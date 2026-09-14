מרכז המבקרים בהר הזיתים לקראת השלמת השלד - המצלמות מתרחבות

תנופת הפיתוח בבית העלמין היהודי בהר הזיתים נמשכת: בימים אלה מגיעות לקראת סיום העבודות לבניית ולהשלמת שלד מרכז המבקרים החדש, ובמקביל נרשמת התקדמות נוספת בפרויקט שדרוג והרחבת מערך המצלמות בהר.

מרכז המבקרים, הנבנה בשטח בית העלמין היהודי בהר הזיתים, משתרע על פני יותר מאלף מ"ר וכולל שתי קומות וגג נרחב ופתוח. בהקמתו שותפים משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים (הרל"י), חברת מוריה והוועד הבינלאומי להגנת הר הזיתים.

עם התקדמות עבודות הבנייה, עוברים השותפים בפרויקט לעסוק גם בשלב הבא: בחינת התכנים שיוצגו במרכז המבקרים וגיבוש הדרך שבה יספר המקום את סיפורו הייחודי וההיסטורי של הר הזיתים. במקביל נבחנות האפשרויות לאיתור זכיין שיפעיל בעתיד את המרכז לאחר פתיחתו לקהל הרחב.

ביום חמישי האחרון התקיים במקום סיור מקצועי מיוחד בהובלת הוועד הבינלאומי להגנת הר הזיתים, בהשתתפות מנכ"ל הרשות לפיתוח ירושלים הנכנס צחי נמיר, סמנכ"ל ההנדסה צחי שטרסר, הממונה על התיירות הגב' נטע בריסקין ונציגים נוספים.

במהלך הסיור הוצגו בפני אנשי הרשות לפיתוח ירושלים המבנה ההולך ונשלם, חלוקת החללים והתוכנית המיועדת למרכז. המשתתפים עמדו גם על מיקומו הייחודי ועל הנוף הנשקף ממנו לעבר הר הבית והעיר העתיקה. בדיון שהתקיים במקום עסקו הנוכחים בתכנים העתידיים, בשותפות בין הגופים ובתוכנית העבודה הנדרשת לקראת השלמת הפרויקט ופתיחת מרכז המבקרים לציבור.

בוועד להגנה על הר הזיתים מציינים כי מרכז המבקרים נועד להוסיף נדבך משמעותי לפיתוחו של ההר ולהנגשת סיפורו של בית העלמין היהודי ההיסטורי לציבור המבקרים, לצד הפעילות המתמשכת לשיפור התנאים, הביטחון והתשתיות בהר.

ואכן, במקביל לעבודות במרכז המבקרים נמשך בחודש האחרון גם פרויקט שדרוג והרחבת מערך המצלמות. במסגרת העבודות מתבצעת פריסה של תשתיות חדשות, מוחלפות תשתיות קיימות ונוספות מצלמות בנקודות שונות ברחבי בית העלמין.

במהלך החודש הותקנו שבעה ארונות ממוגנים במספר מוקדים, כאשר שניים מהאתרים שבהם בוצעו העבודות, כבר הופעלו. במהלך השבוע הקרוב צפויה התקנתם של שלושה ארונות נוספים. באתר נוסף שודרגה התשתית והוחלפו שתי מצלמות, ובמוקדים אחרים הותקנו ארבע מצלמות נוספות לצד החלפה והוספה של תשתיות. העבודות נמשכות כחלק מהמהלך הכולל לשדרוג מערך המצלמות והפיקוח בהר.

יו"ר הוועד הבינלאומי להגנת הר הזיתים, אברהם לובינסקי, אמר: "אחרי שנים של פעילות למען הר הזיתים, מרגש לראות כיצד לקראת השנה הבעל"ט, התוכניות הופכות למציאות בשטח. מרכז המבקרים הוא צעד משמעותי בהחזרת הר הזיתים למקומו הראוי בתודעה היהודית והציבורית, ובמקביל אנחנו ממשיכים לעמוד על הצורך בשיפור מתמיד של הביטחון והתשתיות. המטרה היא שמי שמגיע לפקוד את קברי יקיריו או לבקר בהר יוכל לעשות זאת במקום מכובד, נגיש ובטוח".

מנחם לובינסקי, מראשי הוועד הבינלאומי להגנת הר הזיתים, הוסיף: "מרכז המבקרים צריך להיות הרבה מעבר למבנה חדש. אנחנו רוצים שהמבקר שייכנס אליו יבין את משמעותו של הר הזיתים, את שייכותו להיסטוריה היהודית ואת מקומו המיוחד בירושלים. הסיור עם הנהלת הרל"י והעבודה המשותפת עם כלל השותפים הם שלב חשוב בדרך להגשמת החזון הזה".

נציג הוועד להגנת הר הזיתים בישראל, משה ברוס, התייחס להתקדמות במערך המצלמות ואמר: "לצד הפרויקטים הגדולים והבולטים לעין, נמשכת כל העת עבודה בשטח. הוספת המצלמות, החלפת התשתיות והרחבת הפריסה הן חלק מעבודה עקבית של משרד השיכון והביטחון ומשטרת ישראל שנועדה לחזק את תחושת הביטחון של המשפחות ושל אלפי המבקרים המגיעים להר. נמשיך לעקוב אחר ההתקדמות ולפעול מול כלל הגורמים עד להשלמת המערך".

בוועד להגנה על הר הזיתים בירכו על המשך שיתוף הפעולה עם משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים וחברת מוריה, וציינו כי בחודשים הקרובים יימשכו במקביל העבודות להשלמת מרכז המבקרים, גיבוש התכנים והיערכות להפעלתו, לצד המשך שדרוג תשתיות הביטחון ומערך המצלמות ברחבי ההר.