הוא הגיע לתחרות הבינלאומית בלי ציפיות, כשהוא סובל מפציעות בשתי הרגליים ונאלץ לוותר על מקצבים שלמים בשל שמירת שבת. למרות הכל, ספורטאי הנינג'ה דביר אפרתי קטף את המקום הראשון בעולם במקצה ה-400 מטרים. בראיון מיוחד באולפן 'דבר ראשון עם משה מנס וישראל מאיר, הוא מספר על הדרך המנטלית, העצות שקיבל מהרב יגאל כהן, העימות האנטישמי בטוקיו – וגם מה סבתא שלו באמת חושבת על הניצחון.

הפציעה הכפולה והניצחון המנטלי אפרתי מספר כי הדרך לתחרות לא הייתה פשוטה כלל. "באתי באפס הצהרת כוונות, בניגוד לכל תחרות שאני מגיע אליה ואומר שבאתי לנצח," הוא משתף. התחרות שילבה ריצת 400 מטרים עם מכשולים בעצימות אירובית גבוהה – תחום השונה מאימוני הנינג'ה הרגילים שלו.

אם לא די בכך, שלושה שבועות לפני הטיסה נפצע אפרתי ברגלו הימנית, ויום לפני ההמראה נפצע גם ברגלו השמאלית. "אמרתי לרופא: כל עוד זה כאב – אני אתגבר. אם זה יגביל אותי תנועתית, זו בעיה. והתגברתי."

כבר בשלב המוקדמות מול מתחרים מכל העולם, קבע אפרתי שיא עולם מטורף של דקה ו-27 שניות (כששיא העולם עמד על דקה וחצי). בשלב חצי הגמר הוא כמעט הודח לאחר שנפל באחד המכשולים, אך במטרים האחרונים הצליח לעקוף את המתחרה מולו ולהבטיח את מקומו בגמר – בו זכה במקום הראשון.

החיזוק מהרב יגאל כהן לצד האימונים הפיזיים, אפרתי מעיד על הקשר הקרוב וההכוונה שקיבל מהרב יגאל כהן. אפרתי שיתף כי חודש וחצי לפני הזכייה חווה כישלון בתחרות אחרת ונכנס למשבר: "באתי לרב והייתי מרוסק. ביקשתי אישור לשבוע בבית, בלי עסקים ובלי מדיה. הרב אמר לי: 'מה פתאום? יש לך קהילה, אנשים רואים אותך ואתה נותן דוגמה. אתה לא יכול להסתגר בבית'."

אפרתי מציין כי הדיבור המנטלי והחיזוק מהרב הם שנתנו לו את הכוח לקום מהמשבר ולהגיע לפסגת העולם כעבור חודש בלבד.

מסר לנוער: "הכל זה התמדה" כשנשאל איזה טיפ הוא יכול לתת לצעירים ולבני נוער שרוצים להיכנס לכושר ולהתחזק, אפרתי מדגיש שהסוד אינו באימונים קיצוניים:

עדיף מעט ובהתמדה: "הדבר הכי חשוב זה התמדה. עדיף לעשות אימון ברמת עצימות בינונית ולאורך זמן, מאשר אימון מטורף שיקעקע אותך ותפצע."

מינימום נדרש: לדעתו, מספיק לבצע שני אימוני כוח בשבוע בשילוב הליכות כדי לשמור על גוף פעיל ואנרגטי.

להתרחק מקיצוניות: תהליכים מהירים וקיצוניים מדי לא מחזיקים מעמד ופוגעים בגוף ובנפש.

עומד על שלו: שמירת שבת ועימות ביפן אפרתי אינו מתבייש בזהותו הדתית. בתחרות האחרונה נאלץ לוותר על מקצה ה-100 מטרים (בו הוא נחשב לחזק במיוחד) מכיוון ששלבי ההכרעה התקיימו בשבת.

בנוסף, הוא משתף באירוע לא נעים שחווה במהלך קונקשן בטוקיו, יפן. מפיץ תוכן פרו-פלסטיני זיהה אותו עם כיפה והחל לצעוק לעברו קריאות נאצה. אפרתי לא התבלבל: הוא חזר למלון, לקח את דגל ישראל שקיבל על הפודיום, קשר אותו לגופו וחזר לעמוד בגאווה מול המפגינים.

ומה הצעד הבא? למרות ההישג העולמי האדיר, נראה שבבית מודדים את ההצלחה מעט אחרת. אפרתי מספר בחיוך על השיחה עם סבתא שלו לאחר הזכייה: "היא התקשרה ואמרה לי: 'ראיתי בחדשות שאתה אלוף העולם. זהו, סיימת? די, תעזוב את זה ותחפש אישה'."

המראיינים סיכמו את המפגש באולפן בברכה לאלוף העולם שימשיך לעשות חיל, לייצג את ישראל בכבוד ולהרבות בקידוש שם שמיים.