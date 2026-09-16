בית חב" ד בבנקוק ( צילום: ארכיון כיכר )

מושל מחוז פוקט בתאילנד, צ'וטנירין קרדסום, הורה אתמול (שלישי) על חקירה מקיפה של פעילות בית חב"ד פאטונג. במסגרת הבדיקה, תיבחן שאלת הבעלות על הקרקע, אופן הרכישה והיתרי השימוש והרישיונות המסחריים של הפעילות במתחם. הרשויות קיבלו שבעה ימים להשלים את הבדיקה.

מדובר בבית חב"ד שבו בוטלה ביום שישי, ברגע האחרון, סעודת ראש השנה שתוכננה ל-2,000 מטיילים ישראלים, לאחר שהתקיימה באזור הפגנה פרו-פלסטינית שנמשכה שעות. במסגרת החקירה ייבדקו רישומי בעלי המניות של החברות שקשורות לפעילות במקום, על מנת לבחון אם קיימת חפיפה או זיקה לחברה המעורבת בפרויקט להקמת בית עלמין יהודי במחוז צ'אצ'ואנגסאו. לאחרונה, סגן שר הפנים התאילנדי, פולפרי סוואנצ'אוי, התייחס לפרויקט בית העלמין, לאחר שלפי הרשויות, החברה העומדת מאחורי הפרויקט הוקמה על ידי שלושה אזרחים ישראלים המחזיקים גם באזרחות תאילנדית, והם הרשומים כבעלי הקרקע. הסבתא החבלנית: קשישה אמיצה הצילה את השכונה שלה דני שפיץ | 08:45 טרגדיה בלוס אנג'לס: המסוק תיעד את התאונה - ואז התרסק בשידור חי כיכר השבת | 08:43 בשל כך, ביקשו גורמי השלטון בפוקט לבדוק כעת האם קיימים קשרים עסקיים או תאגידיים בין החברה לבין חב"ד פאטונג.

( צילום: דוברות זק״א )

סגן מושל פוקט המשמש גם כדובר המחוז, רואמדון האיאיווה, אישר כי המושל הנחה את כלל הרשויות לערוך בדיקה מעמיקה וציין כי ייבדקו מסמכי הבעלות, היתרי הקרקע, אישורי הבנייה והרישיונות להפעלת הפעילות המסחרית.

הרשויות הדגישו כי מדובר רק בבדיקה ולא בקביעה שנעברה עבירה כלשהי. עוד הם הדגישו כי הבדיקה אינה מכוונת נגד לאום, דת או קהילה מסוימים, אלא נועדה לוודא כי הפעילות והחזקות הקרקע עומדות בדרישות החוק התאילנדי.

שליח חב"ד בתאילנד, הרב נחמיה וילהלם, מסר בתגובה: "אנו נמצאים בתאילנד כבר 30 שנה, ולאורך כל השנים זכינו לחוות באופן אישי את הכנסת האורחים המיוחדת של העם התאילנדי, את הכבוד ההדדי ואת החיים המשותפים כאן בשלום בין בני כל הדתות והלאומים. תמיד הרגשנו כי מכבדים אותנו ואת פעילותנו, ויש לנו הערכה רבה לעם התאילנדי ולרשויות הממלכה.

"בתי חב"ד שלנו חוקיים לחלוטין מכל הבחינות. אנו מקפידים מאוד לשמור על חוקי המדינה, לכבד את הרשויות המקומיות ואת אזרחי תאילנד, ולכן יש לנו אמון מלא כי גם הדברים הנבדקים כעת ייבדקו בצורה עניינית ויתברר שהכל תקין".

כפי שדווח אמש ב'כיכר השבת', בית עלמין שנרכש לפני כחמש שנים על ידי הקהילה היהודית וחב"ד בבנגקוק, נקלע בחודשים האחרונים לקושי מול הרשויות המקומיות, לאחר שאלו סירבו לחדש את רישיון הקבורה במקום.

ביום שישי בבוקר, ערב ראש השנה, קיבלו נציגי חב"ד מכתב מהמושל האזורי, ובו דרישה לפנות את בית העלמין, שבו ארבעה קברים, עד ליום שלישי.

בעקבות הדחיפות פנה שליח חב"ד בבנגקוק, הרב נחמיה וילהלם, לסמנכ"ל המבצעים של זק"א חיים וינגרטן, וביקש את סיוע הארגון בהעברת הקברים לחלקת קבורה חדשה שנרכשה על ידי הרב יוסף חיים קנטור, רבה הראשי של הקהילה היהודית בתאילנד.

מיד בצאת השבת, ולאחר התייעצות הלכתית עם רבני זק"א, יצאו לבנגקוק סמנכ"ל המבצעים חיים וינגרטן ומתנדב זק"א בערלה יעקובוביץ.

וכך אתמול פעלה במקום משלחת משותפת של זק"א, רבני חב"ד וחברי הקהילה היהודית, ובהם הרב יוסף חיים קנטור, הרב נחמיה וילהלם, הרב אליעזר אשכנזי, יוסי גולדברג דוידי חדד.

לאחר שעות של עבודה מאומצת ורגישה, תוך הקפדה על כבוד המת והנחיות ההלכה, הועברו ארבעת הקברים בשלמותם למקום מנוחתם החדש.