האסון במערת קשת ( צילום: מד"א )

כוחות ההצלה קבעו הערב (ראשון) את מותו של נער צעיר כבן 16 שנפל מגובה רב של כארבעים מטרים במהלך פעילות סנפלינג.

( צילום: דוברות איחוד הצלה )

ממד"א נמסר: "בהמשך לנער שנפל מגובה רב ככל הנראה במהלך סנפלינג בסמוך למערת קשת, הפרמדיקים מצוות טיפול הנמרץ של מד"א המתנדבים גם ביחידת החילוץ ירדו למקום באמצעות סנפלינג ולאחר ניסיונות החייאה נאלצו לקבוע את מותו של נער בן 16 עם חבלה רב מערכתית."

יהי זכרו ברוך.