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גפני: "לא אומר שנלך עם נתניהו" | בנט: "אסור להתבלבל - גפני, ביבי ודרעי - חד הם"

יו"ר דגל התורה הבהיר בקעמפ ישיבת אור ישראל כי הסיעה לא מכריזה על תמיכה ברה"מ בנימין נתניהו: "בקדנציות קודמות הייתי אומר כן, היום לא" | גפני דחה בזלזול את הצהרות האופוזיציה של איישבו עם החרדים • בנט הגיב: "גפני, ביבי ודרעי - חד הם" (חרדים)

31תגובות
גפני לא מתחייב לנתניהו | צפו
גפני לא מתחייב לנתניהו | צפו| צילום: צילום: יעקב הרשקוביץ, ישראל היום

יו"ר סיעת דגל התורה, ח"כ , הבהיר אמש (ראשון) במהלך פאנל שנערך במסגרת קעמפ של ישיבת 'אור ישראל' כי סיעתו אינה מכריזה על תמיכה בראש הממשלה בנימין נתניהו.

"בקדנציות קודמות היית שואל אותי תלכו עם נתניהו הייתי אומר כן, היום אני לא אומר את זה", הבהיר גפני בפני תלמידי הישיבה.

בפאנל השתתפו אנשי התקשורת אבי גרינצייג, חנני ברייטקופף, ישי כהן, ישראל גרובייס ואיצלה כץ.

פרשן 'כיכר השבת', ישי כהן, שכאמור נכח במקום, שאל את גפני האם יש פרטנר בצד השני שאומרים שהדלת סגורה. תשובתו של יו"ר דגל התורה הייתה חדה: "אחרי שלא האמנו לנתניהו, אני מציע גם לא להאמין לאחרים".

דברי גפני משקפים כאמור שינוי בעמדת הסיעה החרדית, שבעבר תמכה בנתניהו באופן עקבי. ההצהרה מגיעה על רקע מתחים פוליטיים מתמשכים ומשברים קואליציוניים שאפיינו את השנים האחרונות.

תוקף: "חד הם"

ראש הממשלה לשעבר ויו"ר מפלגת ביחד, נפתלי בנט, מיהר להגיב להצהרת גפני. "אסור להתבלבל - גפני, ביבי ודרעי - חד הם", כתב בנט בתגובתו.

בנט המשיך והתקיף את הסיעות החרדיות: "מי שבאמת רוצה לגייס חרדים ולעזור ללוחמי צה"ל, יודע שהוא צריך להשאיר את מחוללי ההשתמטות, דרעי וגפני, מחוץ לממשלה".

ראש הממשלה לשעבר הציג את תוכניתו: "בממשלה שלנו מי שלא יתגייס לא יקבל שקל מהמדינה, את הכסף נעביר למשרתים ואנשי המילואים. לא ציוני - לא על חשבוני".

כזכור, בריאיון בלעדי ל'כיכר השבת', בסוף השבוע שעבר, בנט פסל כל שיתוף פעולה עם הסיעות החרדיות ביום שאחרי הבחירות: "הדלת נעולה למי שבעד השתמטות, חד משמעית".
נפתלי בנטמשה גפניבחירות 2026

31 תגובות

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20
גפני ברוך השם התפכחת. ביבי הרי לכאורה צחק עלינו 4 שנים עם חוק הגיוס.
עזרא
מה שמעניין את גפני זה "הכסא", כבוד וכסף.
יוסי
עד היום החרדים היו ברור עם הימין והיום לא
נונו
נכון
נכון
אין פה שום התפכחות. אלה סתם סיסמאות באוויר. עובדה שהוא לא בודק אף חלופה.
מיואש למדי
רק ביבי גדול מנהיגי ישראל מאז דויד המלך
ממש לא אין כמו ביבי וכך יהיה
19
גפני, גם אני היום לא אומר שאצביע ג'...............
נמאסת
אני שס
נונו
18
בנט מקבל 13 מנדטים איך למטומטם כזה ינתן להיות ראש ממשלה כמה הוא שילם לכם כדי שיקבל צומי בכמות גבוהה
יהודי פשוט
היכן הכסף הגדול והחובות שנשאר חייב עם 6-חברי כנסת? קודם שיפרע ויחזיר את חובותיו ולאחר מכן ידבר ויעביר ביקורת.
יוסי

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