה ב'דגל התורה' וקרא לממלכתיות ולאחדות בחברה הישראלית.

- סגן ראש עיריית אשדוד, שביקר את ההיררכיה הנוקשה ב'דגל התורה' וקרא לממלכתיות ולאחדות בחברה הישראלית. דולב דוידוביץ' - פעיל הסברה ואיש תקשורת, שטען כי החלפת הח"כים ב'דגל' נעשתה בצורה המעידה על תודעת הישרדות קיצונית, והפתיע בבחירת אשת השנה.

- פעיל הסברה ואיש תקשורת, שטען כי החלפת הח"כים ב'דגל' נעשתה בצורה המעידה על תודעת הישרדות קיצונית, והפתיע בבחירת אשת השנה. יהודה גליקמן - עיתונאי ומפיק ב'כיכר השבת', שחשף את הלכי הרוח הטעונים ברחוב החרדי הליטאי שהובילו להכרעה הדרמטית של גדולי ישראל.

כותרות התוכנית

כותרת שבועית - החלפת גפני ומקלב

הדיון נפתח בהחלפה הדרמטית של צמד הח"כים הוותיקים משה גפני ואורי מקלב עם מכתב שנשלח באישון ליל. חברי הפאנל צפו בדבריו של ח"כ נאור שירי מ'יש עתיד', שעקץ: "נפרדתי מגפני הרבה יותר יפה מהמפלגה שלו; אחרי 38 שנה היה ראוי לפחות להרים טלפון". שמעון טובול הבהיר כי לגפני ומקלב שמור עולם הבא על עשייתם, אך טען כי נתניהו עבד עליהם. עו"ד אלי נכט המשיל את ההחלטה לפטיש של כמה טונות שיורד מלמעלה למטה, ודולב דוידוביץ' קבע: "זו תודעת הישרדות שבה המטרה מקדשת את כל האמצעים, היה אפשר לסיים את זה עם כוס קפה ועוגה". יהודה גליקמן הדגיש כי הרחוב הליטאי היה טעון מאוד לאורך תקופה, ומשהגר"ד לנדו חתם על המכתב – ההכרעה נחתמה.

זירה חופשית - סערת העוזרים ופרישת אייכלר

בהמשך הדיון עלתה המתקפה החריגה בביטאון 'יתד נאמן' נגד עוזרי הח"כים והדרישה להכפיפם לוועדת רבנים, לצד התיעוד שבו שאל הגר"ד לנדו "מי חותם על זה?". שמעון טובול שיבח את העוזרים שקידמו תהליכי ענק, בעוד גליקמן טען כי צעירים בסביבת הח"כים צברו עוצמת יתר. במקביל, הוצגה הפרישה ההרמונית ב'אגודת ישראל', שבה ח"כ ישראל אייכלר בירך בחום את מחליפו יעקב שטארק.

פוליטיקה בערב סגירת הרשימות

שעות ספורות לסגירת הרשימות, הפאנל ניתח את מפת הגושים: השריון של יעקב ברדוגו בליכוד, האיחוד של סמוטריץ' עם מפלגת 'זהות' (פייגלין), והתעקשותו של תא"ל (במיל') עופר וינטר לרוץ לבד. שמעון טובול הבהיר כי מפלגת 'נעם' רצה עד הסוף בהוראת הרב טאו, וטען כי וינטר מונחה על ידי גורמים פוליטיים. עו"ד נכט ויהודה גליקמן ניתחו את מעמדו של אביגדור ליברמן כ"מבוגר האחראי" של גוש המרכז-ימין.

רץ ברשת - "תפסיקו לרדוף חרדים מבוגרים, תנו פטור"

סרטון של ראש המערך הכלכלי בצה"ל לשעבר, תא"ל (במיל') ראם עמינח, שבו קרא למערכת הביטחון להפסיק להתעלל באברכים בני 27 עם משפחות שהצבא כלל אינו זקוק להם ולהעניק להם פטור גורף כדי שיוכלו לעבוד, הצית סערה.

יוסי סרגובסקי המשיל את המצב למשכנתא שנלקחה כדין ולפתע הבנק דורש לפרוע את כולה בבת אחת. דולב דוידוביץ' עורר מהומה כשטען בהפוך על הפוך: "תמשיכו עם הסנקציות, זה רק מחזק את הזהות וההתבדלות החרדית. רוצים שנשתלב? תפסיקו להיות חילונים". שמעון טובול קרא לבצע בדק בית פנימי בעקבות הפגיעה בתנאי הגננות והמורות החרדיות.

אנשי השנה תשפ"ו של חברי הפאנל

שמעון טובול בחר בבועז גולן (ערוץ 14), שהציג יושרה עיתונאית, הגן על לומדי התורה ולא היסס למתוח ביקורת על נתניהו בעקבות ראיונותיו בשבת.

עו"ד אלי נכט בחר בהתרגשות בקצין השריון סגן איתן שמואל למברג הי"ד (גדוד 75, חטיבה 7), שנפל ב-4 ביוני 2026 בקרב בדרום לבנון מפגיעת טיל נ"ט, כסמל לגבורה ולמסירות הדור הצעיר.

דולב דוידוביץ' בחר ביועמ"שית גלי בהרב-מיארה (בציניות), וטען כי במלחמתה נגד המגזר היא "עשתה שירות אדיר בחיזוק הזהות החרדית והחזרת החילונים לשורשים היהודיים".

יהודה גליקמן בחר בראש הישיבה הגאון רבי דוב לנדו, שחצה את גיל 95 ומכתת רגליו מעבר לים שוב ושוב במסירות נפש עילאית למען עולם התורה.

המנחה יוסי סרגובסקי חתם בבחירה אישית באשתו ובאימהות בישראל, על החזקת הבית והמשפחה בימים כה מורכבים.

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תחקיר, הפקה ותוכן: נריה סעדיה, יוסי סרגובסקי, אשר רוט

נריה סעדיה, יוסי סרגובסקי, אשר רוט עורך ראשי: חיים אילוז

חיים אילוז בימוי וצילום: אבי לודמיר, למי עזוז

מיתוג ועריכה גרפית: ידידיה כהן