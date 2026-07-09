כיכר השבת
צפו בגלריה

לקראת סיום הזמן ביבניאל | תלמידי הישיבה חגגו את סיום הש"ס

לקראת סיום זמן הקיץ התכנסו כלל תלמידי ישיבת 'אור מוהר"ש' ביבניאל למסיבת סיום הש"ס שלמדו בצוותא חדא | במהלך הסיום זכו לשמוע דברות קודש מנשיא הישיבה, הגאון רבי יצחק לאזער | צפו בגלריה (עולם הישיבות) 

סיום ש"ס בישיבת אור מוהרא"ש ביבניאל (צילום: ארי גרינבלאט)
סיום ש"ס בישיבת אור מוהרא"ש ביבניאל (צילום: ארי גרינבלאט)
סיום ש"ס בישיבת אור מוהרא"ש ביבניאל (צילום: ארי גרינבלאט)
סיום ש"ס בישיבת אור מוהרא"ש ביבניאל (צילום: ארי גרינבלאט)
סיום ש"ס בישיבת אור מוהרא"ש ביבניאל (צילום: ארי גרינבלאט)
סיום ש"ס בישיבת אור מוהרא"ש ביבניאל (צילום: ארי גרינבלאט)
סיום ש"ס בישיבת אור מוהרא"ש ביבניאל (צילום: ארי גרינבלאט)
סיום ש"ס בישיבת אור מוהרא"ש ביבניאל (צילום: ארי גרינבלאט)
סיום ש"ס בישיבת אור מוהרא"ש ביבניאל (צילום: ארי גרינבלאט)
סיום ש"ס בישיבת אור מוהרא"ש ביבניאל (צילום: ארי גרינבלאט)
סיום ש"ס בישיבת אור מוהרא"ש ביבניאל (צילום: ארי גרינבלאט)
סיום ש"ס בישיבת אור מוהרא"ש ביבניאל (צילום: ארי גרינבלאט)
סיום ש"ס בישיבת אור מוהרא"ש ביבניאל (צילום: ארי גרינבלאט)
סיום ש"ס בישיבת אור מוהרא"ש ביבניאל (צילום: ארי גרינבלאט)
סיום ש"ס בישיבת אור מוהרא"ש ביבניאל (צילום: ארי גרינבלאט)
סיום ש"ס בישיבת אור מוהרא"ש ביבניאל (צילום: ארי גרינבלאט)
סיום ש"ס בישיבת אור מוהרא"ש ביבניאל (צילום: ארי גרינבלאט)
סיום ש"ס בישיבת אור מוהרא"ש ביבניאל (צילום: ארי גרינבלאט)
סיום ש"ס בישיבת אור מוהרא"ש ביבניאל (צילום: ארי גרינבלאט)
סיום ש"ס בישיבת אור מוהרא"ש ביבניאל (צילום: ארי גרינבלאט)
סיום ש"ס בישיבת אור מוהרא"ש ביבניאל (צילום: ארי גרינבלאט)
סיום ש"ס בישיבת אור מוהרא"ש ביבניאל (צילום: ארי גרינבלאט)
סיום ש"ס בישיבת אור מוהרא"ש ביבניאל (צילום: ארי גרינבלאט)
סיום ש"ס בישיבת אור מוהרא"ש ביבניאל (צילום: ארי גרינבלאט)
סיום ש"ס בישיבת אור מוהרא"ש ביבניאל (צילום: ארי גרינבלאט)
סיום ש"ס בישיבת אור מוהרא"ש ביבניאל (צילום: ארי גרינבלאט)
סיום ש"ס בישיבת אור מוהרא"ש ביבניאל (צילום: ארי גרינבלאט)
סיום ש"ס בישיבת אור מוהרא"ש ביבניאל (צילום: ארי גרינבלאט)
סיום ש"ס בישיבת אור מוהרא"ש ביבניאל (צילום: ארי גרינבלאט)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סיום הש"סיבניאלהרב יצחק לעזער

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בעולם הישיבות

צפו בגלריה

|

מספסל השידוכים

||
7

באהלה של תורה

|

המסמך ששינה את ההיסטוריה

||
9

סיפור מדהים

|

גל הפריצות נמשך

||
26

צפו בגלריה

||
1

היסוד של העם היהודי

||
3

עצרת חיזוק מרכזית

|

בעקבות המצב הקשה

||
1

בביקור בישיבת 'חיי דעת'

||
31

בסערת הימים 

||
12

צפו בתיעוד

|

משבר סעיף 46

||
7

תיעוד וסיקור

||
6
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר