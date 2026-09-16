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עקצה מיליונים מהביטוח הלאומי | שיחק עם רימון שהתפוצץ לו ביד

בג"ץ מכשיר את ביטול אזכרת מרן זצ"ל; בש"ס וביהדות התורה זועמים • סערה פוליטית: האם איזנקוט הבטיח לצרף את רע"מ לממשלה? • עוקץ המיליונים בביטוח הלאומי על גבם של ילדים חולים • דיווח: החות'ים התחייבו לארה"ב לא לתקוף ספינות ישראליות • שעות של חרדה בביתר עילית: שריפה רב-זירתית איימה על אזור התעשייה • פגישת בנט וליברמן: מי ירוץ בראש? • והתיעוד הקיצוני מתימן - אחרי התחזית | צפו (היום בכיכר)

"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

בג"ץ דחה את עתירת נגד היועצת המשפטית לממשלה סביב ביטול כנס הזיכרון למרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, והצית גל מתקפות חריף במערכת הפוליטית החרדית, כולל גינוי תקדימי מצד יו"ר יהדות התורה יעקב אשר.

במקביל, טענות ראש מועצת טובא-זנגרייה כי גדי איזנקוט הבטיח לצרף את רע"ם לממשלה עוררו סערה בימין מול הכחשה גורפת ממפלגת "ישר", בשעה שאביגדור ליברמן ו נועדו לפגישת תיאום פוליטית לקראת יום הבוחר.

במישור הפלילי, כתב אישום חמור הוגש נגד ברכה רוטמן על הוצאת מעל תשעה מיליון שקלים במרמה מקופת הביטוח הלאומי תוך זיוף בדיקות שמיעה לילדים. בגזרה הביטחונית והאזורית: רויטרס מדווחת על מגעים חשאיים בין לחות'ים שמעוררים זעם בריאד, וצוותי כיבוי רבים נאבקו בשריפה רב-זירתית גדולה בפאתי ביתר עילית. לסיום, תחזית מזג האוויר ותיעוד חריג מתימן.

צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!
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