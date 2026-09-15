בעיצומו של ראש השנה: זה מה שנורה על בית הכנסת הספרדי

אירוע מטריד בלונדון במהלך חג ראש השנה: קבוצת צעירים תועדה כשהיא משגרת שני זיקוקים לעבר בית הכנסת Lauderdale Road Synagogue שבשכונת מאידה וייל בצפון־מערב העיר. האירוע התרחש ביום ראשון אחר הצהריים, ביום השני של ראש השנה. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק למבנה, אך המשטרה פתחה בחקירה ומגבירה סיורים באזור.

על פי דיווח של הדיילי מייל, מצלמות אבטחה תיעדו חמישה צעירים, שלפי התיאור לבשו קפוצ’ונים, מתקרבים למתחם בית הכנסת. אחד מהם עמד, לכאורה, כתצפיתן, בעוד שניים אחרים השליכו לעבר המבנה חפצים שהתפוצצו כזיקוקי “רקטה”, יצרו עשן והרעישו. לאחר מכן נמלטה הקבוצה מהמקום.

לפי משטרת המטרופולין של לונדון, הדיווח התקבל בשעה 15:56, בגין קבוצה ששיגרה זיקוקים מחוץ למקום. כאשר השוטרים הגיעו, החשודים כבר עזבו את המקום. בשלב זה לא דווח על נפגעים, לא בוצעו מעצרים, והמשטרה ממשיכה בבדיקת צילומי האבטחה ובאיסוף מידע.

בדיווח נוסף נמסר כי דקות ספורות לפני האירוע חלפה סמוך למקום משפחה יהודית עם ילדים קטנים, לאחר ארוחת חג. לפי הודעת הקהילה, בית הכנסת עצמו היה ריק בעת שיגור הזיקוקים, ולכן איש לא נפגע. גם נזק פיזי למבנה לא דווח.

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הקהילה המנהלת את בית הכנסת, עדכנה את חבריה כי “שני זיקוקים מסוג ‘רקטה’ נורו לעבר בית הכנסת בידי קבוצת צעירים”. בהודעתה ביקשה הקהילה להרגיע את הציבור והדגישה כי אין סיבה לשנות את תוכניות ההגעה לתפילות ולפעילות במבנים, אך קראה לחברים להישאר ערניים ולהישמע להנחיות צוותי האבטחה. האירוע דווח מיד למשטרה ולארגון האבטחה והניטור המרכזי של הקהילות היהודיות בבריטניה.

הרב אמיר אליטוב, מהרבנים הבכירים של בית הכנסת, מסר כי משפחות יהודיות חייבות להיות מסוגלות להתכנס בבטחה, בגלוי וללא פחד כדי לציין את ראש השנה. לדבריו, בית הכנסת הוא מקום של תפילה, קהילה ושמחה, ואסור שאיש ירגיש מאוים בדרכו לקיים את אמונתו. הרב הוסיף כי הקהילה לא תיתן לאירועים מסוג זה להרתיע אותה מלהמשיך להתכנס. כך דווח בדיילי מייל.

בית הכנסת שעמד בלב התקרית הוא מבנה היסטורי ומוגן, שנבנה בשנת 1896 ומשמש מרכז משמעותי לקהילה הספרדית־פורטוגזית בלונדון. העובדה שהזיקוקים נורו לעבר אתר יהודי פעיל, ובעיצומו של חג ראש השנה, עוררה דאגה מיוחדת אף שבשלב זה לא פורסם מניע רשמי לאירוע ולא נקבע בידי המשטרה אם מדובר בפשע שנאה.

דובר מטעם ה־CST מסר כי הארגון מודע למקרה, הגיע לזירה ונמצא בקשר עם בית הכנסת ועם המשטרה בניסיון לברר את מלוא הנסיבות. הוא הדגיש כי לפי המידע הראשוני האירוע לא התרחש בזמן תפילה, וכי אין אינדיקציה לנפגעים; עם זאת, הגדיר אותו “אירוע חמור” שעלול לעורר דאגה בקרב הציבור היהודי.

משטרת לונדון הודיעה כי הוצבו סיורים נוספים באזור, כדי להבטיח שחברי הקהילה היהודית ירגישו מוגנים במהלך תקופת החגים. היא קראה לכל מי שמחזיק במידע, בתיעוד או בעדות לפנות למוקדים הרלוונטיים.

האירוע מגיע בתקופה רגישה עבור יהודי בריטניה. לפי נתוני ה־CST שהובאו בדיילי מייל, במחצית הראשונה של 2026 נרשמו בבריטניה 1,926 תקריות אנטישמיות — עלייה של 21% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, והנתון השני בגובהו שנרשם אי פעם לתקופה שבין ינואר ליוני. מתוך כלל האירועים, 96 כוונו נגד בתי כנסת, מתפללים או עובדים במוסדות תפילה.

מוקדם יותר השנה אירעו בלונדון שורת תקיפות הצתה נגד מוסדות, ארגונים ובתי ספר הקשורים לקהילות היהודיות והאיראניות. על פי הודעת ה־London Assembly, אותם מקרים הובילו לחקירת טרור רחבה, לעשרות מעצרים ולהגברת האבטחה בצפון־מערב לונדון. חשוב להבחין: אין בדיווחים האחרונים קביעה של המשטרה כי אירוע הזיקוקים הנוכחי קשור לאותה סדרת תקיפות או נובע ממניע אנטישמי.