פינה של מרגוע עם דשא וספסלי מנוחה | כך פתחו בצאנז חיפה את זמן אלול כנהוג בחסידות צאנז, בהיכל הישיבה בחיפה כבר פתחו את זמן אלול באמצע חודש מנחם אב • לקראת הזמן החדש נערכו בישיבה שיפוצים נרחבים ובהם החלפת תשתיות והקמת חצר מטופחת עם דשא וספסלים לרווחת התלמידים • (עולם הישיבות)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | כ"ו באב | 09.08.26