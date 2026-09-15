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התיעוד שחולל סערה

העבודות בשכונה החרדית בעיצומו של ראש השנה | רק ח"כ חרדי אחד טרח להגיב: "חמור מאוד ומצער"

התיעוד המקומם של עבודות התשתית בשכונה החרדית במערב קריית גת במהלך ראש השנה ממשיך לעורר סערה | במשרד הבינוי והשיכון מגיבים ומבהירים כי העבודות בשבתות ובחגים אינן מאושרות והנושא נבדק מול החברה | בקרב חברי הכנסת החרדים - שתיקה מוחלטת, למעט ח"כ אחד שהגיב וגינה (חרדים, בארץ)

3תגובות
העבודות בראש השנה בשכונה החרדית
העבודות בראש השנה בשכונה החרדית (צילום: באדיבות יואלי ברים חדשות 13)

התיעוד המקומם של כלי העבודה הכבדים שתועדו פועלים בעיצומו של היום השני של ראש השנה במתחם השכונה החרדית במערב קרית גת, מעורר סערה ציבורית גדולה.

בעקבות הפרסום ב'כיכר השבת', פנה משרד הבינוי והשיכון לחברת ערים, האחראית על עבודות הפיתוח במתחם ועל ההתקשרויות עם הקבלנים, כדי לבדוק כיצד קרה שנעשו עבודות בחג.

במשרד הבינוי והשיכון הבהירו בתגובה ל"כיכר השבת" כי המשרד אינו מאשר ביצוע עבודות בשבתות ובחגים, וכי הנחיות ברורות בנושא נקבעו במסגרת המכרז והועברו לחברת ערים.

עוד נמסר כי בעקבות התיעוד שהתקבל, המשרד פנה לחברת ערים בדרישה לבחון את האירוע ולנקוט את הצעדים הנדרשים בהתאם לממצאי הבדיקה. במשרד הוסיפו כי יוודאו שהאירוע יטופל וכי ההנחיות שנקבעו ייאכפו במלואן.

אלא שלצד תגובת משרד השיכון והפעילות למנוע הישנות של הדברים, בולטת במיוחד השתיקה של חברי הכנסת ה, שנמצאים בעיצומם של ימי הבחירות אך בוחרים שלא לפעול בנושא ולא להגיב.

תקדים כזה, שבו עבודות להקמת שכונה חרדית מתבצעות בעיצומו של ראש השנה, אמור היה לעורר תגובות נזעמות מצד הנציגות החרדית הפוליטית בכנסת, לצד דרישה לבדיקה, ללקיחת לאחריות, או לכל הפחות מחאה על עצם קיומן של העבודות.

אלא שעד כה, לא התקבלה שום תגובה בנושא מצד חברי הכנסת החרדים, למעט אחד. למען הסר ספק, פנינו לחברי הכנסת החרדים לקבלת תגובה לתיעוד - אך הללו בחרו לשתוק, בנתיים.

ח"כ מיכאל מלכיאלי מש"ס, דווקא הגיב ובתגובה שמסר ל'כיכר השבת' נאמר כי "חמור מאד ומצער לשמוע על ביצוען של עבודות בעיצומו של ראש השנה".

מלכיאלי הוסיף וקרא "לכל הגורמים הקשורים לנושא זה לפעול באופן מיידי ובנחישות על מנת שלא ישנה שוב חילול החג".

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3 תגובות

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3
מלכיאלי.תספר לנו איך הצבעת(או נמנעת שזו אותה תוצאה) בעד חילולי שבת במתחם התחנה בירושלים!
הצחקתם אותי
2
לא מבין מה הבעיה??!! זה גוי שעובד קבלנות !!
צביקי
1
החכי"ם צריכים לתת תגובה לכל דבר?! משרד השיכון נתן תגובה שזה בטיפול מול הגורמים הרלונטים, מה צריך יותר מזה? כל דבר לעשות דרמה??? לא מדובר בראש הממשלה שמחלל את השבת, או תחבורה ציבורית שמתחילה לעבוד בשבת.
חיים

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