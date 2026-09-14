האזינו מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 12:00 לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 12:00 (כיכר FM) אשאריאל שרפרכיכר השבת | 12:00 חדשות כיכר FM מהדורת 12:00 - צילום: כיכר השבת 10100:00/1:55חדשות כיכר FM מהדורת 12:00 (צילום: כיכר השבת )קורונה, טבח שמחת תורה: האם ראש השנה בלי שופר מבשר אסון?דני שפיץ|11:21טבעת בציבור מחייבת גט: חשש קידושין למעשהכיכר השבת|11:57מבזקי חדשות 'כיכר FM' מתפרסמים לאורך כל היום בשעות 10:00 - 12:00 - 14:00 ו-18:00 כיכר השבתחדשותאריאל שרפר 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:70 שנה אחרי שנבנה בידיים: בית הכנסת 'הליגמן' המיתולוגי נחנך מחדש בערב החגחיים רוזנבוים|09:37"שוטר קטן, גיבור גדול": הילד ששרד את הטרגדיה בבית שמש הפך לשוטר ליום אחדכיכר השבת|11.09.26צעיר בן 17 היה צעד אחד מהמוות באומן - חובש איחוד הצלה הציל את חייוכיכר השבת|11.09.26אולי גם יעניין אותך:הראשל"צ במתקפה חריפה על איזנקוט: "הסברתי לו ואפילו לא ענה לי, קצת כבוד, פונה רב ראשי"קובי ישראל|10.09.26אלו 30 הכתבות הכי נצפות השנה ב'כיכר השבת' | הרשימה המלאהכיכר השבת|10.09.26שני מניינים יתקעו בשופר בשבת בעיר העתיקה: האחד חרדי והשני דתי לאומיישראל שפירא|10.09.26
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