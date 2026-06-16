כיכר השבת
משבר סעיף 46

המהלך השקט של קרן עולם התורה: כך ינסו לעקוף את הפגיעה בתרומות לישיבות

קרן עולם התורה פועלת לייצר מתווה חדש שישמור על התמיכה בישיבות גם בצל המשבר סביב סעיף 46 | הקרן מבהירה כי מוסדות שיבחרו שלא לכלול תלמידים  ברשימות המדווחות לרשויות - לא יאבדו את תמיכת הקרן | כל הפרטים (חרדים)

בחורי ישיבה לומדים תורה (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

בקרן עולם התורה המסייעת לישיבת וכוללים בהשלמת התקציב שנחתך באכזריות בצל המאבק בעולם התורה בעקבות אי חקיקת פועלים לייצר מתווה חדש שישמור על התמיכה בישיבות גם בצל המשבר סביב סעיף 46.

כזכור, בסוף חודש מאי הורתה היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה על עצירה מיידית של החזרי מס על תרומות למוסדות חרדיים שבהם לומדים חייבי גיוס. ההחלטה עוררה טלטלה ב, בשל החשש לפגיעה משמעותית בתרומות הנשענות על הטבת המס מכוח סעיף 46.

כעת, לראשונה, נחשף המתווה שמגבשת במטרה להבטיח כי זרם התרומות לישיבות לא ייפגע.

לפי מכתב שנשלח לראשי המוסדות והגיע ל'כיכר השבת', לאחר התייעצויות עם רואי חשבון ואנשי מקצוע בתחום המיסוי והעמותות, הקרן מבהירה כי מוסדות שיבחרו - בהתאם לייעוץ משפטי פרטני - שלא לכלול תלמידים מסוימים ברשימות המדווחות לרשויות, לא יאבדו את תמיכת הקרן.

המכתב שנשלח על-ידי קרן עולם התורה

במכתב נכתב כי גם מוסד שיבחר "להמשיך ולהחסיר מרשימות התלמידים האמורים - כמובן שנערך שלא ייעשה כן בכל מקרה", יוכל להמשיך ליהנות מתמיכת הקרן, כאשר הקרן תפעל לבחון דרכים חלופיות להעברת התקציבים.

בקרן מדגישים כי אין מדובר בהנחיה או בהמלצה לפעול בדרך מסוימת, אלא במתן כלים למוסדות להתמודד עם המורכבות המשפטית שנוצרה בעקבות הנחיית היועצת.

המהלך מגיע על רקע חילוקי דעות בין יועצים משפטיים ורואי חשבון במוסדות החרדיים באשר לדרכי ההתמודדות עם הנחיית היועצת, ומסמן ניסיון ראשון לייצר פתרון רוחבי למשבר התרומות בעולם הישיבות.

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