יו"ר סיעת דגל התורה, ח"כ משה גפני, הבהיר אמש (ראשון) במהלך פאנל שנערך במסגרת קעמפ של ישיבת 'אור ישראל' כי סיעתו אינה מכריזה על תמיכה בראש הממשלה בנימין נתניהו.

"בקדנציות קודמות היית שואל אותי תלכו עם נתניהו הייתי אומר כן, היום אני לא אומר את זה", הבהיר גפני בפני תלמידי הישיבה.

בפאנל השתתפו אנשי התקשורת אבי גרינצייג, חנני ברייטקופף, ישי כהן, ישראל גרובייס ואיצלה כץ.

פרשן 'כיכר השבת', ישי כהן, שכאמור נכח במקום, שאל את גפני האם יש פרטנר בצד השני שאומרים שהדלת סגורה. תשובתו של יו"ר דגל התורה הייתה חדה: "אחרי שלא האמנו לנתניהו, אני מציע גם לא להאמין לאחרים".

דברי גפני משקפים כאמור שינוי בעמדת הסיעה החרדית, שבעבר תמכה בנתניהו באופן עקבי. ההצהרה מגיעה על רקע מתחים פוליטיים מתמשכים ומשברים קואליציוניים שאפיינו את השנים האחרונות.

ראש הממשלה לשעבר ויו"ר מפלגת ביחד, נפתלי בנט, מיהר להגיב להצהרת גפני. "אסור להתבלבל - גפני, ביבי ודרעי - חד הם", כתב בנט בתגובתו.

בנט המשיך והתקיף את הסיעות החרדיות: "מי שבאמת רוצה לגייס חרדים ולעזור ללוחמי צה"ל, יודע שהוא צריך להשאיר את מחוללי ההשתמטות, דרעי וגפני, מחוץ לממשלה".

ראש הממשלה לשעבר הציג את תוכניתו: "בממשלה שלנו מי שלא יתגייס לא יקבל שקל מהמדינה, את הכסף נעביר למשרתים ואנשי המילואים. לא ציוני - לא על חשבוני".

כזכור, בריאיון בלעדי ל'כיכר השבת', בסוף השבוע שעבר, בנט פסל כל שיתוף פעולה עם הסיעות החרדיות ביום שאחרי הבחירות: "הדלת נעולה למי שבעד השתמטות, חד משמעית".