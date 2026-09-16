תחושת רוממות והתעלות עטפה את היכל ישיבת "ברכת שמואל", שבראשות הגאון רבי עוזיאל ליבוביץ כאשר לקראת ימי ראש השנה הגיע ראש הישיבה וחבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי שרגא שטיינמן, לשאת משא הכנה וחיזוק בפני מאות בחורי הישיבה.

בעת עלותו אל היכל בית המדרש, ציין ראש הישיבה בהתפעלות מרובה את קול התורה שבקע מההיכל.

בדברי החיזוק הרחיב ראש הישיבה בשגב הימים הנוראים הבאים לקראתנו שללום, וביקש מהתלמידים להמשיך לשקוד על התורה והעבודה ולנצל כל רגע פנוי ליראה ולתפילה. כן העלה את זכרו בעל ה"ברכת שמואל", וראש הישיבה הגאון רבי חיים שלמה ליבוביץ' זצ"ל.

בתום השיחה עברו מאות הבחורים בסך לעבור ולקבל את ברכת השנים מפי הגר"ש שטיינמן, אשר הקדיש מזמנו היקר ובירך כל אחד מהתלמידים בחמימות ובפרטות.