טל ינון דרדיק ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט החליט היום (שני) לשנות את הצו המנהלי שהוציא נגד טל ינון דרדיק, החשוד במעורבות בפשיעה לאומנית. במקום מעצר בית, דרדיק יורחק מאזור יהודה ושומרון כולו, למעט מהעיר מודיעין עילית.

ההחלטה באה בעקבות פסיקת בית המשפט המחוזי בירושלים אתמול, שקבע כי צו ההגבלה והפיקוח המיוחד שהוצא נגד דרדיק אינו ישים. בית המשפט הורה לאלוף בלוט לקבל החלטה חדשה תוך 48 שעות. השופט קבע בפסיקתו כי נשקפת מסוכנות משמעותית מדרדיק, וכי צו ההגבלה נגדו היה מוצדק, מידתי וסביר. עם זאת, הצו המקורי לא היה ניתן ליישום מאחר שחמותו של דרדיק סירבה כי ישהה במעצר בית בביתה.

שר הביטחון כ"ץ עם האלוף בלוט ( צילום: אלעד מלכה, משרד הביטחון )

בצבא אמרו כי "בעקבות החלטת בית המשפט, החליט מפקד פיקוד המרכז על עדכון תנאי הצו, כך שבמקום צו הגבלה לשטח ספציפי, דרדיק יורחק מאזור יהודה ושומרון, כפי שהסכים במסגרת ההליכים שהתנהלו עד כה, למעט מהעיר מודיעין עילית".

במודיעין עילית יידרש דרדיק להתייצב בתחנת המשטרה בעיר פעמיים ביום. מועד פקיעת תוקף הצו נותר בעינו, כפי שנקבע במקור.

בצה"ל הבהירו כי "כפי שהובהר לאורך כל הדרך, נמסר לדרדיק כי אם יסכים לענוד אמצעי פיקוח אלקטרוני, הבקשה תישקל בחיוב לצורך הקלה בתנאים שנקבעו".

העימות בין כ"ץ לבלוט

פרשת דרדיק עמדה בלב העימות המתוקשר בין שר הביטחון ישראל כ"ץ לבין האלוף בלוט. כ"ץ היה מהתומכים בביטול צו ההגבלה על דרדיק, בעוד שבלוט תמך בהשארת הצו.

העימות הגיע לשיאו כאשר כ"ץ הודיע בשידור חי על מינויו של האלוף דדו בר כליפא כמחליפו של בלוט בפיקוד המרכז. ההכרזה עוררה סערה, והשר נאלץ לבצע תיקון מסלול בפגישה עם ראשי הרשויות ביהודה ושומרון, שבה הבהיר כי "האלוף בלוט מבצע את תפקידו היטב".

החשדות נגד דרדיק

דרדיק חשוד במעורבות בתקיפת פלסטינים במרץ השנה. מאחר שלא גובשו נגדו ראיות פליליות מספיקות להעמדה לדין, אלוף בלוט הוציא נגדו בהמלצת שב"כ צו פיקוח והגבלה מנהלי.

הצו המקורי קבע כי על דרדיק לשהות במעצר בית מלא למשך שישה חודשים בבית חמותו, אולם היא סירבה לכך. מאחר שדרדיק לא התייצב במקום שנקבע לו בצו המנהלי, מערכת הביטחון ראתה בכך הפרה של הצו. הוא נכלא במגרש הרוסים בירושלים, ובמקביל הוגש נגדו כתב אישום בגין סירובו לציית לצו המנהלי.