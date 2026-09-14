רבבות המשתתפים באירוע אשתקד בראשות האדמו"ר ( צילום: שוקי לרר )

קהל הרבבות במעמד הנשגב בראשות האדמו"ר ממישקולץ ( צילום: שוקי לרר )

שמחת בית השואבה בחסידות מישקולץ תשפ"ה - צילום: באדיבות המצלם 10 10 0:00 / 0:59 שמחת בית השואבה בחסידות מישקולץ תשפ"ה ( צילום: באדיבות המצלם )

במרכז חסידות מישקולץ ועיריית פתח תקוה, הולכות ונשלמות ההכנות לקראת המעמד האדיר של קירוב וחיזוק לבבות בעיר פתח תקוה וקבלת עול מלכות שמים - חגיגת שמחת בית השואבה הגדולה בישראל, שתערך אי"ה ביום שני י"ז תשרי - חול המועד סוכות (28.9.26), ב"אצטדיון המושבה - שלמה ביטוח" רחוב דרך שלמה שמלצר 12 פתח תקוה, צמוד לתחנת הרכבת קרית אריה. פתיחת שערים בשעה 7.00 בערב. תפילת ערבית בשעה 7.15 בתוך האצטדיון.

מעמד קדוש זה, הפך מכבר למסורת רבת שנים בחצר הקודש מישקולץ המעטירה, בו נוטלים חלק רבבות איש מכל גווני הקשת הציבורית, הבאים כאחד לשמוח בשמחת החג ולהביע את הערכתם הרבה והנאמנה למוסדות מישקולץ - מבצר התורה והחסד בפתח תקוה, ולעומד בראשו, אביהם ואוהבן של ישראל, כבוד קדושת מרן אדמו"ר ממישקולץ - מנהיגה הרוחני של העיר פתח תקוה. "שוטר קטן, גיבור גדול": הילד ששרד את הטרגדיה בבית שמש הפך לשוטר ליום אחד כיכר השבת | 11.09.26 70 שנה אחרי שנבנה בידיים: בית הכנסת 'הליגמן' המיתולוגי נחנך מחדש בערב החג חיים רוזנבוים | 09:37 האירוע מתקיים בחסות עיריית פתח תקוה וראש העיר רמי גרינברג. בחלק האומנותי יופיעו השנה ענקי הזמר מהארץ ומהעולם, ביניהם: מרדכי שפירא - ארה"ב, חיים ישראל, שלמה כהן, המאסטרו יואלי דיקמן ותזמורתו המורחבת בהרכב מלא.

לכתבנו נודע כי השנה האירוע יהיה יותר מתמיד, ולציבור צפויות הפתעות רבות ששווה אף לבוא ממרחקים.

'אצטדיון המושבה' הוא האצטדיון הגדול והמפואר בארץ, ויכול להכיל בתוכו רבבות בני אדם, על כסאות מרווחים ונוחים.

בימים אלו הוקם בסמוך למקום האירוע חדר פיקוד, משותף לחצר החסידות, המשטרה, מד"א, כיבוי אש והעירייה, בו ניתן יהיה לשלוט על כל מהלך החגיגה, ולאבטח את שלום ההמונים.

יצוין, כי גדרי הצניעות נשמרים להפליא בכל מהלך החגיגה. כניסת גברים תהיה אך ורק משערים: 6,7,8,9,10 וכניסת נשים תהיה אך ורק משערים: 1,2,3,4,5 בפיקוח ובהכוונת בד"ץ מישקולץ, דבר שאין לו אח ורע, באירוע בסדר גודל שכזה.

ממשטרת פתח תקוה נמסר, שהוקצה מתחם מיוחד עבור עגלות תינוק, בכדי להקל על רבבות האנשים, נשים וטף שיגיעו למעמד הענק.

דרכי ההגעה למתחם האצטדיון הם נגישים ביותר. הרכבת הקלה קו 3R מגיעה עד למתחם האצטדיון, ועוברת בתחנות תל אביב, רמת גן, בני ברק, עד לאצטדיון. כמו כן, ניתן להגיע בכל קווי האוטובוסים והרכבות המגיעות לתחנת הרכבת קרית אריה פתח תקוה שצמודה לאצטדיון. וכן במכוניות פרטיות, שיחנו בצורה בטוחה בחניון הענק הצמוד לאצטדיון.

חלק מרגש ביותר במעמד כמידי שנה הוא בסיום דבריו הנרגשים של מרן האדמו"ר ממישקולץ , בו מקבלים קהל האלפים שבמקום "קבלת עול מלכות שמים" כשקריאת "שמע

ישראל - וה' הוא האלוקים" מהדהדת למרחקים בחוצות העיר פתח תקוה, מה שמקרב המונים לאבינו שבשמים ואף את המון העם הרחוקים מדרך המסורת.

האדמו"ר ממישקולץ , נודע כאחד מגאוני וצדיקי הדור, פועל ישועות, שרבים נהנים ממנו עצה ותושייה ונושעים מברכותיו בכוח התורה שבו, ומקרב המונים לאביהם שבשמים. שיעוריו ודברי תורתו שזורים בגאונות מדהימה לצד למדנות מעמיקה, תורותיו וסדרת ספריו "אור שלום" על הש"ס, התורה, המועדים, וההלכה, הפכו לנכסי צאן ברזל בעולם התורה והישיבות.

יצוין כי השנה תבוא גם לידי ביטוי למעלה מ- 50 שנות הנהגה של כבוד קדושת מרן האדמו"ר ממישקולץ בעיר פתח תקוה, בהם חולל מהפכה רוחנית אדירה והפריח את השממה. בין היתר בהקמת מוסדותיו המפוארים, החל מרשת החינוך מישקולץ לגיל הרך, תלמוד תורה, ישיבה לצעירים, ישיבה גבוהה, כוללי אברכים, בית דין צדק, בית הוראה ומערכת כשרות מהודרת - בד"ץ מישקולץ שכל תושבי פתח תקוה והיהדות הנאמנה סומכים עליה.