שבוע עמוס במיוחד במערכת הפוליטית החרדית מתכנס לאולפן 'ליל שישי' בהגשת ישי כהן, כאשר חברי הפאנל התכנסו לסיכום מקיף של האירועים שהסעירו את הרחוב החרדי והמערכת הפוליטית. חנני ברייטקופף מעורכי 'כיכר השבת', אבי וידרמן ראש מכון הסקרים 'סופר דאטא', עו"ד אברהם יוסטמן חבר ועדת הבחירות המרכזית, ואבי גרינצייג ניתחו את המתרחש מאחורי הקלעים.

בפתח הדיון עמדה סערת חוק יסוד לימוד תורה, שהפכה לזירת קרב פוליטית ותקשורתית. לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו נתן הבטחות חדשות, בקואליציה שוב דורשים שינויים בנוסח החוק - מה שהעלה את זעמם של ראשי הסיעות החרדיות אריה דרעי ומשה גפני, שטוענים כי נתניהו לא עומד בהתחייבות האחרונה שלו לגדולי ישראל.

סערה תקשורתית: "זכויות על חשבון אנשי מילואים"

במקביל פרצה סערה תקשורתית לאחר שהיועצים המשפטיים טענו כי מדובר בחוק שיקנה לציבור החרדי זכויות רבות ותקציביות גם על חשבון אנשי מילואים. בסיעות החרדיות מכחישים בתוקף את הטענות הללו ומבהירים כי החוק נועד להסדיר את מעמד לומדי התורה ולא ליצור אפליה.

חברי הפאנל דנו בהרחבה בשאלה המרכזית: מדוע החרדים עדיין מאמינים להבטחות נתניהו? הדיון התמקד בהיסטוריה של ההתחייבויות הקודמות ובסיכויים שהחוקים אכן יעברו במליאת הכנסת, תוך בחינת המחיר הפוליטי שהסיעות החרדיות עלולות לשלם.

האיום הדרמטי: "נפרק את גוש הימין"

בהמשך דנו חברי הפאנל באיום הדרמטי של ש"ס לפרק את גוש הימין - צעד שלא נעשה עד היממה האחרונה. האיום הגיע על רקע תחושת האכזבה העמוקה מהתנהלות ראש הממשלה והממשלה כלפי הסיעות החרדיות, ומהפרת ההבטחות החוזרות ונשנות.

חברי הפאנל ניתחו את המשמעויות הפוליטיות של איום כזה, את הסיכויים שהוא אכן יצא לפועל, ואת ההשלכות האפשריות על יציבות הקואליציה ועל המערכת הפוליטית בכללותה. השאלה המרכזית שעלתה: האם מדובר באיום אמיתי או בתמרון פוליטי שנועד ללחוץ על ראש הממשלה.

הטענה החמורה: קמפיין לדיכוי ההצבעה החרדית

בתוך כך, פחות מארבעה חודשים לבחירות, בסיעות החרדיות טוענים כי החל קמפיין פנים מגזרי מכוון לדיכוי ההצבעה בבחירות, במטרה להחליש את גוש הימין בכלל ואת כוחן של הסיעות החרדיות בפרט. הטענה היא שמדובר במהלך מתוכנן שמטרתו לפגוע באחוזי ההצבעה במגזר החרדי.

חברי הפאנל בחנו את הראיות לטענות אלו, דנו בדפוסי ההתנהלות התקשורתית והפוליטית כלפי המגזר החרדי, וניסו להבין האם אכן מדובר בקמפיין מתואם או בתחושה סוביקטיבית. הדיון התמקד גם בשאלה כיצד הסיעות החרדיות מתכננות להתמודד עם האתגר הזה לקראת הבחירות.