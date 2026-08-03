גם בימי בין הזמנים, קול התורה אינו פוסק לרגע: כ-500 בחורי ישיבות מכל רחבי העיר נהרו לערב מיוחד במינו של לימוד בעיון, פלפול עמוק ואתגר מחשבתי תורני, כחלק ממיזם "שטייגען ליל שישי" ביוזמת ארגון "שבתי" שעל-ידי התאחדות קהילות הספרדים בבני ברק ובעידודו של רה"ע הרב חנוך זייברט.

המיזם הסוחף, שהפך כבר למסורת בכל 'בין הזמנים', פועל במסגרת הפעילות הענפה של ארגון "שבתי", בסיועם ובהובלתם של סגני ראש העיר הרב שלומי אלחרר והרב אליהו שושן אשר רואים לנגד עיניהם את חשיבות הסיוע והעמידה לימין בני הישיבות דווקא בימי דפגרא, עת קווי השם מחליפים כוח ומתרעננים לקראת 'זמן אלול' הבעל"ט.

הערב הגדול לבני הישיבות נפתח בהתכנסות חווייתית, כאשר מאות הבחורים נהנו תחילה ממתחם מרווח של שולחנות משחק. המתחם העשיר והמגוון שהוקם במיוחד עבורם, הינו כחלק מהמענה ההיקפי והמרענן של "שבתי" בימי בין הזמנים, המוקדש לצורבים דרבנן הצעירים, הממיתים עצמם באוהלה של תורה בכל ימות השנה.

מיד לאחר מכן עברו מאות בני התורה להיכל בית המדרש הגדול - שם החל מעמד לימוד ישיבתי ייחודי ומרומם באווירה מחשמלת של עמל התורה.

במרכזו של המעמד הוצגו סוגיות הלכתיות אקטואליות ומרתקות על ידי הדיין הגאון רבי יהונתן שושן, מחבר סדרת הספרים התורנית "חושן למעשה". הרב שושן ריתק את מאות הבחורים במשך שעות ארוכות בסברות ישרות, בפלפול עמוק ובבירור מקיף של מקורות ההלכה סביב שאלות המעוגנות במציאות בת ימינו.

הלימוד הקבוצתי הסוחף לווה במשא ומתן תורני סוער ובשיתוף פעיל ונלהב של קהל הבחורים, שגילו בקיאות מרשימה והשתתפו בדיון ההלכתי בערנות רבה.

במהלך המעמד המרומם והמאתגר, הופנו אל הקהל שאלות עומק הלכתיות, כאשר הבחורים שהפליאו להשיב נכונה זכו בפרסים יקרי ערך, ובהם תלושים לרכישת מגבעות, חליפות יוקרתיות, כרטיסי ספרים ופרסים נוספים לקראת חזרתם לחבוש את ספסלי בית המדרש.

עם תום החלק הלימודי והמאתגר, הסבו מאות הבחורים סביב שולחנות ערוכים בטוב טעם לסעודת 'ליל שישי' עשירה ומכובדת כיד המלך. הסעודה נמשכה אל תוך הלילה באווירה מרוממת ומלכדת של עמלה של תורה, אחדות ואחוות בני הישיבות, כחלק משורת מגוון אירועי ופעילויות הקיץ המושקעות שמקיים ארגון "שבתי" למען רווחתם של בני הישיבות בעיר.

סגן ראש העיר הרב שלומי אלחרר אמר: "בני הישיבות הם חוד החנית של עם ישראל כולו, ושל העיר בני ברק בפרט. זו היא זכות עצומה עבורנו ליזום מענה תורני וחווייתי שמאפשר לבחורים לשלב החלפת כוח יחד עם 'שטייגען' אמיתי ושמחת התורה, דווקא בימי בין הזמנים". עוד הודה בדבריו הרב אלחרר לראש העיר הרב חנוך זייברט על עמידתו לימין יוזמת "שבתי".

סגן ראש העיר הרב אליהו שושן ציין, כי "ההיענות האדירה של מאות הבחורים מוכיחה עד כמה הציבור צמא לפעילויות האיכותיות של ארגון 'שבתי'. נמשיך להשקיע ולהעמיד את כל המשאבים למען בני התורה, שמהווים מקור גאווה וברכה לעיר כולה".