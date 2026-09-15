ראש העיר האמריקנית במחווה: כך נסייע לחרדים שומרי השבת

ראש העיר סקוקי, אן טנס ( צילום: העמוד הרשמי )

החלטה יוצאת דופן בעיר סקוקי שבאילינוי: העירייה האריכה את הזמן המוקצה לחציית כביש בצומת מרכזי בשבת, בעקבות קושי של תושבים יהודים שומרי שבת ללחוץ על כפתור המעבר להולכי רגל.

מדובר בצומת הרחובות דמפסטר ואיסט פריירי, באזור שבו פועלים כמה בתי כנסת, והוא משמש אלפי יהודים שומרי שבת בדרכם לתפילות ולבתיהם. הבעיה הייתה פשוטה אך משמעותית: בימי חול, הולך רגל שלוחץ על הכפתור מקבל זמן ארוך יותר לחציית הכביש. אך יהודים שומרי שבת אינם לוחצים על הכפתור, ולכן המערכת מפעילה את האור להולכי הרגל לזמן קצר בהרבה – כ־30 עד 40 שניות בלבד. עבור אדם מבוגר, משפחה עם ילדים קטנים, אדם המתנייד בכיסא גלגלים או הורה עם עגלה, הזמן הזה לא תמיד הספיק לחצות בבטחה את הכביש הרחב. "לא הוציא הגה גם כשנולד": פרטים מפתיעים על היורה בטראמפ דניאל הרץ | 09:14 קופר: "לא מודאג" | המספרים בועטים: סנטקום מדמם מיירטים דוד הכהן וב. ניסני | 10:12 ראש העיר סקוקי, אן טנס, סיפרה כי נחשפה לבעיה באופן אישי לאחר שביקרה בבית כנסת בעיר. לדבריה, היא ראתה משפחות, ילדים ואנשים עם כיסאות גלגלים שמתקשים להשלים את החצייה בזמן.

לאחר שנכנסה לתפקידה, החליטה טנס להפוך את הסוגיה לאחת המשימות שבהן תטפל. היא פעלה מול משרד התחבורה של אילינוי, שבסמכותו הצומת, בניסיון למצוא פתרון שלא יחייב את הציבור שומר השבת להפעיל את הכפתור.

הפתרון שנמצא פשוט למדי: בשעות השבת, המערכת מפעילה באופן אוטומטי את שלב החצייה המלא, כך שאין צורך ללחוץ על הכפתור. במקום כ־30 עד 40 שניות, הולכי הרגל מקבלים כעת בין 60 ל־65 שניות לחצות את הצומת.

לפי דיווח מקומי, ההסדר האוטומטי מתחיל ביום שישי אחר הצהרים ונמשך לאורך השבת, כאשר האורות להולכי הרגל מופעלים באופן אוטומטי. בעירייה הסבירו כי הדבר מאפשר גם למי שאינו משתמש בחשמל בשבת לחצות את הכביש מבלי להזדקק לעזרתו של אדם אחר שילחץ על הכפתור.

אלא שבסקוקי לא מסתפקים בצומת אחד. ראש העיר אמרה כי היא מקווה שהפתרון יורחב גם למועדים נוספים, שבהם שומרי שבת ויום טוב אינם משתמשים בכפתורי הפעלה חשמליים, וכן לצמתים נוספים הסמוכים לבתי כנסת.

המהלך מגיע בתקופה רגישה עבור הקהילה היהודית בסקוקי. בחודשים האחרונים התמודדה העיר עם מספר אירועים אנטישמיים, בהם אירועים שבהם היו מעורבים ילדים יהודים. בתגובה הקימה טנס מועצת מנהיגי דת ופעלה יחד עם גורמי העירייה וארגונים מקומיים להגברת המודעות ולמאבק באנטישמיות.