משטרת מילאנו, אילוסטרציה ( צילום: שאטרסטוק )

הרב צמח מזרחי בן 51, שליח חב"ד ורב קהילת בית חב"ד המרכזי במילאנו, איטליה, הותקף הערב על ידי 3 מוסלמים, בעת שהמתין בתחנת אוטובוס באיזור היהודי בדרכו לקחת את הילדים מבית הספר. הרב מזרחי, אזרח ישראלי שיצא לשליחות במילאנו לפני כ-30 שנה, סיפר לתקשורת: "השלושה החלו להתגרות בי וחטפו לי את הכובע. כשביקשתי להשיב אותו, אחד התוקפים בעט בי בעיטה חזקה שהעיפה אותי לכביש, אך ב"ה לא נזקקתי לטיפול רפואי".

הרב מזרחי ( צילום: דוברות חבד )

השלושה נעצרו ונמצאים כעת בחקירה, בעוד הוא עצמו עדיין בתחנת המשטרה. "אני בתחנת המשטרה כבר כמה שעות לבירור והשלמת החקירה. השוטרים לקחו את זה מאוד רציני, עצרו את התוקפים מיד והלילה הם יישארו במעצר", סיפר הרב.

לדבריו, "לאחרונה המצב הוא שמתחילים להרגיש את הנוכחות שלהם ברחובות יותר ויותר״, אך מנגד נראה כי המשטרה לוקחת את הנושא ברצינות רבה. הוא הוסיף כי הוא מקווה כי מעצרם של שלושת התוקפים ירתיע ויביא לרגיעה.