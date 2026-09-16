בעקבות התקיפות האחרונות של החות'ים והאזעקות שהופעלו בעיר מכה, גורמים בסעודיה מביעים ביקורת חריפה כלפי ארצות הברית ובעלות הברית באזור. "החות'ים מנצלים את היעדר ההכרעה", מסרו מקורות המקורבים לבית המלוכה, "פקיסטן וטורקיה הסתפקו בהצהרות ריקות".

ברויטרס דווח, כי בכירים אמריקניים נועדו בתחילת השבוע עם נציגי המורדים של החות'ים, שהתחייבו לאמריקנים, כי הם ימנעו מתקיפת כלי שיט אמריקניים במצר באב אל-מנדב עליו הם השתלטו.

הפגישה, לא פורסמה בפומבי, אך רויטרס טוען, כי לכך אימות משלושה מקורות שונים והיא נערכה בשגרירות האמריקנית בעומאן.

גורם סעודי המקורב לבית המלוכה חשף בשיחה עם חדשות 12 את עומק התסכול בצמרת הממלכה: "יש בסעודיה אכזבה עמוקה מהעמדה האמריקנית ותחושה גוברת של חוסר אונים". לדבריו, היעדר מדיניות אמריקנית תקיפה מאפשר לחות'ים להרחיב את השפעתם באין מפריע: "כל עוד וושינגטון אינה מקבלת החלטה מעשית, אנחנו אלה שמשלמים את המחיר בשטח".

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הגורם הסעודי שרטט תמונת מצב מדאיגה של חזיתות מתרבות הסוגרות על הממלכה: "מצבה של סעודיה כיום קשה מבעבר ומחייב עצירה, היערכות ומיצוב מחדש. זה מתחיל מהחזית האיראנית, עובר לחיזבאללה בצפון ולמיליציות בעיראק, ממשיך לחות'ים בדרום, ואף מגיע לסודאן – שם ישנה מעורבות איראנית של האחים המוסלמים". לטענתו, מציאות זו פוגעת קשות בביטחון הלאומי של סעודיה, בעוצמת השינוע ובחופש הספנות, ומחייבת את כלל מדינות המפרץ לחשב מסלול מחדש.

נקודת רתיחה נוספת נרשמה בעקבות האזעקות שהופעלו במכה. על פי דיווחים, מערכות ההגנה האווירית הסעודיות יירטו והשמידו רחפן מדרום למכה, לפני שהצליח להיכנס למרחב האווירי האסור של העיר הקדושה. "סעודיה נמצאת כעת בתסבוכת", הודה המקורב לבית המלוכה. "היו אזעקות במכה, המקום הקדוש ביותר לאסלאם. זה מוכיח חד-משמעית שלא מדובר במלחמת דת כפי שאיראן מנסה לשווק זאת, אלא במלחמה קרה על שליטה אזורית. המקומות הקדושים אינם מעניינים אותם כלל".