אחרי בקשה תמימה: המשפחה הישראלית נזרקה בבושת פנים, המלצר זעם

תופעת העוינות וההסתה נגד ישראלים באיטליה ממשיכה להרים ראש, כאשר עוד ועוד תיירים מהארץ מדווחים על חוויות קשות ופוגעניות במהלך חופשותיהם בארץ המגף. אחד המקרים האחרונים התרחש במסעדה הממוקמת בעיירה הציורית לימונה סול גארדה שעל גדות אגם גרדה בצפון איטליה.

לפי הדיווח היום (רביעי) ב-N12, בני משפחה וישראלים נוספים שהגיעו למקום ביקשו מהמלצר המקומי את סיסמת הגישה לרשת ה-Wi-Fi של בית העסק, בקשה שגרתית לחלוטין עבור כל תייר המבקר במסעדה בעולם.

אלא שבמקום לספק את השירות המקובל, בחר המלצר לנצל את ההזדמנות כדי להטיח בלקוחות אמירות קשות ומסיתות. לעיני שאר הסועדים, הוא פנה אליהם בקול רם והצהיר: "אתם חיות, אתם רוצחים ילדים".

האמירה הבוטה, שנשאה אופי אנטישמי ואנטי-ישראלי מובהק, הפתיעה לחלוטין את הלקוחות שהגיעו לבלות את חופשתם בצפון איטליה ונוכחו לדעת כיצד מרחב ציבורי הופך לזירת מתקפה אידיאולוגית.

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ההפתעה והתסכול הפכו לזעם של ממש כאשר התברר כי הנהלת המסעדה ובעלי המקום לא עשו דבר כדי לבלום את ההתנהגות הפסולה של איש הצוות שלהם. במקום להתנצל בפני הלקוחות או להעיר למלצר על חציית הקו האדום, בעלי המקום בחרו לשתוק לנוכח ההסתה ואף הגדילו לעשות כשקראו לכוחות המשטרה המקומיים לפנות את הישראלים מהמקום. השוטרים שהגיעו לזירה בעקבות הקריאה התנהלו באופן ענייני ומכובד, ואף הביעו בהמשך צער והתנצלות בפני הישראלים על עוגמת הנפש שחוו בשם התנהלות המקום.

עוד דווח ב-N12 כי בעקבות האירוע החמור, מיהרו המותקפים לפרסם אזהרות מפורטות בקבוצות פייסבוק ובקהילות מטיילים המיועדות לישראלים המטיילים בצפון איטליה, בצירוף תצלומו של המלצר, על מנת להזהיר נופשים נוספים מלהגיע למסעדה המדוברת. כמו כן, הוגשו תלונות רשמיות לכל גורם רלוונטי במטרה למצות את הדין עם העסק.

אירוע זה אינו מהווה תקרית מבודדת, אלא מצטרף למציאות מדאיגה ומתמשכת של שורת אירועים עוינים כלפי ישראלים ויהודים באיטליה בחודשים האחרונים, המעוררים דאגה עמוקה בקרב הקהילות היהודיות המקומיות ובקרב מטיילים מהארץ.

רק בחודש יולי האחרון, נחשף ברחבי המדינה מסמך מטריד שהופץ ברשתות וקרא לאזרחים ולפעילים מקומיים לנהל מעקב, לאסוף מידע ולדווח באופן אקטיבי על בתי עסק, אתרי תיירות ונוכחות של ישראלים ו"ציונים" באזורים שונים. הפצת המסמך, שעוררה ביקורת חריפה מצד איחוד הקהילות היהודיות באיטליה שהגדירו זאת כ"קפיצת מדרגה חמורה באנטישמיות", לוותה בקריאות לפעול נגד מה שהמפיצים כינו "נאו-קולוניזציה ציונית".