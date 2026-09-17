צחוק בפרצוף של השופטת: העונש העלוב שקיבל תוקף הישראלי

סערה וזעם רב בעקבות גזר דין מקל במיוחד שהוטל על תושב ניו יורק שהורשע בתקיפה אנטישמית חמורה של תייר ישראלי. האירוע התרחש ימים ספורים בלבד לאחר טבח השבעה באוקטובר 2023, בלב אזור הטיימס סקוור העמוס במנהטן.

לפי הדיווח בניו יורק פוסט, הנאשם, יחיא אמין, הגיע לבית המשפט לקבלת גזר דינו והתנהג בצורה פרובוקטיבית, כאשר חייך לעבר השופטת וסימן עם אצבעותיו את תנועת ה-V המוכרת, המזוהה כתנועת ניצחון, בעודו מובל כשהוא אזוק בידיו.

השתלשלות המקרה החלה כאשר אמין זיהה קבוצה של חמישה צעירים, בהם תייר ישראלי בן 23, כשהם חובשים כיפות לראשם ומסתובבים באזור מנהטן. הנאשם החל לעקוב אחריהם במשך מספר דקות תוך שהוא צועק לעברם קריאות שטנה אנטישמיות קשות והסתה לרצח, בין היתר צעק כי חמאס היה צריך להרוג עוד יהודים, איחל שאללה יקח את חייהם של כל היהודים וטען כי כל היהודים צריכים למות. כאשר חברי הקבוצה ניסו להתרחק מהמקום ולהימלט מההצקה, אמין רץ לעברם מאחור וחבט בעוצמה בראשו של התייר הישראלי.

בעקבות התקרית החמורה הוגש נגד אמין כתב אישום שכלל במקור שבעה סעיפי אישום שונים. עם זאת, התובע המחוזי של מנהטן הגיע עמו להסדר טיעון מקל, במסגרתו הודה אמין בסעיף אחד בלבד של תקיפה מדרגה שלישית כפשע שנאה. במסגרת ההסדר הוטלו על הנאשם 90 ימי מאסר בלבד, עונש שנתפס בעיני משקיפים ופעילים בקהילה היהודית כקל באופן מקומם ובלתי פרופורציונלי לחומרת המעשים.

במהלך הדיון בבית המשפט הפגין הנאשם זלזול מופגן בהליכים המשפטיים. הוא איחר להגיע לדיון בבוקר והגיע רק בשעות אחר הצהריים כשהוא מלווה באמו, דבר שגרר עיכובים נוספים בשל הצורך לאתר מתורגמן לשפה הערבית. כאשר השופטת אלתיאה דרייסדייל החלה להקריא את עונשו, היא הבחינה כי אמין מחייך באופן מופגן ושאלה אותו לפשר התנהגותו במעמד רציני זה. הנאשם השיב באמצעות המתורגמן כי חייך מכיוון שרצה להיראות טוב עבור תצלומי העיתונות.

התנהלותו של הנאשם והעונש הקל שנגזר עליו עוררו תרעומת כבדה מצד חברי ארגון מעקב משפטי של הקהילה היהודית בניו יורק שנכחו באולם. נוכחים במקום ציינו כי החיוך ותנועת הניצחון שידרו שביעות רצון מכך שהצליח לחמק מעונש כבד בהרבה, תוך ניצול העומס והמשאבים המוגבלים של מערכת התביעה. נציגי הקהילה טענו כי מדובר בעונש המהווה יריקה בפני הקורבנות וכי היחס הסלחני כלפי גילויי אלימות אנטישמיים משדר מסר מסוכן, במיוחד בתקופה שבה נרשמת עליה חדה באירועי האנטישמיות ברחבי ארצות הברית.