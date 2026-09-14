ראש השנה ב'כסא רחמים': בכמה נמכרה פתיחת ההיכל?

תפילות ראש השנה התקיימו בהיכלה של ישיבת 'כסא רחמים' בראשות ראש הישיבה הגאון הרב צמח מאזוז. בערב החג עלה ראש הישיבה לציונו של אחיו, ראש הישיבה הגר"מ מאזוז זצ"ל, בבית העלמין פוניבז' בבני ברק כפי הנהוג לעלות בערב ראש השנה על הקברות ולהרבות ולהעתיר בתפלה. קודם לכן העניק הגר"צ לבחורי הישיבה לוח שנה ודבש לברכת השנים לשנה טובה ומתוקה עם פרוס השנה החדשה.

בשיחת פתיחת החג עמד הגר"צ על מעלת ימי ראש השנה ועשרת ימי תשובה שיש להתאמץ ולהשתדל בהם כי הם הקובעים לכל השנה כולה. עוד דיבר בשבח ומעלת לומדי התורה שהם המקיימים ומחזיקים את העולם כולו.

ראש הישיבה אמר כי אף החילונים יודעים ומכירים בכך וציין כי בביקור אחד משרי הממשלה הבכירים – שאינו חובש כיפה – בישיבה לפני כחודש נכנס לבית המדרש והביע התפעלות רבה מהלימוד והשקידה של בחורי הישיבה, והתבטא באוזניו: "הרב, האמת בזכותם אנו קיימים!". בסיום קרא הגר"צ לבחורי הישיבה להשתדל ולהיות בתענית דיבור בימי ראש השנה שמעלתם גדולה.

בתפלת ערבית כובד לעבור לפני התיבה הגאון הרב ליאור כהן, ראש הישיבה הגדולה החדשה 'אורחות מאיר', שתלמידי ישיבתו באו לחסות בצל הישיבה ביום הקדוש. בסיום התפלה רכשו תלמידיו את פתיחת ההיכל של הפרנסה בסך של עשרת אלפים דפי גמרא וכיבדהו בפתיחה.

לאחר תפילת ערבית קרא הגר"צ את 'סדר ליל ראש השנה' כפי שנתקן ע"י רבנו יוסף חיים זיע"א בספרו 'לשון חכמים' יחד עם בחורי הישיבה. כאשר בסיום עברו מאות תלמידי הישיבה לברכת 'שנה טובה ומבורכת' כנהוג.

קודם תפילת מוסף ביום הראשון שאל הגר"צ כיצד חכמים מנעו מאיתנו מצוה גדולה כזו של תקיעת שופר והעניין החשוב של ערבוב השטן בשל איזה חשש, לכאורה שולי, שמא מישהו שאינו יודע יכשל ויעביר את השופר ברשות הרבים? ראש הישיבה השיב כי השנה יש לנו מצוה גדולה אחרת והיא לשמוע בקול חז"ל שציוו עלינו שלא לתקוע בשופר בשנה כזו. ראש הישיבה עבר לפני התיבה בתפילת מוסף.

בדברים שנשא הגאון רבי עובדיה מאזוז לאחר תפילת ערבית בליל החג השני אמר כי לפעמים אנחנו רואים אדם שהולך כעת ומסתובב מאושר והוא כלל לא יודע מה נגזר עליו. אך הגר"ע הוסיף ואמר כי מאידך בימים אלו אדם יכול לשנות את גזר דינו ולהפוך אותו ממש ברגע אחד, ועל כן עלינו לנצל את ימים אלו ולהרבות בתפלה.

בדברי כיבושין שנשא הגאון הרב עוזי מימון, חתנו הגדול של הגאון רבי רחמים מאזוז זצ"ל, קודם תקיעת שופר קרא לקבל קבלה טובה בימים אלו. הרב עוזי המליץ כי הקבלה הטובה ביותר היא – 5 דקות חשבון נפש מדי לילה לפני השינה, ואמר כי זו קבלה שיש בה הכל, כי מצד אחד אדם חושב כי זו רק קבלה אחת ומאידך זה דבר שמחייב את האדם מדי יום להוסיף ולתקן.

כבעל תוקע שימש ראש הישיבה, שאמר כי בשונה מיום האתמול היום יש לנו את המצוה הגדולה של תקיעת שופר. הגר"צ הוסיף ושאל וכי בכח מה אנו באים וטוענים במשך 4,000 שנה בזכות עניין עקידת יצחק, כל כך הרבה שנים? והסביר כי הקב"ה זה אבא! ואבא זוכר ונותן לנו בזכות ובחסד.

בדרשת נעילת החג קרא הגר"צ לקבל קבלות טובות ולהתחזק. כן דיבר בשבח ומעלת תיקון כרת אותו יערכו בסוף השבוע בהיכל הישיבה כמידי שנה, והביא מעשה נורא במעלת וגודל התיקון מהגאון רבי ישועה בסיס זיע"א. לאחר מכן כיבד ראש הישיבה לשאת דברי חיזוק את המשגיח הגר"מ סגרון שדיבר בחשיבות קבלת קבלה טובה בימים אלו, בדרכי התשובה ובמעלת בחורי הישיבות ובני התורה. בסיום תפילת ערבית של מוצאי החג עברו לפני הגר"צ מאות בחורי הישיבה לברכת 'תזכו לשנים רבות נעימות וטובות' כנהוג.

בעליות לספר תורה, נהוג בכלל השנה, כי בחורים המעוניינים לעלות מנדבים מסכת אותה משננים מספר פעמים ונבחנים עליה. כן בכל תפלה בימים הנוראים, פתיחת ההיכל של תפילת הפרנסה נמכרת בדפי גמרא. הפתיחה נמכרה בכלל התפילות בסכומים גבוהים של עשרות אלפי דפים, כאשר בסך הכללי הגיע לסכום של מספר שיא של 122,000 דפי גמרא.

בקריאת ההפטרה ובחלק מתפילות החג עברו לפני התיבה נכדיו ובניו של הגאון רבי רחמים מאזוז זצ"ל, מראשי הישיבה, שהלך לעולמו בשנה החולפת.