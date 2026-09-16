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לנצל כל רגע ליראה ולתפילה

שגב הימים הנוראים: הגאון רבי שרגא שטיינמן חיזק את בחורי "ברכת שמואל"

כשאווירת ימי הרחמים והסליחות בשיאה, הגיע חבר מועצת גדולי התורה, ראש הישיבה הגאון רבי שרגא שטיינמן אל היכל ישיבת 'ברכת שמואל', שם נשא משא התעוררות, וקרא לבחורים לנצל כל רגע פנוי לתורה ולתפילה | בסיום השיחה עברו הבחורים להתברך בברכת השנים (עולם הישיבות) 

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הגר"ש שטיינמן בברכת שמואל
הגר"ש שטיינמן בברכת שמואל (צילום: באדיבות המצלם)

תחושת רוממות והתעלות עטפה את היכל ישיבת "ברכת שמואל", שבראשות הגאון רבי עוזיאל ליבוביץ כאשר לקראת ימי ראש השנה הגיע ראש הישיבה וחבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי שרגא שטיינמן, לשאת משא הכנה וחיזוק בפני מאות בחורי הישיבה.

בעת עלותו אל היכל בית המדרש, ציין ראש הישיבה בהתפעלות מרובה את קול התורה שבקע מההיכל.

בדברי החיזוק הרחיב ראש הישיבה בשגב הימים הנוראים הבאים לקראתנו שללום, וביקש מהתלמידים להמשיך לשקוד על התורה והעבודה ולנצל כל רגע פנוי ליראה ולתפילה. כן העלה את זכרו בעל ה"ברכת שמואל", וראש הישיבה הגאון רבי חיים שלמה ליבוביץ' זצ"ל.

בתום השיחה עברו מאות הבחורים בסך לעבור ולקבל את ברכת השנים מפי הגר"ש שטיינמן, אשר הקדיש מזמנו היקר ובירך כל אחד מהתלמידים בחמימות ובפרטות.

הגר"ש שטיינמן בברכת שמואל (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"ש שטיינמן בברכת שמואל (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"ש שטיינמן בברכת שמואל (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"ש שטיינמן בברכת שמואל (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"ש שטיינמן בברכת שמואל (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"ש שטיינמן בברכת שמואל (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"ש שטיינמן בברכת שמואל (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"ש שטיינמן בברכת שמואל (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"ש שטיינמן בברכת שמואל (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"ש שטיינמן בברכת שמואל (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"ש שטיינמן בברכת שמואל (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"ש שטיינמן בברכת שמואל (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"ש שטיינמן בברכת שמואל (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"ש שטיינמן בברכת שמואל (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"ש שטיינמן בברכת שמואל (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"ש שטיינמן בברכת שמואל (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"ש שטיינמן בברכת שמואל (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"ש שטיינמן בברכת שמואל (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"ש שטיינמן בברכת שמואל (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"ש שטיינמן בברכת שמואל (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"ש שטיינמן בברכת שמואל (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"ש שטיינמן בברכת שמואל (צילום: באדיבות המצלם)

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שיחת חיזוקהרב שרגא שטיינמןברכת שמואל

3 תגובות

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3
הבחורים אצלינו בשכונה מברכת שמואל זה המזרח של השכונה
אברך שכונת רמות
2
תמשיכו להצליח שמעתי שיש עוד ישיבות בדרך
פלדמן
1
ר' עוזיאל ליבוביץ תלמיד חכם אמיתי דמות למופת
אברך מהכולל

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