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בין הזמנים השחור

אסון נורא: נער כבן 16 נפל במהלך פעילות סנפלינג מגובה 40 מטרים - מותו נקבע במקום

אסון רודף אסון: כוחות ההצלה נאלצו לקבוע את מותו של נער כבן 16, בחור ישיבה בן הציונות הדתית, שעסק בפעילות סנפלינג במערת קשת שבאזור אדמית, לאחר שנפל מגובה 40 מטרים | יחידת 669 הוקפצה למרחב לאחר שהתברר כי מדובר בחילוץ מורכב, אולם למרבה הצער נקבע מותו של הנער הצעיר (ברוך דיין האמת) 

25תגובות
האסון במערת קשת (צילום: מד"א)

כוחות ההצלה קבעו הערב (ראשון) את מותו של נער צעיר כבן 16 שנפל מגובה רב של כארבעים מטרים במהלך פעילות סנפלינג.

ל'כיכר השבת' נודע כי מדובר בנער תלמיד ישיבה תושב הצפון, בחור צעיר מהציונות הדתית שיצא לפעילות האתגרית לרגל בין הזמנים ונספה באסון נורא.

בשלב זה עדיין לא ברור כיצד התרחשה התקלה ואם הנער אכן נפל בזמן שהיה רתום במהלך טיפוס, או ששהה בסמוך.

כפי שדיווחנו מוקדם יותר, כוחות ההצלה נאלצו להזעיק את יחידת 669 לצורך החילוץ לאור התנאים הטופוגרפים המורכבים. למרבה הצער, מותו של הנער נקבע במקום.

מאיחוד הצלה - מחוז צפון, נמסר: "צוותי הרפואה של איחוד הצלה הוזעקו למערת קשת בעקבות דווח על נער שנפל מגובה.

יוסי ואורית אוזן בעל ואישה חובשים מתנדבים באיחוד הצלה והחובש ליאור חסן שהגיעו ראשונים סיפרו: "נמסר לנו כי הוא נפל מגובה במהלך סנפלינג, לצערנו נקבע מותו בשטח אופי הפציעות הקשות מהם סבל. צוותי יחידת חוסן של איחוד הצלה מעניקים טיפול נפשי בזירה עקב אופי האירוע".

(צילום: דוברות איחוד הצלה)

ממד"א נמסר: "בהמשך לנער שנפל מגובה רב ככל הנראה במהלך סנפלינג בסמוך למערת קשת, הפרמדיקים מצוות טיפול הנמרץ של מד"א המתנדבים גם ביחידת החילוץ ירדו למקום באמצעות סנפלינג ולאחר ניסיונות החייאה נאלצו לקבוע את מותו של נער בן 16 עם חבלה רב מערכתית."

יהי זכרו ברוך.

יחידת 669סנפלינגבין הזמניםמערת קשת

25 תגובות

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19
עד מתי??????????????
עי
18
האם הפעם נשאל מה ה' רוצה מאיתנו? אולי גם אנחנו החרדים טעינו?
תשובה
17
אבא די בבקשה!!! לא יכולים כבר לשמוע 😭
כואבבבבב

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