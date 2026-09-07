יו"ר כחול לבן בני גנץ הודיע הערב (שני) על צירוף אשת החינוך וראש עיריית בית שמש לשעבר, ד"ר עליזה בלוך, לרשימת מפלגתו. בלוך, בת ה-59, כיהנה בראשות העיר בין השנים 2018 ל-2024 ומתגוררת בשנתיים האחרונות גם בקריית שמונה.

גנץ בירך את בלוך על הצטרפותה ומסר: "מדינת ישראל חייבת להקים ממשלה ציונית ורחבה שתאפשר להתמודד עם אתגרי המדינה. עליזה שהוכיחה במעשיה את היכולת לחבר בין קצוות שונים היא תוספת משמעותית לרשימת כחול לבן".

בלוך הסבירה את החלטתה להיכנס לזירה הפוליטית: "בחרתי להיכנס לזירה הפוליטית למען האחדות בעם, עבור העתיד של הילדים והנכדים שלי, ועבור הדורות הבאים. המחויבות שלי הייתה ונותרה לערך האחדות ולשיפור חייהם של אזרחי ישראל".

"אחרי השבעה באוקטובר אין לנו פריווילגיה לחשוב אחרת", הוסיפה בלוך. "וכעת, אין בזירה הפוליטית מי שמסמל את האחדות יותר מבני גנץ. אחרי שנים של מאבקים פנימיים, עתידה של ישראל תלוי ביכולת שלנו לבנות גשרים ולחבר בין חלקי העם".

בלוך ציינה כי היא רואה בצעד זה המשך טבעי למסע שהחלה בו לפני שנים: "כדי לעסוק במה שחשוב באמת לציבור הישראלי: שיקום הפריפריה בצפון ובדרום, חיזוק מערכת החינוך והפחתת הלהבות בשיח הציבורי. במסע שהתחלתי כבר לפני שנים רבות ושחרט על דגלו שותפות והסכמות אני ממשיכה עכשיו לצד בני, זוהי לא עוד עצירה אלא צעד טבעי ומשימת חיי בדרך בה אני צועדת כבר זמן רב".

הצטרפותה של בלוך מגיעה בתקופה מורכבת עבור כחול לבן, שסובלת מגל פרישות והתמוטטות בסקרים. לפני כשבועיים דווח כי המגעים בין גנץ לגלעד ארדן לאיחוד פוליטי קרסו, כאשר גנץ הודיע בתום פגישה נוספת בין השניים כי לא יהיה איחוד בין המפלגות.

במפלגת האחדות של ארדן תקפו אז בחריפות את התנהלות כחול לבן וטענו כי כחול לבן לא הסכימה לדון בנושאים המהותיים ולא הייתה מוכנה ללכת עד הסוף כדי לאחד את הגוש.

בלוך עצמה עוררה סערה לפני כחודש כשהצטרפה למפלגת ארדן ואדלשטיין ואמרה בריאיון לתקשורת כי יש מקום לרע"ם בממשלה במקום המפלגות החרדיות, אך לאחר מכן חזרה בה מדבריה. ח"כ ארדן התנער אז מאמירותיה.