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לקראת יום הכיפורים

שיחה מסורתית וריקוד 'עוצו עצה': תיעוד ענק מהופעתו של הגר"ד לנדו בישיבת מיר

אלפי תלמידי ישיבת מיר השתתפו היום (רביעי) בשיחה המסורתית לעשרת ימי תשובה, שמסר ראש הישיבה הגאון רבי דוב לנדו | בשיחה השתתפו כל רבני וראשי הישיבה | בסיום השיחה חיזק ראש הישיבה את לומדי התורה, ובהמשך פצח בריקוד נלהב בשירת 'עוצו עצה ותופר' |שוקי לרר מגיש תיעוד ענק (עולם הישיבות)

הגר"ד לנדו בישיבת מיר
הגר"ד לנדו בישיבת מיר (צילום: שוקי לרר)
הגר"ד לנדו בישיבת מיר (צילום: שוקי לרר)
הגר"ד לנדו בישיבת מיר (צילום: שוקי לרר)
הגר"ד לנדו בישיבת מיר (צילום: שוקי לרר)
הגר"ד לנדו בישיבת מיר (צילום: שוקי לרר)
הגר"ד לנדו בישיבת מיר (צילום: שוקי לרר)
הגר"ד לנדו בישיבת מיר (צילום: שוקי לרר)
הגר"ד לנדו בישיבת מיר (צילום: שוקי לרר)
הגר"ד לנדו בישיבת מיר (צילום: שוקי לרר)
הגר"ד לנדו בישיבת מיר (צילום: שוקי לרר)
הגר"ד לנדו בישיבת מיר (צילום: שוקי לרר)
הגר"ד לנדו בישיבת מיר (צילום: שוקי לרר)
הגר"ד לנדו בישיבת מיר (צילום: שוקי לרר)
הגר"ד לנדו בישיבת מיר (צילום: שוקי לרר)
הגר"ד לנדו בישיבת מיר (צילום: שוקי לרר)
הגר"ד לנדו בישיבת מיר (צילום: שוקי לרר)
הגר"ד לנדו בישיבת מיר (צילום: שוקי לרר)
הגר"ד לנדו בישיבת מיר (צילום: שוקי לרר)
הגר"ד לנדו בישיבת מיר (צילום: שוקי לרר)
הגר"ד לנדו בישיבת מיר (צילום: שוקי לרר)
הגר"ד לנדו בישיבת מיר (צילום: שוקי לרר)
הגר"ד לנדו בישיבת מיר (צילום: שוקי לרר)
הגר"ד לנדו בישיבת מיר (צילום: שוקי לרר)
הגר"ד לנדו בישיבת מיר (צילום: שוקי לרר)
הגר"ד לנדו בישיבת מיר (צילום: שוקי לרר)
הגר"ד לנדו בישיבת מיר (צילום: שוקי לרר)
הגר"ד לנדו בישיבת מיר (צילום: שוקי לרר)
הגר"ד לנדו בישיבת מיר (צילום: שוקי לרר)
הגר"ד לנדו בישיבת מיר (צילום: שוקי לרר)
הגר"ד לנדו בישיבת מיר (צילום: שוקי לרר)
הגר"ד לנדו בישיבת מיר (צילום: שוקי לרר)
הגר"ד לנדו בישיבת מיר (צילום: שוקי לרר)
הגר"ד לנדו בישיבת מיר (צילום: שוקי לרר)
הגר"ד לנדו בישיבת מיר (צילום: שוקי לרר)
הגר"ד לנדו בישיבת מיר (צילום: שוקי לרר)
הגר"ד לנדו בישיבת מיר (צילום: שוקי לרר)
הגר"ד לנדו בישיבת מיר (צילום: שוקי לרר)
הגר"ד לנדו בישיבת מיר (צילום: שוקי לרר)
הגר"ד לנדו בישיבת מיר (צילום: שוקי לרר)
הגר"ד לנדו בישיבת מיר (צילום: שוקי לרר)
הגר"ד לנדו בישיבת מיר (צילום: שוקי לרר)
הגר"ד לנדו בישיבת מיר (צילום: שוקי לרר)
הגר"ד לנדו בישיבת מיר (צילום: שוקי לרר)
הגר"ד לנדו בישיבת מיר (צילום: שוקי לרר)
הגר"ד לנדו בישיבת מיר (צילום: שוקי לרר)
הגר"ד לנדו בישיבת מיר (צילום: שוקי לרר)
הגר"ד לנדו בישיבת מיר (צילום: שוקי לרר)
הגר"ד לנדו בישיבת מיר (צילום: שוקי לרר)
הגר"ד לנדו בישיבת מיר (צילום: שוקי לרר)
הגר"ד לנדו בישיבת מיר (צילום: שוקי לרר)
הגר"ד לנדו בישיבת מיר (צילום: שוקי לרר)
הגר"ד לנדו בישיבת מיר (צילום: שוקי לרר)
הגר"ד לנדו בישיבת מיר (צילום: שוקי לרר)
הגר"ד לנדו בישיבת מיר (צילום: שוקי לרר)
הגר"ד לנדו בישיבת מיר (צילום: שוקי לרר)
הגר"ד לנדו בישיבת מיר (צילום: שוקי לרר)
הגר"ד לנדו בישיבת מיר (צילום: שוקי לרר)
הגר"ד לנדו בישיבת מיר (צילום: שוקי לרר)
הגר"ד לנדו בישיבת מיר (צילום: שוקי לרר)
הגר"ד לנדו בישיבת מיר (צילום: שוקי לרר)
הגר"ד לנדו בישיבת מיר (צילום: שוקי לרר)
הגר"ד לנדו בישיבת מיר (צילום: שוקי לרר)
הגר"ד לנדו בישיבת מיר (צילום: שוקי לרר)
הגר"ד לנדו בישיבת מיר (צילום: שוקי לרר)
הגר"ד לנדו בישיבת מיר (צילום: שוקי לרר)
הגר"ד לנדו בישיבת מיר (צילום: שוקי לרר)
הגר"ד לנדו בישיבת מיר (צילום: שוקי לרר)
הגר"ד לנדו בישיבת מיר (צילום: שוקי לרר)

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הרב דב לנדוישיבת מיר

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