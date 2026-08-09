תעלומה: איש התקשורת שנחת בישראל נעלם לחלוטין כבר חמישה ימים

תעלומה הולכת ומסתבכת במערכת הביטחון והמודיעין סביב נסיבות היעלמותו של החוקר, העיתונאי והפובליציסט ארטיום קירפיצ'נוק, אשר הגיע בטיסה לישראל ביום שלישי האחרון ומאז פשוט התאדה. כך דווח הערב (ראשון) בחדשות 13.

לפי הדיווח, של סולימאן מסוודה, קירפיצ'נוק, דמות מוכרת בקרב חוקרי המזרח התיכון בישראל ואיש תקשורת שאינו זר לזירה המקומית, הוזמן להגיע לארץ במיוחד כדי להשתתף בכנס מקצועי ובסדרת אירועים שנקבעו מראש, אולם מסיבה שאינה ברורה, מרגע שדרך על אדמת ישראל – אבד עמו כל קשר.

לפי הדיווח, קירפיצ'נוק מחזיק באזרחות כפולה, רוסית וישראלית, ונחשב לאחת הדמויות הבולטות בפרשנות היחסים המורכבים בין רוסיה, אוקראינה והמזרח התיכון. לאורך השנים הוא נהג להתראיין בתדירות גבוהה בכלי התקשורת הישראליים והבינלאומיים, והיה מוכר היטב בקהילת המחקר והאקדמיה המקומית.

על פי הדיווח, לאחר שנחת בנמל התעופה בן גוריון בשבוע שעבר, נפסקה התקשורת עמו באחת. בני משפחתו, מכריו ועמיתיו למחקר החלו להעלות פוסטים מודאגים ברשתות החברתיות, תוך שהוא אינו משיב לטלפונים, להודעות או לנסיונות ליצור עמו קשר בדרכים השונות.

החשש הגובר לשלומו של החוקר הנודע נובע בין היתר מהעובדה כי היעלמותו מתרחשת על רקע המתיחות הבינלאומית הגבוהה ורגישות מעמדו כחוקר ופרשן פוליטי-מדיני בעל אזרחות כפולה. בעוד קרוביו מנסים להפוך כל אבן ולבדוק האם מדובר באירוע רפואי, עיכוב ביטחוני או תרחיש חמור בהרבה, גורמים המעורים בפרטים מציינים, לפי הדיווח, כי קיימים פרטים נוספים בפרשה שנבדקים כעת ולא ניתן להרחיב לגביהם בשלב זה - מה שמגביר עוד יותר את נפולת הערפל והמסתורין סביב הפרשה.

היעלמותו של קירפיצ'נוק מעוררת דאגה רבה לא רק בקרב בני משפחתו, אלא גם בקרב קהילת החוקרים ואנשי התקשורת בישראל, שממתינים בדריכות להתפתחות בחקירה או לסימן חיים ראשון מהחוקר הרוסי-ישראלי. עד כה כאמור לא התקבל שום הסבר רשמי או קצה חוט שיציג אור על מקום הימצאו.