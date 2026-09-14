כ-100 ניצולות וילדיהן השתתפו בשבת החיזוק השנתית של יד לאחים

כמאה ניצולות וילדים שחולצו במבצעים הרואיים בידי יד לאחים בחודשים האחרונים נטלו חלק בשבת החיזוק השנתית של הארגון. השבת, המתקיימת מדי שנה בחודש אלול, נועדה לאפשר לניצולות ולילדיהן לחוות את השבת והיהדות באווירה חיובית ומעצימה, כחלק מהליווי המתמשך שמעניק הארגון למשפחות. השנה עמדה השבת בסימן "מנצחות יחד", עם דגש על זהות יהודית, הקשר עם הקב"ה, כוחה של תשובה והיכולת לפתוח דף חדש.

את התכנים מסרו הרבנית אורית סלומון, המלווה מדי שנה את השבתות בתכנים המותאמים למשתתפות, והרב שניאור שמואלביץ. השיחות הותאמו במדויק לרקע האישי המורכב של הניצולות וכולן התרגשו מאוד להיחשף להן. במקביל לתוכנית לנשים, הילדים הופעלו בנפרד על ידי צוות של כעשר מדריכות בעלות רקע בחינוך ובטיפול. לפני כניסת השבת ובמוצאי השבת, זכו הילדים למפגש סוחף ומרתק עם תרפיסטית באמצעות בעלי חיים שהפעילה אותם.

הרגעים המרגשים ביותר במהלך השבת היו שמורים, כמו תמיד, לרגעים שבהם קיבלו על עצמן הניצולות החלטות טובות להתחזקות נוספת בתורה ומצוות. כל אחת מהן שיתפה את חברותיה בקול בהחלטת הידור המצווה שנטלה על עצמה והדבר יצר אפקט דומינו ממיס ומרגש, כשבזו אחר זו עוד ועוד ניצולות ביטאו את רחשי ליבן בהוסיפן על עצמן עוד מצוות ומעשים טובים.

במקביל, נערות "הדור השני", מגיל 12 ומעלה, השתתפו בתוכנית נפרדת שכללה ליווי של מטפלת רגשית, צוות יד לאחים ומרצות. חלק מהנערות מכירות זו את זו כבר שנים משבתות וקייטנות של הארגון, ובמהלך השבת הן שוחחו על ההתמודדות עם זהות מורכבת ועל השאלה כיצד הן רואות את עצמן ואת עתידן. אחת הנערות אמרה כי היא מרגישה שהאחרות הן "כמו האחיות שלי פה", והמפגש אפשר להן לדבר בפתיחות על נושאים שאותם הן מתקשות לשתף במקומות אחרים.

ביד לאחים מציינים כי עבור חלק מהמשתתפות, חוויית השבת הופכת לנקודת מפנה של ממש. אחת המטופלות סיפרה בעבר כי במהלך שבת ראתה את אחד מפעילי הארגון צועד עם זוגתו וילדיו לבית הכנסת בבגדי שבת, והמראה עורר בה רצון לחיות כך בעצמה. כיום, מספר שנים לאחר מכן, היא נשואה, אם לילדים ומנהלת אורח חיים חרדי, ומספרת כי "הכול התחיל בפתיחת הלב בשבת יד לאחים".

אחת התופעות הבולטות שעליהן מצביעים בארגון היא ההתקדמות משנה לשנה. נשים שהחליטו בשבת הקודמת לשמור שבת לראשונה, הגיעו השנה לאחר שנה של שמירת שבת כהלכתה, כשהן מלוות ומתייעצות עם הרבנית יונה נוסבכר בנושאים היהודיים. בסיום השבת התקיים סבב שבו המשתתפות שיתפו בתחושותיהן והודו על הליווי שהן מקבלות לאורך הדרך, בתחומים הנפשיים, הכלכליים, המשפטיים והערכיים, וכן על קבוצות התמיכה והחברויות שנוצרו במסגרת הפעילות.

ביד לאחים אמרו השבוע כי "אין ספק שכל שבת כזו רק מחזקת יותר את הניצולות וילדיהן, בדרך שאותה הם עושים בחייהם החדשים", וכי הפירות הרוחניים שנראים בעיניים כתוצאה משבתות אלו אך ממחישים את המוטו של הארגון: "לא מוותרים על אף יהודי".