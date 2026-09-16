שיחה מסורתית וריקוד 'עוצו עצה': תיעוד ענק מהופעתו של הגר"ד לנדו בישיבת מיר
אלפי תלמידי ישיבת מיר השתתפו היום (רביעי) בשיחה המסורתית לעשרת ימי תשובה, שמסר ראש הישיבה הגאון רבי דוב לנדו | בשיחה השתתפו כל רבני וראשי הישיבה | בסיום השיחה חיזק ראש הישיבה את לומדי התורה, ובהמשך פצח בריקוד נלהב בשירת 'עוצו עצה ותופר' |שוקי לרר מגיש תיעוד ענק (עולם הישיבות)
כשאווירת ימי הרחמים והסליחות בשיאה, הגיע חבר מועצת גדולי התורה, ראש הישיבה הגאון רבי שרגא שטיינמן אל היכל ישיבת 'ברכת שמואל', שם נשא משא התעוררות, וקרא לבחורים לנצל כל רגע פנוי לתורה ולתפילה | בסיום השיחה עברו הבחורים להתברך בברכת השנים (עולם הישיבות)
תחושת התרוממות ורוממות רוח עטפה אמש (שלישי) את היכל ישיבת מיר בברכפלד, כאשר מאות בחורי הישיבה קידמו את פני ראש הישיבה, הגאון רבי משה הלל הירש, אשר הגיע במיוחד למסור שיחת חיזוק והתעוררות בימים נשגבים אלו, לקראת יום הכיפורים הקרב ובא | הבחורים בראשות רבני הישיבה האזינו בחרדת קודש לדברי החיזוק וההדרכה של ראש הישיבה ובסיומה זכו להתברך בברכת השנים (עולם הישיבות)
ראש ישיבת 'נתיב הדעת', הגאון רבי ישראל בונים שרייבר לרפו"ש, הגיע אמש (שלישי) לעיר בני ברק ומסר שיחות התעוררות בהיכלי הישיבות 'קריית מלך' ו'תפארת ציון', העומדות בראשות הגאון רבי שלמה קנייבסקי | התלמידים חזו במחזה ייחודי כאשר ראש הישיבה, מיד עם תום שיחתו בהיכל אחד, פשוט חצה את הכביש אל הישיבה הממוקמת ממש מנגד, ועורר את מאות הבחורים בשני ההיכלים לקראת הימים הנוראים (עולם הישיבות)
אווירת אלול מרוממת בישיבת "אור התלמוד": המשפיע החסידי הנודע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן הגיע לשיחת התעוררות מיוחדת • במהלך הדרשה פצח בשירת "אוחילה לאל" נרגשת עם מאות הבחורים ועורר על סגולת אמירת התהילים בראש השנה לזיווגים וישועות (עולם הישיבות)
ראש הישיבה הגאון רבי חיים פינשטיין מסר שיחת התעוררות מרוממת בהיכל ישיבת 'אמרי חכמה', לקראת הימים הנוראים | ראש הישיבה קרא לבחורים לקבל על עצמם קבלות אמיתיות מתוך יישוב הדעת והדגיש: "עיקר ההכנה – הרצון להיות אדם טוב יותר" (עולם הישיבות)
רוממות של תורה: בעוד כולם עסוקים בביקור ההיסטורי של האדמו"רים והרבנים בבית הבית הלבן, ראש הישיבה הגאון רבי איתמר גרבוז, הגיע למסור שיעור כללי בהיכל ישיבת באבוב המעטירה • המחזה המפעים בהיכל, והעובדה שבחורי הישיבה סירבו להקליט • שוקי לרר מגיש תיעוד (עולם הישיבות)
דווקא עכשיו, כשפסעתי לצידה של הבחורה הכי נחמדה איתה נפגשתי, תקפו אותי נקיפות מצפון מפתיעות. לפתע עלתה בדמיוני תמונתם של חבריי עונים למבררים עליי בהתלהבות, וקושרים לראשי זר תשבחות שלא מגיע לי כלל וכלל | בחור ישיבה משתף את סיפורו (שידוכים)
לקראת ימי הרחמים והרצון הגיע חבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי שרגא שטיינמן למסור שיחת חיזוק והתעוררות בהיכל ישיבת 'שיח יצחק' | בענוות חן מיוחדת נצפה ראש הישיבה מגיע להיכל בגפו, ללא ליווי של גבאים או משמשים בקודש | במהלך השיחה עורר ראש הישיבה את התלמידים על חובת ההתחזקות בימים אלו, אך בד בד הדגיש את היסוד כי עבודת הבורא אינה נחלת חודש אלול בלבד, אלא תביעה יומיות המלווה את בן התורה לאורך כל ימות השנה (עולם הישיבות)
לרגל פתיחת זמן הלימודים התקיים מעמד מרגש בהיכל ישיבת "תורת ישראל" של חסידי קרעטשניף קרית גת | נשיא הישיבה, האדמו"ר סייר באגף הפנימייה החדש שנבנה בעקבות הגידול במספר התלמידים, קבע מזוזה וערך מעמד 'לחיים' בהיכל הישיבה | התלמידים עברו לקבל את ברכת השנה |סיקור ותיעוד (עולם הישיבות)
האדמו"ר מזוועהיל הגיע להיכל ישיבת 'להבת התורה' בביתר עילית ומסר שיחת חיזוק והתעוררות מיוחדת לבחורי הישיבה • האדמו"ר עמד מקרוב אחר עמל התורה של הבחורים ושמע סקירה על תנופת התמדתם בתורה • תיעוד וסיקור (עולם הישיבות)
בפתח ימי הרחמים והרצון: ראש ישיבת מיר הגאון רבי יצחק אזרחי מסר שיחת חיזוק מרוממת בהיכל ישיבת 'זכרון מאיר' בירושלים • בדבריו הנוקבים עמד על גודל חובת יראת השמים לצד עמל התורה, התריע מפני זלזול במצוות וזעק: "אם אדם לא יעבוד על הלב שלו – כל הלמידה לא תועיל" • התמלול המלא (עולם הישיבות)
לרגל פתיחת זמן אלול הגיע הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן, רבה של מגדל העמק, למסור שיחת חיזוק בהיכל ישיבת 'יסודות התורה' בלב תל אביב | בדבריו עורר הרב את התלמידים והרחיב בחובת השעה, תוך שהוא מעודד אותם להמשיך לשקוד על התורה והעבודה בעוז ובשמחה | בסיום השיחה עברו התלמידים להתברך לקראת השנה החדשה (עולם הישיבות)
המכתב שמטלטל את עולם התורה: הישיבות נדרשות להצהיר כי אין בין תלמידיהן מי שלא הסדיר את מעמדו מול הצבא • בנוסף, נדרשו המוסדות להעביר רשימת תלמידים הכוללת שמות ומספרי תעודות זהות • אי עמידה בדרישות עלולה להביא לביטול האישור של סעיף 46 שמעניק לתורמים זיכוי מס | כל הפרטים (עולם הישיבות)
התרגשות דקדושה בבית מדרש גבוה בלייקווד, בנו יחידו של ראש הישיבה נכנס לראשונה למסור שיעור בבית המדרש הישן – מלווה באביו ובראשי הישיבה • הושלם מהלך הטיפוח של דור ההמשך בהנהגת הישיבה הגדולה בעולם • סגירת המעגל המרגשת במסירת השיעור בסוגיית 'תולדותיהם כיוצא בהם' (עולם הישיבות)
מתוך התמדת התורה פתחו מאות בחורי ישיבת 'דעת חיים', בשכונת 'בית וגן' את זמן אלול | במהלך סדר לימוד הראשון נצפו בחורי החמד מתפלפלים בלימוד התורה עם הרמ"ים ובהמשך עם ראש הישיבה הגאון רבי שלום ביטאן (עולם הישיבות)
0 תגובות