אימה: הם הבחינו בסמל היהודי – ואז התנפלו עליה עם בקבוק שבור

אירוע אנטישמי חמור במרכז העיר הגדולה: אישה בת 43 הותקפה לפנות בוקר יום שישי על ידי שני גברים, לאחר שהבחינו במגן דוד שענדה על צווארה.

על פי המשטרה הגרמנית, השניים הטיחו בה אמירות אנטישמיות, ובהמשך אחד מהם תקף אותה באמצעות בקבוק זכוכית שבור. האישה ניסתה להתגונן, נפצעה בידה ופונתה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. כך דווח ב׳גרוז׳לם פוסט׳.

האירוע התרחש בסביבות השעה 2:30 לפנות בוקר, ברובע מיטה שבמרכז ברלין. לפי הודעת משטרת ברלין, שני גברים שזהותם טרם ידועה הבחינו במגן דוד שהיה על צווארה של האישה, פנו אליה והחלו להטיח בה עלבונות בעלי אופי אנטישמי.

האירוע הסלים במהירות, כאשר אחד החשודים, כך לפי החשד, השתמש בבקבוק זכוכית שנשבר במהלך התקיפה והפך אותו לכלי תקיפה. האישה ניסתה להגן על עצמה במהלך המאבק, אולם כתוצאה מכך נגרמו לה מספר חתכים באחת מידיה.

לאחר התקיפה נמלטו לפי הדיווח שני החשודים מהמקום. צוותי החירום שהוזעקו לזירה העניקו לאישה טיפול ראשוני במקום, ולאחר מכן היא הועברה לבית החולים להמשך טיפול. בשלב זה לא נמסרו פרטים נוספים באשר למצבה הרפואי, והמשטרה גם לא פרסמה תיאור של החשודים או פרטים שיכולים לסייע בזיהויים.

במשטרת ברלין מתייחסים לאירוע כאל חשד לתקיפה על רקע אנטישמי. החקירה הועברה ליחידת ביטחון המדינה של משטרת ברלין, המטפלת בין היתר בעבירות בעלות רקע פוליטי, קיצוני או אנטישמי. נכון לעתה, לא דווח על מעצר חשודים בפרשה.

התקיפה מצטרפת לשורה ארוכה של אירועים אנטישמיים שנרשמו בשנים האחרונות בבירת גרמניה. במערכת אכיפת החוק הגרמנית מזהירים כי המספרים הגבוהים אינם משקפים רק סדרה של אירועים נקודתיים, אלא תופעה שמשפיעה על תחושת הביטחון של כלל הקהילה היהודית בעיר. נציג התביעה הציבורית האחראי על המאבק באנטישמיות הזהיר כי לצד הפגיעה הישירה בקורבנות, אירועים כאלה פוגעים גם בתחושת הביטחון של הציבור היהודי בעיר כולה.

החקירה בנוגע לתקיפה ברחוב טורשטראסה נמשכת, כאשר המשטרה מנסה לאתר את שני החשודים. בשלב זה, הפרט המרכזי שעליו מתבסס החשד למניע האנטישמי הוא העובדה שהתקיפה החלה לאחר שהשניים הבחינו במגן דוד שענדה האישה, ובמקביל הטיחו בה אמירות אנטישמיות.