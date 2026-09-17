מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 18:00

"שלום רב, השעה 18:00. באולפן אריאל שרפר, עם סיכום יומי של מבזקי חדשות כיכר FM

בני ברק סוערת

אספת הסברה שכינס ועד עובדי עיריית בני ברק הפכה לסוערת, בעקבות מחאה על צעדי ההתייעלות והקיצוצים הצפויים שמקדמת הנהלת עיר הקודש והחסידות. במהלך האספה, מחו עובדי עיריית בני ברק על הפגיעה האפשרית בשכר והגבלות על עבודה בימי שישי. הם דרשו כי הקיצוצים יחולו גם על המנהלים והבכירים בעירייה. ועד העובדים בעיריית בני ברק התריע כי אם הצעדים יימשכו ללא הידברות מספקת, הוא עשוי לשקול צעדים ארגוניים ומשפטיים.

עמך נגד מפלגת השלטון

מפלגת "עמך ישראל" בראשות עופר וינטר תוקפת את הליכוד. בתיעוד שנחשף מכנס פעילים שקיים וינטר, הוא תקף את התנהלות הליכוד, מוקיע את מה שכינה "עסקנות וקומבינות". וינטר טוען כי הליכוד פועל לפרק את מפלגתו מכיוון שהיא מהווה עבורו "תמונת מראה לא נעימה".

אזעקות אך שווא

לאחר תקופה ארוכה של שקט בגבול הצפון הופעלו היום אזעקות במרחב ומיירטים שוגרו לאוויר אך לאחר בדיקה בשטח עדכן דובר צה"ל כי מדובר בזיהוי שווא. לא דווח על נפגעים או על נזק בישובי הצפון ונסיבות המקרה נבדקות.

חנק כלכלי

מאות נהגי משאיות איראניים תקועים בגבולות פקיסטן, אפגניסטן וטורקיה, כשסחורות רבות של ירקות ופירות נהרסות בשל העיכובים. הדבר מחריף את הנזק לכלכלה האיראנית במסגרתה המאמצים של ממשל טראמפ להביא לכניעתה של איראן בכל החזיתות.

הכנה ליום כיפור

מומחי בריאות מפרסמים המלצות לקראת צום יום כיפור ואחת מהן עוסקת במניעת כאב ראש במהלך הצום הנובע ממחסור בקפאין בבת אחת לרגילים בכך. יצוין כי קפאין הוא חומר ממריץ, והפסקה פתאומית בצריכתו עלולה לגרום לכאבי ראש, עייפות ועצבנות. בשל כך מומלץ להפחית את כמות הקפאין בהדרגה ביום שלפני הצום למניעת כאבי ראש עזים במהלכו.

תחזית מזג האוויר

מוסיף להיות בהיר וחם מהרגיל לעונה. מחר צפויה הקלה משמעותית בעומס החום וייתכן גשם קל בעיקר בצפון הארץ.

עד כאן מבזקי חדשות כיכרFM להיום. להשתמע."

מבזקי חדשות 'כיכר FM' מתפרסמים לאורך כל היום בשעות 10:00 - 12:00 - 14:00 -16:00 ו-18:00