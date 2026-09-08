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הקטל בכבישים

טרגדיה לפנות בוקר: הולך רגל כבן 40 נהרג בתאונה קטלנית בגליל המערבי

גבר כבן 40 נפגע מרכב בכביש 85 סמוך לג'דיידה מכר • צוותי מד"א קבעו את מותו במקום | המשטרה פתחה בחקירה (בארץ)

זירת התאונה, לפנות בוקר (צילום: דוברות מד"א)

גבר כבן 40 נהרג הבוקר (שלישי) בתאונת דרכים קטלנית בכביש 85 סמוך לג'דיידה מכר. הולך הרגל נפגע מרכב, וצוותי מד"א שהגיעו לזירה נאלצו לקבוע את מותו במקום.

הדיווח על התאונה הקשה התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 05:21, וכוחות החירום מיהרו לזירה בכביש 85. במקום נחשפה תמונה קשה של הולך רגל שוכב על הכביש כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה.

פראמדיק מד"א אוראל חרפוף וחובש בכיר במד"א שמעון דהאן תיארו את הזירה: "כשהגענו למקום הגבר שכב על הכביש כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה לאחר שנפגע מרכב. ביצענו בדיקות רפואיות אך פציעותיו היו משמעותיות מאוד ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו במקום".

הנפגע סבל מחבלה רב מערכתית קשה. בוחני משטרת התנועה הוזעקו לזירה ופתחו בחקירת נסיבות התאונה הקטלנית.
תאונת דרכיםהקטל בכבישים

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