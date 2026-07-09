לקראת סיום הזמן ביבניאל | תלמידי הישיבה חגגו את סיום הש"ס

המקובל הגה"צ רבי יעקב עדס, שהגיע אתמול (שני) לביקור תנחומים בעיר נתניה אצל בני משפחתו של המקובל רבי עמוס גואטה זצ"ל, נכנס לאחר מכן לביקור חיזוק בהיכל ישיבת צאנז המעטירה, השוכן בתקופה זו במבנה זמני עקב שיפוצים בהיכל הקבוע | הבחורים הופתעו מהופעתו של המקובל שנשא בפניהם דברי חיזוק והדרכה לקראת ימי הקיץ | צפו בתיעוד (עולם הישיבות)
בעיצומו של המשבר החברתי החריף בתולדות המדינה, נחשפת לראשונה ההתכתבות הדרמטית ששינתה את פני עולם התורה מקצה לקצה. כשהעם משוסע וקולות הגיוס גוברים, המסמך שנשלף מהארכיון מטיל אור חדש על שרשרת הדילים הפוליטיים עם החרדים (מגזין, חרדים)
במעמד אדיר של כבוד התורה למאות בחורי חמד של חסידות ביאלה שנבחנו על מסכתות שלמות, גולל האדמו"ר אנקדוטה מפעימה על אביו זצ"ל שסירב "לבזבז" מקום בראש • הגרש"א שטרן הפתיע: "לא הספקתי לסיים את השאלה" • סיקור ותיעוד הוד (חסידים - עולם הישיבות)
במהלך שבת חופשית, כשהישיבה הייתה ריקה מתלמידים, תועד חשוד גונב אייפד, שני מחשבי אפל, אלפי שקלים במזומן ומסמכים אישיים • המתלוננים טוענים כי ביקשו מהמשטרה להגיע לקחת טביעות אצבע – אך לדבריהם איש לא הגיע • התיעוד נחשף לראשונה ב”כיכר השבת” (עולם הישיבות)
בהיכל ישיבת טשכנוב המעטירה נערכה מעמד חלוקת פרסים לעשרות הבחורים שנבחנו בפני גדולי הדיינים על כל מסכת פסחים • במרכז המעמד הופיע הרה"צ רבי דוד אלתר, בנו של האדמו"ר מגור, לצד גלריה מכובדת של אדמו"רים ורבנים רמי מעלה • הצלם א.פ.ק. מבוגרי הישיבה מגיש גלריה מרהיבה (עולם הישיבות)
במעמד נרגש ונעלה בישיבת 'חזון עובדיה' חגגו אמש את סיום מסכת סוכה • את המעמד פיאר בהופעתו הכבודה, נשיא הישיבה הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, אשר בדבריו פתח במונולוג נוקב מול גזירות הגיוס: "בני הישיבות נרדפים בעוון לימוד תורה" • בהמשך שיחתו העלה הראשל"צ זכרונות מרגשים משנות דור: "אמי הרבנית ע"ה תרמה את כל חסכונותיה להקמת המקום" | תיעוד וסיקור (עולם הישיבות)
בעצרת מרכזית של קרן עולם התורה, נשא ראש הישיבה הגר"א סלים דברים נלהבים על מעלת עמל התורה. בדבריו הדגיש כי דווקא ברגעים של ניסיונות קשים, לימוד התורה הוא זה שמעניק לאדם את כוח החיים והיכולת להתמודד ולהתגבר | המסר המרגש (חרדים)
בביקור מיוחד שערך ראש הישיבה הגאון רבי יהושע אייכנשטיין בישיבת קיבוץ 'חיי דעת' שבנשיאותו, עקב מעברה למשכנה החדש, הוא דיבר על גזירת הגיוס והמצב שבני הישיבות נמצאים בו | הרב אייכנשטיין סיפק הבטחה דרמטית לבחורים: "כל מי שיקבל על עצמו עול תורה באמת - אני מבטיח שלא יעצרו אותו" (חרדים)
ביקור מרומם ומלא הוד ערך ראש הישיבה הגאון רבי אביעזר פילץ בהיכל ישיבת 'אוהל תורה' | בשיחה נוקבת שנשא בפני הבחורים התייחס למצב השורר בארה"ק והתבטא: "הרודפים רואים את העשירות הרוחנית שלנו – ומתוך קנאה רוצים לשרוף את הבית" | סיקור ותיעוד (עולם הישיבות)
במשך שלושה ימים ושבת קודש השתתפו מאות רבני ורכזי האיחוד בוועידה השנתית, בראשות גדולי ישראל נשיאי הארגון | במרכז: משא מיוחד של ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, פאנלים מקצועיים, מושבי תוכן והתייעצויות עם גדולי התורה | סיקור ותיעוד (חרדים)
קרן עולם התורה פועלת לייצר מתווה חדש שישמור על התמיכה בישיבות גם בצל המשבר סביב סעיף 46 | הקרן מבהירה כי מוסדות שיבחרו שלא לכלול תלמידים ברשימות המדווחות לרשויות - לא יאבדו את תמיכת הקרן ויתוקצבו כרגיל | כל הפרטים (חרדים)
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