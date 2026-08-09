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פינה של מרגוע

עם דשא וספסלי מנוחה | כך פתחו בצאנז חיפה את זמן אלול

כנהוג בחסידות צאנז, בהיכל הישיבה בחיפה כבר פתחו את זמן אלול באמצע חודש מנחם אב • לקראת הזמן החדש נערכו בישיבה שיפוצים נרחבים ובהם החלפת תשתיות והקמת חצר מטופחת עם דשא וספסלים לרווחת התלמידים • (עולם הישיבות)

3תגובות
פתיחת הזמן בישיבת צאנז בחיפה (צילום: שמואל שנקר)
פתיחת הזמן בישיבת צאנז בחיפה (צילום: שמואל שנקר)
פתיחת הזמן בישיבת צאנז בחיפה (צילום: שמואל שנקר)
פתיחת הזמן בישיבת צאנז בחיפה (צילום: שמואל שנקר)
פתיחת הזמן בישיבת צאנז בחיפה (צילום: שמואל שנקר)
פתיחת הזמן בישיבת צאנז בחיפה (צילום: שמואל שנקר)
פתיחת הזמן בישיבת צאנז בחיפה (צילום: שמואל שנקר)
פתיחת הזמן בישיבת צאנז בחיפה (צילום: שמואל שנקר)
פתיחת הזמן בישיבת צאנז בחיפה (צילום: שמואל שנקר)
פתיחת הזמן בישיבת צאנז בחיפה (צילום: שמואל שנקר)
פתיחת הזמן בישיבת צאנז בחיפה (צילום: שמואל שנקר)
פתיחת הזמן בישיבת צאנז בחיפה (צילום: שמואל שנקר)
פתיחת הזמן בישיבת צאנז בחיפה (צילום: שמואל שנקר)
פתיחת הזמן בישיבת צאנז בחיפה (צילום: שמואל שנקר)
פתיחת הזמן בישיבת צאנז בחיפה (צילום: שמואל שנקר)
פתיחת הזמן בישיבת צאנז בחיפה (צילום: שמואל שנקר)
פתיחת הזמן בישיבת צאנז בחיפה (צילום: שמואל שנקר)
פתיחת הזמן בישיבת צאנז בחיפה (צילום: שמואל שנקר)
פתיחת הזמן בישיבת צאנז בחיפה (צילום: שמואל שנקר)
פתיחת הזמן בישיבת צאנז בחיפה (צילום: שמואל שנקר)
פתיחת הזמן בישיבת צאנז בחיפה (צילום: שמואל שנקר)
פתיחת הזמן בישיבת צאנז בחיפה (צילום: שמואל שנקר)
פתיחת הזמן בישיבת צאנז בחיפה (צילום: שמואל שנקר)
פתיחת הזמן בישיבת צאנז בחיפה (צילום: שמואל שנקר)
פתיחת הזמן בישיבת צאנז בחיפה (צילום: שמואל שנקר)

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זמן אלולחודש אלולפתיחת הזמןישיבת צאנז חיפה

3 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
מקנא בכם!!!! אשרכם שיזרתם ללמוד . מחזיקים את העולם!!!!
ליטאי
1
כל הכבוד להם שלומדים תורה והכי חשוב בשמחה וגם נראה מקום מטופח יפה
אבי
חתול
אני חתול

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