אלדד יצחק דיין ( צילום: דוברות המשטרה )

החקירה המורכבת המתנהלת ביחידה המרכזית (ימ"ר) של מחוז שרון בפרשת מותו הטרגי של אלדר יצחק דיין ז"ל ממשיכה להסתעף לכיוונים חדשים. לצד החשד הקיים לרצח, מתחזק בימים האחרונים כיוון חקירה משמעותי נוסף: חשד להפקרה קשה של דיין בעודו פצוע.

על פי הפרטים שנחשפו הערב (ראשון) במהדורה המרכזית של רשת i24NEWS, על ידי כתבת הפלילים לי עייש, החוקרים בוחנים האם שני חבריו החשודים הבינו את מצבו הרפואי הקשה של דיין אך בחרו ביודעין להותיר אותו מאחור ולא להושיט לו עזרה מצילת חיים. התפנית המסתמנת בחקירה נרשמה לאחר ששני החשודים, ששמרו עד כה בצורה הדוקה על זכות השתיקה, החלו לשבור את השתיקה ולמסור גרסאות מפורטות לצוות החקירה. במסגרת עדויותיהם החדשות, החלו השניים לספק הסברים שונים המתיישבים עם חלק מהראיות שנסרקו ונאספו בשטח. כעת, צוות החקירה המיוחד מתמקד בבדיקה מדוקדקת לא רק של הגורמים הישירים שהובילו למותו של דיין, אלא גם בשרשרת ההתנהגות של שני החברים ברגע שגילו כי הוא נפצע במהלך האירוע.

( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

ממצאי החקירה מלמדים כי באותן שעות דרמטיות אלדר דיין ז"ל כבר היה פצוע. לאחר הקטטה האלימה שהתרחשה באזור הוד השרון ופארק הירקון, ובזמן ששלושת המעורבים היו במנוסה, שני החברים הבינו היטב מה מצבו הפיזי ובכל זאת לא פנו לקבלת סיוע רפואי ולא סייעו לו בעצמם. במסגרת הבדיקה המשפטית שנבחנת בימים אלו, מנסים החוקרים להכריע האם השניים ידעו בוודאות מה מצבו והחליטו להפקיר אותו לבדו בשטח הפתוח כדי למלט את עצמם, או שמא איבדו אותו במהלך המנוסה.

ככל שיתבסס החשד להפקרה, הגיבוש המשפטי עשוי להישען, בין היתר, על הוראות החוק של "לא תעמוד על דם רעך". החוקרים בוחנים האם קיימת אחריות פלילית ישירה לשני החשודים בכך שלא פעלו להצלת חייו של דיין כאשר היה ברור להם שהוא זקוק לעזרה רפואית דחופה.

כפי שדיווחנו בכיכר השבת, בשבוע שעבר משטרת ישראל אישרה באופן רשמי כי הגופה שאותרה בשטח פתוח סמוך לכביש 40 היא של אלדר דיין ז"ל, והחשודים הובאו לבית המשפט בפתח תקווה שהאריך את מעצרם.

זירת מציאת הגופה ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

במקביל לגביית הגרסאות החדשות מהחשודים, בידי חוקרי ימ"ר שרון נמצאים ממצאים פורנזיים נוספים שאותרו בזירה שבה נמצאה בסופו של דבר גופתו של דיין, והם נשלחו לבדיקות מעבדה מקיפות. בכיר המעורה בפרטי החקירה ציין הערב כי הקצוות מתחילים להתחבר, ומעריך כי כבר בימים הקרובים יצליחו כוחות הביטחון לשרטט בצורה מדויקת ומלאה את תמונת האירועים הקשה שהובילה למותו של אלדר דיין ז"ל.

פרשת היעלמותו של דיין החלה ב-18 ביולי 2026, כאשר יצא לבילוי במרכז הארץ יחד עם שני חבריו. במהלך הבילוי התפתחה קטטה אלימה באזור הוד השרון ופארק הירקון בין השלושה לבין חבורה של חמישה צעירים אחרים. על פי חקירת המשטרה, במהלך הקטטה ניסה אחד החברים לדרוס את הצעירים ברכבו של דיין, והשמשה הקדמית של המכונית ניזוקה. כפי שפרסמנו, בהמשך נמלטו השלושה לתחנת דלק באזור פתח תקווה, נטשו את הרכב, פירקו ממנו את לוחיות הזיהוי והסתתרו.

בשלב זה התפצלו דרכיהם: שני החברים חזרו בתחבורה ציבורית לדימונה, ואילו עקבותיו של אלדר דיין אבדו כליל לאחר ששלח לבת זוגו את ההודעה "יש בלגן". שני החברים נעצרו בדימונה ומעצרם הוארך בחשד לשיבוש חקירה, איומים, קשירת קשר לביצוע פשע וסכנת חיי אדם. כעת, עם התפתחות החקירה והחשד החדש להפקרה, עשויה התמונה המשפטית להשתנות באופן משמעותי.