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המספרים נחשפים

מעל גיל 90 עם משכורות: הנתונים החריגים על הנעשה בעיריית בני ברק

נתונים שנחשפו במאגר התנועה לחופש המידע מציגים תמונה יוצאת דופן של העסקת עובדים בעיריית בני ברק: 219 עובדים עברו את גיל 67, בעלות שכר שנתית של כ־38.6 מיליון שקל • 22 עובדים מעל גיל 70, 8 מעל גיל 80 ו־3 מעל גיל 90 • תגובת העירייה לטענות: “רוב מוחלט של העובדים אינם בגיל פרישה” (חרדים)

8תגובות
עיריית בני ברק (צילום: פלאש 90 )

הנתונים מתפרסמים בעיצומו של המאבק בעיריית בני ברק סביב תוכנית ההתייעלות והקיצוצים, ולאחר שוועד העובדים יצא נגד צעדי ההנהלה והודיע על כינוס אסיפת הסברה מיוחדת לעובדים.

על פי הנתונים שנחשפו היום (רביעי), בעיריית בני ברק מועסקים 219 עובדים שעברו את גיל 67, כאשר עלות שכרם השנתית מסתכמת בכ־38.6 מיליון שקל. בין העובדים ברשימה 22 שעברו את גיל 70, 8 שעברו את גיל 80 ו־3 עובדים שעברו את גיל 90. העובד המבוגר ביותר ברשימה הוא בן 94.

גם נתוני השכר מעלים מספרים משמעותיים. עלות השכר החודשית הממוצעת עומדת על כ־14,700 שקל, והחציון גבוה מ־13,650 שקל. 46 עובדים ברשימה משתכרים בעלות שכר חודשית של יותר מ־20 אלף שקל, כאשר עלות השכר הגבוהה ביותר מגיעה לכ־76 אלף שקל בחודש לעובד בן 69.

העירייה מגיבה

בעיריית בני ברק דוחים את הטענה שלפיה מדובר בעובדים המועסקים מעבר לגיל הפרישה בניגוד לדין. בעירייה מסבירים כי גיל 67 אינו מהווה בהכרח חובת פרישה, וכי קיימים עובדים שהמשך העסקתם מוסדר על פי דין.

עוד נמסר כי בהתאם להנחיות משרד הפנים, גיל הפרישה בהסכמה, באישור ועדה עירונית, עומד על 72. באשר לעובדים שעברו את גיל 72, העירייה מסרה כי גיל זה מחייב הליך אישור בישיבת מועצה, וכי בכוונתה לבצע בדיקה פרטנית של נסיבות העסקתם.

"מעיון במסמך שנשלח עולה כי רוב מוחלט של העובדים אינם בגיל פרישה. כל מי שטרם הגיע לגיל 67 כלל אינו רלוונטי לטענה, שכן על פי חוק אין חובת פרישה בגיל זה אלא רשות בלבד", נמסר מהעירייה.

"לצד זאת, קיימת בעירייה קבוצה של עובדים, כמו הורים ששכלו ילדים שעבורם חובת הפרישה חלה רק בהגיעם לגיל 71 והם ממשיכים בעבודתם על פי דין. בנוסף, בהתאם להנחיות משרד הפנים, גיל הפרישה בהסכמה (באישור ועדה עירונית) עומד על גיל 72, ולכן כלל השמות המופיעים ברשימה עד גיל זה פועלים כדין ואינם חריגים. לגבי העובדים שעברו את גיל 72 - גיל שבו ההעסקה דורשת הליך אישור בשיבת מועצה - העירייה תבצע בדיקה פרטנית של נסיבות העסקתם".

הנתונים מגיעים כאמור על רקע הקיצוצים וההתייעלות בעירייה, כאשר ועד העובדים טוען כי צעדי ההנהלה עלולים לפגוע בתנאי העובדים ובשכרם. מחר צפוי הוועד לקיים אסיפת הסברה לכלל עובדי העירייה, במסגרתה יוצגו תוכנית ההתייעלות והשלכותיה על העובדים.
עיריית בני ברקהתנועה לחופש המידעגיל פרישהועד עובדים

8 תגובות

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6
האמת היא שעירייה בני ברק היא בושה וחרפה על כל הנעשה שם. פניתי לפני חצי שנה להגשת הנחה בארנונה ועד היום הם טוענים שיש להם הרבה טפסים שעדיין ממתינים גם כן לתשובה כמוני והם לא עומדים בלחץ מעניין על מה יש לשלם הרבה מאוד כסף אם אין כח אדם ????🤮🤮🤮
בדוייי
מסכים לגמרי אני חושב שאף אחד לא חשב שיש בב”ב נקיון כפיים ושאף אחד לא מופתע ולא מאמין לערייה אך אני הקטן תמהה האם זה שלוחי דרבנן אז אולי יש בעייה במשלחים ושלא יספרו לכם סיפורים גם במפלגות לכנסת המצב לא שונה בהרבה
עעעע
5
ועשית ככל אשר יורוך, ככה הגענו לזה.
ההוא גברא
4
מה עושים העובדים שמעל לגיל 90 ??
אריק
האמת שגם סבתא שלי בת 90 ומעוניינת לעבוד
יהודה

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