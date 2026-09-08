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עימות לא שיגרתי בין ח"כ מש"ס למוטי לייטנר | חרם אירופי על יו"ש

סערת ההדחות ב'דגל': 'יתד' נגד העוזרים, ובבית הגרמ"ה מתנערים | פורשים מהמשכן: מכתבי הפרידה המהדהדים של גפני ומקלב | חרם אירופי: בריטניה ועוד 11 מדינות בסנקציות על יו"ש | ברדוגו, גואילי ומדן: נתניהו חושף את שריוני הליכוד | ש"ס הגישה את הרשימה לכנסת, ועימות נרשם במקום | מבצע לילי בשומרון: מחבל חוסל וסוכל פיגוע מיידי | מחר: ירידה קלה בטמפרטורות | ובתיעוד הקיצוני: רכב דהר לתוך המון באיראן | (היום בכיכר)

1תגובות

"היום בכיכר" - עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

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יוסי סרגובסקיהיום בכיכר

1 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

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וואו החוצפה של הח"כ משס פשוט לא תיאמן. יושב שם כנציג המדינה, שואל אותו שאלות כאילו הוא בשטיבל, ובטון כאילו הוא מנהל הסמינר שעומד שלא לקבל את הבת הספרדית שלו. לא ייאמן שאף אחד שם לא משתיק אותו
מאיר

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